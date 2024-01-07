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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240107/طائرات-مسيرة-مجهولة-تظهر-فوق-قواعد-ألمانية-مخصصة-لتدريب-قوات-كييف-على-مكافحتها-1084772619.html
طائرات مسيرة مجهولة تظهر فوق قواعد ألمانية مخصصة لتدريب قوات كييف على مكافحتها
طائرات مسيرة مجهولة تظهر فوق قواعد ألمانية مخصصة لتدريب قوات كييف على مكافحتها
كشفت صحيفة ألمانية، اليوم الأحد، في تقريرها أن القيادة العسكرية الألمانية وعدد من نواب البوندستاغ (البرلمان الألماني) يعتبرون أن موسكو هي التي تقف وراء إطلاق... 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T08:14+0000
2024-01-07T08:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وفي حديث خاص مع صحيفة "بيلد" الألمانية اعتبر نائب البوندستاغ، ماركوس فابر، أن "موسكو تقف وراء ذلك على الرغم من عدم وجود دليل على ذلك، كما لا توجد طائرة مسيرة تم اعتراضها"، مضيفا أنه "في ساحة تدريب كليتز، حيث يقوم الجيش الألماني بتدريب الأوكرانيين على دبابات ليوبارد يتم رؤية طائرات مسيرة بانتظام التي تقوم بغزو بعض الأماكن الأخرى كذلك".وأشارت الصحيفة أنه "من أسبوع لآخر، تحلق طائرات مسيرة مشبوهة فوق مناطق التدريب وثكنات الجيش الألماني وهذا ينطبق بشكل خاص على الأماكن التي يقوم فيها الجيش الألماني بتدريب الأوكرانيين".وأضافت الصحيفة أن الجيش الألماني كان على علم بالمشكلة منذ فترة طويلة، لكنه لم يتمكن بعد من حلها، مضيفة أنه في أكتوبر 2022، شعر الجنرال كارستن بروير، رئيس القيادة الإقليمية آنذاك، بالخوف من تقارير عن الطائرات المسيرة.وتابعت الصحيفة في تقريرها أن أجهزة التشويش HP 47 يمكن أن تجبر أجهزة التشويش هذه الطائرات المسيرة على الهبوط، ومع ذلك، لم تتم دراسة فعالية أجهزة HP 47 بشكل كاف، مضيفة أنه في 15 نوفمبر 2023 أنشأ الجيش الألماني فرقة عمل لمواجهة الطائرات المسيرة، ولكن "بعد مرور شهرين لا توجد نتائج ملموسة حتى الآن".وتزعم صحيفة "بيلد" أيضًا أن الجيش الألماني نفسه يعتقد أن "موسكو تقف وراء ما يحدث"، لكنهم "لا يستطيعون إثبات ذلك".وخلصت الصحيفة بالقول: "إن الجيش الألمان لم يتمكن قط من إسقاط طائرة مسيرة واحدة من السماء".
https://sputnikarabic.ae/20230923/قوات-الاستطلاع-الروسية-تدمر-دبابة-ليوبارد-مع-طاقم-من-الجيش-الألماني-عاجل-1081314464.html
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العالم
العالم

طائرات مسيرة مجهولة تظهر فوق قواعد ألمانية مخصصة لتدريب قوات كييف على مكافحتها

08:14 GMT 07.01.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbisجنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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كشفت صحيفة ألمانية، اليوم الأحد، في تقريرها أن القيادة العسكرية الألمانية وعدد من نواب البوندستاغ (البرلمان الألماني) يعتبرون أن موسكو هي التي تقف وراء إطلاق المسيرات فوق مواقع تدريب الجيش الألماني في البلاد.
وفي حديث خاص مع صحيفة "بيلد" الألمانية اعتبر نائب البوندستاغ، ماركوس فابر، أن "موسكو تقف وراء ذلك على الرغم من عدم وجود دليل على ذلك، كما لا توجد طائرة مسيرة تم اعتراضها"، مضيفا أنه "في ساحة تدريب كليتز، حيث يقوم الجيش الألماني بتدريب الأوكرانيين على دبابات ليوبارد يتم رؤية طائرات مسيرة بانتظام التي تقوم بغزو بعض الأماكن الأخرى كذلك".
وأشارت الصحيفة أنه "من أسبوع لآخر، تحلق طائرات مسيرة مشبوهة فوق مناطق التدريب وثكنات الجيش الألماني وهذا ينطبق بشكل خاص على الأماكن التي يقوم فيها الجيش الألماني بتدريب الأوكرانيين".
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وأضافت الصحيفة أن الجيش الألماني كان على علم بالمشكلة منذ فترة طويلة، لكنه لم يتمكن بعد من حلها، مضيفة أنه في أكتوبر 2022، شعر الجنرال كارستن بروير، رئيس القيادة الإقليمية آنذاك، بالخوف من تقارير عن الطائرات المسيرة.
وتابعت الصحيفة في تقريرها أن أجهزة التشويش HP 47 يمكن أن تجبر أجهزة التشويش هذه الطائرات المسيرة على الهبوط، ومع ذلك، لم تتم دراسة فعالية أجهزة HP 47 بشكل كاف، مضيفة أنه في 15 نوفمبر 2023 أنشأ الجيش الألماني فرقة عمل لمواجهة الطائرات المسيرة، ولكن "بعد مرور شهرين لا توجد نتائج ملموسة حتى الآن".
وتزعم صحيفة "بيلد" أيضًا أن الجيش الألماني نفسه يعتقد أن "موسكو تقف وراء ما يحدث"، لكنهم "لا يستطيعون إثبات ذلك".
وخلصت الصحيفة بالقول: "إن الجيش الألمان لم يتمكن قط من إسقاط طائرة مسيرة واحدة من السماء".
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