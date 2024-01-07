عربي
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240107/خبير-عسكري-قائد-القوات-الأوكرانية-يصاب-بانهيار-عصبي-بسبب-ضربات-روسيا-1084776476.html
خبير عسكري: قائد القوات الأوكرانية يصاب "بانهيار عصبي" بسبب الضربات الروسية
خبير عسكري: قائد القوات الأوكرانية يصاب "بانهيار عصبي" بسبب الضربات الروسية
أفاد المحلل البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، أصيب بـ"حالة هستيرية" بعد الضربات الضخمة التي شنتها... 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T10:56+0000
2024-01-07T11:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290921_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_63fc378abff51ec694d3eb6ab3053e22.jpg
وقال ميركوريس على قناة "The Duran" على "يوتيوب": "لقد كان (زالوجني) في حالة هستيرية تماما... كان يبدو وكأنه على وشك الإصابة بانهيار عصبي. وربما يخبرنا هذا بالكثير عن الوضع على الجبهة".وأضاف: "نرى مدى تأثير هذه الهجمات الصاروخية الروسية على معنويات الجيش الأوكراني".وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع بأن القوات المسلحة الروسية نفذت 41 ضربة على منشآت عسكرية في أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك مؤسسات المجمع الصناعي العسكري والمطارات والترسانات.
https://sputnikarabic.ae/20240107/إعلام-زيلينسكي-منهك-وضعيف-للغاية-في-تحقيق-النصر-1084772496.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290921_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00e4bdd574ca1b2af287b99c76333fa9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبير عسكري: قائد القوات الأوكرانية يصاب "بانهيار عصبي" بسبب الضربات الروسية

10:56 GMT 07.01.2024 (تم التحديث: 11:19 GMT 07.01.2024)
© AP Photo / Efrem Lukatskyجندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أفاد المحلل البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، أصيب بـ"حالة هستيرية" بعد الضربات الضخمة التي شنتها القوات المسلحة الروسية على منشآت عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال ميركوريس على قناة "The Duran" على "يوتيوب": "لقد كان (زالوجني) في حالة هستيرية تماما... كان يبدو وكأنه على وشك الإصابة بانهيار عصبي. وربما يخبرنا هذا بالكثير عن الوضع على الجبهة".

وأشار ميركوريس إلى أن خطاب زالوجني في البرلمان الأوكراني كان غاضبًا للغاية، بسبب مقتل أشخاص من حاشية الجنرال نتيجة الضربات الروسية.

وأضاف: "نرى مدى تأثير هذه الهجمات الصاروخية الروسية على معنويات الجيش الأوكراني".
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: زيلينسكي منهك وضعيف للغاية في تحقيق النصر
08:04 GMT
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع بأن القوات المسلحة الروسية نفذت 41 ضربة على منشآت عسكرية في أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك مؤسسات المجمع الصناعي العسكري والمطارات والترسانات.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. إسرائيل تزعم "تفكيك" الهيكل العسكري لحماس بشمال غزة.. صور وفيديو10:21 GMTВид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:27 GMTВоеннослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 يناير, 15:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала