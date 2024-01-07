https://sputnikarabic.ae/20240107/خبير-عسكري-قائد-القوات-الأوكرانية-يصاب-بانهيار-عصبي-بسبب-ضربات-روسيا-1084776476.html
خبير عسكري: قائد القوات الأوكرانية يصاب "بانهيار عصبي" بسبب الضربات الروسية
خبير عسكري: قائد القوات الأوكرانية يصاب "بانهيار عصبي" بسبب الضربات الروسية
أفاد المحلل البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، أصيب بـ"حالة هستيرية" بعد الضربات الضخمة التي شنتها... 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T10:56+0000
2024-01-07T10:56+0000
2024-01-07T11:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ميركوريس على قناة "The Duran" على "يوتيوب": "لقد كان (زالوجني) في حالة هستيرية تماما... كان يبدو وكأنه على وشك الإصابة بانهيار عصبي. وربما يخبرنا هذا بالكثير عن الوضع على الجبهة".وأضاف: "نرى مدى تأثير هذه الهجمات الصاروخية الروسية على معنويات الجيش الأوكراني".وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع بأن القوات المسلحة الروسية نفذت 41 ضربة على منشآت عسكرية في أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك مؤسسات المجمع الصناعي العسكري والمطارات والترسانات.
https://sputnikarabic.ae/20240107/إعلام-زيلينسكي-منهك-وضعيف-للغاية-في-تحقيق-النصر-1084772496.html
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روسيا, العالم
خبير عسكري: قائد القوات الأوكرانية يصاب "بانهيار عصبي" بسبب الضربات الروسية
10:56 GMT 07.01.2024 (تم التحديث: 11:19 GMT 07.01.2024)
أفاد المحلل البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، أصيب بـ"حالة هستيرية" بعد الضربات الضخمة التي شنتها القوات المسلحة الروسية على منشآت عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال ميركوريس على قناة "The Duran" على "يوتيوب": "لقد كان (زالوجني) في حالة هستيرية تماما... كان يبدو وكأنه على وشك الإصابة بانهيار عصبي. وربما يخبرنا هذا بالكثير عن الوضع على الجبهة".
وأشار ميركوريس إلى أن خطاب زالوجني في البرلمان الأوكراني كان غاضبًا للغاية، بسبب مقتل أشخاص من حاشية الجنرال نتيجة الضربات الروسية.
وأضاف: "نرى مدى تأثير هذه الهجمات الصاروخية الروسية على معنويات الجيش الأوكراني".
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع بأن القوات المسلحة الروسية نفذت 41 ضربة على منشآت عسكرية في أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك مؤسسات المجمع الصناعي العسكري والمطارات والترسانات.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.