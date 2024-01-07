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https://sputnikarabic.ae/20240107/سياسي-فرنسي-يكشف-عن-فشل-جهود-الناتو-في-أوكرانيا-1084771629.html
سياسي فرنسي يكشف عن فشل جهود "الناتو" في أوكرانيا
سياسي فرنسي يكشف عن فشل جهود "الناتو" في أوكرانيا
أعلن زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، فلوريان فيليبو، أن الدول الغربية أدركت فشلها ونجاح روسيا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بعد مرور عامين على ذلك. 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T07:29+0000
2024-01-07T07:29+0000
العالم
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وكتب فلوريان فيليبو على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "الحقيقة هي أن الدول الغربية كذبت بشأن النصر الأوكراني لمدة عامين، وأن الحقائق قد لحقت بهم ولم تعد تعلم هذه الدول كيف تتخلص من أكاذيبها الفظيعة!".وشدد فيليبو على أنه منذ بداية الصراع وعد العديد من السياسيين الغربيين بانتصار خاطف لأوكرانيا وانهيار روسيا، لكن ذلك لم يحدث أبدا.وفي سياق متصل، أعلنت شبكة NBC نقلا عن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين أنه بدأ النقاش بشأن العواقب المحتملة على كييف في حال انطلقت محادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240107/سلطات-دونيتسك-روسيا-لن-ترد-بالمثل-على-هجمات-كييف-ضد-المدنيين-وستركز-فقط-على-الأهداف-العسكرية-1084770330.html
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العالم
العالم

سياسي فرنسي يكشف عن فشل جهود "الناتو" في أوكرانيا

07:29 GMT 07.01.2024
© AFP 2023 / US AIRFORCEقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو"
قوات حلف شمال الأطلسي الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
© AFP 2023 / US AIRFORCE
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أعلن زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، فلوريان فيليبو، أن الدول الغربية أدركت فشلها ونجاح روسيا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بعد مرور عامين على ذلك.
وكتب فلوريان فيليبو على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "الحقيقة هي أن الدول الغربية كذبت بشأن النصر الأوكراني لمدة عامين، وأن الحقائق قد لحقت بهم ولم تعد تعلم هذه الدول كيف تتخلص من أكاذيبها الفظيعة!".
وشدد فيليبو على أنه منذ بداية الصراع وعد العديد من السياسيين الغربيين بانتصار خاطف لأوكرانيا وانهيار روسيا، لكن ذلك لم يحدث أبدا.
الاستعدادات للاحتفال بيوم إعادة توحيد المناطق الجديدة مع روسيا في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات دونيتسك: روسيا لن ترد بالمثل على هجمات كييف ضد المدنيين وستركز فقط على الأهداف العسكرية
04:45 GMT
وفي سياق متصل، أعلنت شبكة NBC نقلا عن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين أنه بدأ النقاش بشأن العواقب المحتملة على كييف في حال انطلقت محادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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