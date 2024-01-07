https://sputnikarabic.ae/20240107/طائرات-مسيرة-مجهولة-تظهر-فوق-قواعد-ألمانية-مخصصة-لتدريب-قوات-كييف-على-مكافحتها-1084772619.html
طائرات مسيرة مجهولة تظهر فوق قواعد ألمانية مخصصة لتدريب قوات كييف على مكافحتها
طائرات مسيرة مجهولة تظهر فوق قواعد ألمانية مخصصة لتدريب قوات كييف على مكافحتها
كشفت صحيفة ألمانية، اليوم الأحد، في تقريرها أن القيادة العسكرية الألمانية وعدد من نواب البوندستاغ (البرلمان الألماني) يعتبرون أن موسكو هي التي تقف وراء إطلاق... 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T08:14+0000
2024-01-07T08:14+0000
2024-01-07T08:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وفي حديث خاص مع صحيفة "بيلد" الألمانية اعتبر نائب البوندستاغ، ماركوس فابر، أن "موسكو تقف وراء ذلك على الرغم من عدم وجود دليل على ذلك، كما لا توجد طائرة مسيرة تم اعتراضها"، مضيفا أنه "في ساحة تدريب كليتز، حيث يقوم الجيش الألماني بتدريب الأوكرانيين على دبابات ليوبارد يتم رؤية طائرات مسيرة بانتظام التي تقوم بغزو بعض الأماكن الأخرى كذلك".وأشارت الصحيفة أنه "من أسبوع لآخر، تحلق طائرات مسيرة مشبوهة فوق مناطق التدريب وثكنات الجيش الألماني وهذا ينطبق بشكل خاص على الأماكن التي يقوم فيها الجيش الألماني بتدريب الأوكرانيين".وأضافت الصحيفة أن الجيش الألماني كان على علم بالمشكلة منذ فترة طويلة، لكنه لم يتمكن بعد من حلها، مضيفة أنه في أكتوبر 2022، شعر الجنرال كارستن بروير، رئيس القيادة الإقليمية آنذاك، بالخوف من تقارير عن الطائرات المسيرة.وتابعت الصحيفة في تقريرها أن أجهزة التشويش HP 47 يمكن أن تجبر أجهزة التشويش هذه الطائرات المسيرة على الهبوط، ومع ذلك، لم تتم دراسة فعالية أجهزة HP 47 بشكل كاف، مضيفة أنه في 15 نوفمبر 2023 أنشأ الجيش الألماني فرقة عمل لمواجهة الطائرات المسيرة، ولكن "بعد مرور شهرين لا توجد نتائج ملموسة حتى الآن".وتزعم صحيفة "بيلد" أيضًا أن الجيش الألماني نفسه يعتقد أن "موسكو تقف وراء ما يحدث"، لكنهم "لا يستطيعون إثبات ذلك".وخلصت الصحيفة بالقول: "إن الجيش الألمان لم يتمكن قط من إسقاط طائرة مسيرة واحدة من السماء".
https://sputnikarabic.ae/20230923/قوات-الاستطلاع-الروسية-تدمر-دبابة-ليوبارد-مع-طاقم-من-الجيش-الألماني-عاجل-1081314464.html
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العالم
طائرات مسيرة مجهولة تظهر فوق قواعد ألمانية مخصصة لتدريب قوات كييف على مكافحتها
كشفت صحيفة ألمانية، اليوم الأحد، في تقريرها أن القيادة العسكرية الألمانية وعدد من نواب البوندستاغ (البرلمان الألماني) يعتبرون أن موسكو هي التي تقف وراء إطلاق المسيرات فوق مواقع تدريب الجيش الألماني في البلاد.
وفي حديث خاص مع صحيفة "بيلد" الألمانية اعتبر نائب البوندستاغ، ماركوس فابر، أن "موسكو تقف وراء ذلك على الرغم من عدم وجود دليل على ذلك، كما لا توجد طائرة مسيرة تم اعتراضها"، مضيفا أنه "في ساحة تدريب كليتز، حيث يقوم الجيش الألماني بتدريب الأوكرانيين على دبابات ليوبارد يتم رؤية طائرات مسيرة بانتظام التي تقوم بغزو بعض الأماكن الأخرى كذلك".
وأشارت الصحيفة أنه "من أسبوع لآخر، تحلق طائرات مسيرة مشبوهة فوق مناطق التدريب وثكنات الجيش الألماني وهذا ينطبق بشكل خاص على الأماكن التي يقوم فيها الجيش الألماني بتدريب الأوكرانيين".
23 سبتمبر 2023, 11:07 GMT
وأضافت الصحيفة أن الجيش الألماني كان على علم بالمشكلة منذ فترة طويلة، لكنه لم يتمكن بعد من حلها، مضيفة أنه في أكتوبر 2022، شعر الجنرال كارستن بروير، رئيس القيادة الإقليمية آنذاك، بالخوف من تقارير عن الطائرات المسيرة.
وتابعت الصحيفة في تقريرها أن أجهزة التشويش HP 47 يمكن أن تجبر أجهزة التشويش هذه الطائرات المسيرة على الهبوط، ومع ذلك، لم تتم دراسة فعالية أجهزة HP 47 بشكل كاف، مضيفة أنه في 15 نوفمبر 2023 أنشأ الجيش الألماني فرقة عمل لمواجهة الطائرات المسيرة، ولكن "بعد مرور شهرين لا توجد نتائج ملموسة حتى الآن".
وتزعم صحيفة "بيلد" أيضًا أن الجيش الألماني نفسه يعتقد أن "موسكو تقف وراء ما يحدث"، لكنهم "لا يستطيعون إثبات ذلك".
وخلصت الصحيفة بالقول: "إن الجيش الألمان لم يتمكن قط من إسقاط طائرة مسيرة واحدة من السماء".