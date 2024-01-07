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https://sputnikarabic.ae/20240107/ضابط-مخابرات-أمريكي-سابق-يكشف-تدمير-روسيا-لنظام-كييف-بمستوى-جديد-1084779088.html
ضابط مخابرات أمريكي سابق يكشف تدمير روسيا لنظام كييف "بمستوى جديد"
ضابط مخابرات أمريكي سابق يكشف تدمير روسيا لنظام كييف "بمستوى جديد"
صرح الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الجيش الروسي نفذ ضربات مدمرة على القوات الأوكرانية وعلى أهداف استراتيجية ردا على... 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T12:54+0000
2024-01-07T12:54+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال جونسون خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "ما فعلته أوكرانيا انقلب ضدها فعليا وجلب لها المزيد من الدمار. روسيا تضرب على مستوى مختلف تماما، لقد زادت من وتيرتها".وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنه خلال الأسبوع الماضي، تم تنفيذ 50 ضربة جماعية واسعة النطاق بأسلحة دقيقة وطائرات دون طيار على مراكز صنع القرار، ومنشآت المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للمطارات العسكرية والترسانات وقواعد الوقود التابعة لقوات نظام كييف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240107/خبير-عسكري-قائد-القوات-الأوكرانية-يصاب-بانهيار-عصبي-بسبب-ضربات-روسيا-1084776476.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

ضابط مخابرات أمريكي سابق يكشف تدمير روسيا لنظام كييف "بمستوى جديد"

12:54 GMT 07.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
صرح الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الجيش الروسي نفذ ضربات مدمرة على القوات الأوكرانية وعلى أهداف استراتيجية ردا على الهجمات الإرهابية من قبل نظام كييف.
وقال جونسون خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "ما فعلته أوكرانيا انقلب ضدها فعليا وجلب لها المزيد من الدمار. روسيا تضرب على مستوى مختلف تماما، لقد زادت من وتيرتها".

وأوضح جونسون أن الهجمات الصاروخية الأخيرة أظهرت أن كييف لا تملك القوة والوسائل اللازمة لمقاومة مثل هذا الهجوم، على الرغم من وجود أنظمة دفاع جوي غربية لدى القوات الأوكرانية.

جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
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خبير عسكري: قائد القوات الأوكرانية يصاب "بانهيار عصبي" بسبب الضربات الروسية
10:56 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنه خلال الأسبوع الماضي، تم تنفيذ 50 ضربة جماعية واسعة النطاق بأسلحة دقيقة وطائرات دون طيار على مراكز صنع القرار، ومنشآت المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للمطارات العسكرية والترسانات وقواعد الوقود التابعة لقوات نظام كييف.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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