https://sputnikarabic.ae/20240107/شركة-الشحن-الصينية-العملاقة-كوسكو-تقرر-عدم-توجه-سفنها-إلى-المواني-الإسرائيلية-1084783896.html

شركة الشحن الصينية العملاقة "كوسكو" تقرر عدم توجه سفنها إلى المواني الإسرائيلية

شركة الشحن الصينية العملاقة "كوسكو" تقرر عدم توجه سفنها إلى المواني الإسرائيلية

قررت شركة الشحن الصينية العملاقة المملوكة للدولة "كوسكو"، اليوم الأحد، عدم توجه سفنها إلى المواني الإسرائيلية. 07.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-07T15:00+0000

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وقال موقع "غلوب"، إن شركة "كوسكو" تعتبر صاحبة رابع أكبر خط ملاحي للحاويات في العالم، وتسهم بنحو 11% من التجارة العالمية.وأعلنت الشركة الصينية عن قرارها بعدم توجه سفنها إلى المواني الإسرائيلية، رغم أنها ليست مهددة بشكل كبير في البحر الأحمر، حيث أنها تنتمي للصين وليس لإسرائيل من ناحية، وبسبب علاقات الصين مع إيران من ناحية أخرى.يشار إلى أنه بجانب التأثير على التجارة بين الشرق الأقصى وإسرائيل، فإن خطورة قرار شركة "كوسكو" يكمن في أن الشركة تتعاون مع خط الشحن الإسرائيلي "ZIM"، الذي سيتعين عليه تشغيل المزيد من السفن على طرق الشرق الأقصى، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن.أما التأثير المباشر الثاني فسيكون على ميناء حيفا، الذي تديره شركة صينية أخرى مملوكة للدولة وهي "SIPG"، إذ يعتمد الميناء على العديد من سفن "كوسكو" التي تزوره.يذكر أن هيئة التجارة البحرية البريطانية، كانت قد أعلنت أمس السبت، تلقيها بلاغًا باقتراب زوارق من سفينة تجارية قبالة السواحل اليمنية في البحر الأحمر، داعيةً السفن إلى الحذر خلال إبحارها، والإبلاغ عن أي نشاط "مشبوه".وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، إنها "تلقت بلاغًا باقتراب 6 زوارق صغيرة من سفينة تجارية جنوب شرقي ميناء "المخا" (غربي محافظة تعز جنوب غربي اليمن)".وذكرت أنه "لم يتم رؤية أسلحة"، مشيرة إلى أن "قوات التحالف تقوم بتقديم المساعدة، فيما السلطات تقوم بالتحقيق"، ونصحت الهيئة الملاحية السفن بـ"العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" في صنعاء، ضيف الله الشامي، إنه يدين ما صدر من بيان عن تحالف الـ 12 دولة بزعامة الولايات المتحدة، بشأن منع مرور السفن الإسرائيلية والسفن المتجهة لإسرائيل عبر البحرين الأحمر والعربي.

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