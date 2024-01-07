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https://sputnikarabic.ae/20240107/رادار-روسي-يرصد-طائرات-وصواريخ-مجنحة-تعجز-عن-كشفها-الأنواع-الأخرى-1084773787.html
رادار روسي يرصد طائرات وصواريخ مجنحة تعجز عن كشفها الأنواع الأخرى
رادار روسي يرصد طائرات وصواريخ مجنحة تعجز عن كشفها الأنواع الأخرى
يمثل التحليق على ارتفاعات منخفضة أحد التكتيكات الهجومية التي تستخدمها الجيوش الحديثة للإفلات من أنظمة الرادار الدفاعية المخصصة للارتفاعات العالية. 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T08:58+0000
2024-01-07T08:58+0000
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وبفضل هذا التكتيك يمكن للطائرات الحربية اختراق الخطوط الدفاعية وتنفيذ مهام قصف أو إنزال خلف تلك الخطوط، بصورة يمكن أن تغير مسار القتال.ولهذا السبب يتم تطوير رادارات مخصصة لرصد الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة ومنها الرادار الروسي "كاستا - 2 إي 2"، الذي يتم استخدامه ضمن العديد من أنظمة الدفاع الجوي والدفاع الساحلي.ويتميز هذا الرادار بقدرته العالية على رصد الأهداف التي تحلق على ارتفاعات منخفضة مقارنة بالأنواع الأخرى من الرادارات، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.المواصفات الفنيةولفت الموقع إلى أن الرادار "كاستا - 2 إي 2" يمكنه رصد الأهداف الجوية التي تضم الطائرات ثابتة الأجنحة والمروحيات والطائرات المسيرة بذات الكفاءة في نطاق تغطيته.كما يستطيع "كاستا - 2 إي 2" رصد الصواريخ المجنحة التي تحلق على ارتفاعات منخفضة وحتى تلك التي تحلق بالقرب من سطح الأرض على ارتفاعات منخفضة جدا أو في مسارات متعرجة.
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

رادار روسي يرصد طائرات وصواريخ مجنحة تعجز عن كشفها الأنواع الأخرى

08:58 GMT 07.01.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرادار الروسي "كاستا - 2 إي 2"
الرادار الروسي كاستا - 2 إي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
© Sputnik
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يمثل التحليق على ارتفاعات منخفضة أحد التكتيكات الهجومية التي تستخدمها الجيوش الحديثة للإفلات من أنظمة الرادار الدفاعية المخصصة للارتفاعات العالية.
وبفضل هذا التكتيك يمكن للطائرات الحربية اختراق الخطوط الدفاعية وتنفيذ مهام قصف أو إنزال خلف تلك الخطوط، بصورة يمكن أن تغير مسار القتال.
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ولهذا السبب يتم تطوير رادارات مخصصة لرصد الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة ومنها الرادار الروسي "كاستا - 2 إي 2"، الذي يتم استخدامه ضمن العديد من أنظمة الدفاع الجوي والدفاع الساحلي.
ويتميز هذا الرادار بقدرته العالية على رصد الأهداف التي تحلق على ارتفاعات منخفضة مقارنة بالأنواع الأخرى من الرادارات، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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المواصفات الفنية

مدى المسح الراداري: من 5 إلى 150 كلم.
زاوية المسح الراداري: 360 درجة.
ارتفاع الرصد الجوي: يصل إلى 6 آلاف متر.
ولفت الموقع إلى أن الرادار "كاستا - 2 إي 2" يمكنه رصد الأهداف الجوية التي تضم الطائرات ثابتة الأجنحة والمروحيات والطائرات المسيرة بذات الكفاءة في نطاق تغطيته.
كما يستطيع "كاستا - 2 إي 2" رصد الصواريخ المجنحة التي تحلق على ارتفاعات منخفضة وحتى تلك التي تحلق بالقرب من سطح الأرض على ارتفاعات منخفضة جدا أو في مسارات متعرجة.
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