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https://sputnikarabic.ae/20240107/سيدة-تحتفل-بعيد-ميلادها-الـ100-بالقفز-المظلي-فيديو-1084771928.html
سيدة تحتفل بعيد ميلادها الـ100 بالقفز المظلي.. فيديو
سيدة تحتفل بعيد ميلادها الـ100 بالقفز المظلي.. فيديو
قررت مسنة أمريكية أن تحتفل بإتمام عامها الـ100 بطريقة مثيرة ربما لا يستطيع من هو أصغر منها بعشرات السنوات أن يقوم بها. 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T07:53+0000
2024-01-07T07:53+0000
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وتضمن احتفال السيدة، التي تدعى جلندين هاملتون، ارتداء ملابس القفز المظلي وتنظيم رحلة طائرة في ولاية فلوريدا الأمريكية استطاعت أن تقفز منها بواسطة مظلة مع شخص آخر، ليهبطا بسلام ثم تقوم لتحيي مجموعة من الأشخاص تجمعوا لمشاهدتها. ويرصد مقطع فيديو لحظات احتفال السيدة المسنة التي بلغت عامها المئة، في الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري.وأشارت السيدة إلى أن زوجها شاهدها خلال عملية القفز مؤكدة أنها كانت مصرة للاحتفال بهذه الطريقة.
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار

سيدة تحتفل بعيد ميلادها الـ100 بالقفز المظلي.. فيديو

07:53 GMT 07.01.2024
© AP Photoقفز مظلي
قفز مظلي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
© AP Photo
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قررت مسنة أمريكية أن تحتفل بإتمام عامها الـ100 بطريقة مثيرة ربما لا يستطيع من هو أصغر منها بعشرات السنوات أن يقوم بها.
وتضمن احتفال السيدة، التي تدعى جلندين هاملتون، ارتداء ملابس القفز المظلي وتنظيم رحلة طائرة في ولاية فلوريدا الأمريكية استطاعت أن تقفز منها بواسطة مظلة مع شخص آخر، ليهبطا بسلام ثم تقوم لتحيي مجموعة من الأشخاص تجمعوا لمشاهدتها.
ويرصد مقطع فيديو لحظات احتفال السيدة المسنة التي بلغت عامها المئة، في الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري.
وأشارت السيدة إلى أن زوجها شاهدها خلال عملية القفز مؤكدة أنها كانت مصرة للاحتفال بهذه الطريقة.
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