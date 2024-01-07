https://sputnikarabic.ae/20240107/عقيد-أوكراني-يستغيث-من-فتك-الطائرات-الروسية-المسيرة-بقوات-كييف-1084772042.html
عقيد أوكراني يستغيث من فتك الطائرات الروسية المسيرة بقوات كييف
عقيد أوكراني يستغيث من فتك الطائرات الروسية المسيرة بقوات كييف
أفاد إيفان بافلينكو العقيد في القوات المسلحة الأوكرانية، بأن الإنتاج الضخم واستخدام الطائرات دون طيار في روسيا في المنطقة العسكرية الشمالية الشرقية أصبح يمثل... 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T07:42+0000
2024-01-07T07:42+0000
2024-01-07T07:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/08/1082936697_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_49ab2ddb8ab011fd600cd38426b025c0.jpg
ونقلت صحيفة بريطانية عن العقيد قوله: "في الآونة الأخيرة، أنتج الروس الكثير منها لدرجة أنها أصبحت تشكل تهديدا كبيرا. والاستخدام المكثف للطائرات دون طيار هنا هو شيء جديد."وفي وقت سابق، ذكرت مجلة "فوربس" أن روسيا تنتج عددًا كبيرًا من طائرات دون طيار لمحاربة القوات المسلحة الأوكرانية.وقد لاحظ الخبراء العسكريون الغربيون مرارا وتكرارا فعالية أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية. وهكذا، قال مستشار البنتاغون السابق العقيد دوغلاس ماكغريغور إن الحرب الإلكترونية المحلية لديها قدرات هائلة لقمع الأجهزة الإلكترونية للقوات المسلحة الأوكرانية.وأعلن نائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيديف عن زيادة متعددة في إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية في روسيا، وهو ما لا يمكن للعدو إلا أن يأخذه بعين الاعتبار.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240107/سياسي-فرنسي-يكشف-عن-فشل-جهود-الناتو-في-أوكرانيا-1084771629.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/08/1082936697_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_f084fdf078667d1794cd8a5bba06bb91.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
عقيد أوكراني يستغيث من فتك الطائرات الروسية المسيرة بقوات كييف
أفاد إيفان بافلينكو العقيد في القوات المسلحة الأوكرانية، بأن الإنتاج الضخم واستخدام الطائرات دون طيار في روسيا في المنطقة العسكرية الشمالية الشرقية أصبح يمثل تهديدًا كبيرًا.
ونقلت صحيفة بريطانية عن العقيد قوله: "في الآونة الأخيرة، أنتج الروس الكثير منها لدرجة أنها أصبحت تشكل تهديدا كبيرا. والاستخدام المكثف للطائرات دون طيار هنا هو شيء جديد."
وأشارت صحيفة " فايننشال تايمز" إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تتخلف بشكل كبير عن الجيش الروسي من حيث قدرات الحرب الإلكترونية، كما أن الضربات الواسعة الأخيرة على أهداف عسكرية تسلط الضوء فقط على عدم قدرة الأوكرانيين على مقاومة الطائرات الروسية دون طيار.
وفي وقت سابق، ذكرت مجلة "فوربس" أن روسيا تنتج عددًا كبيرًا من طائرات دون طيار لمحاربة القوات المسلحة الأوكرانية.
وقد لاحظ الخبراء العسكريون الغربيون مرارا وتكرارا فعالية أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية. وهكذا، قال مستشار البنتاغون السابق العقيد دوغلاس ماكغريغور إن الحرب الإلكترونية المحلية لديها قدرات هائلة لقمع الأجهزة الإلكترونية للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأعلن نائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيديف عن زيادة متعددة في إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية في روسيا، وهو ما لا يمكن للعدو إلا أن يأخذه بعين الاعتبار.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.