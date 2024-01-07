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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240107/عقيد-أوكراني-يستغيث-من-فتك-الطائرات-الروسية-المسيرة-بقوات-كييف-1084772042.html
عقيد أوكراني يستغيث من فتك الطائرات الروسية المسيرة بقوات كييف
عقيد أوكراني يستغيث من فتك الطائرات الروسية المسيرة بقوات كييف
أفاد إيفان بافلينكو العقيد في القوات المسلحة الأوكرانية، بأن الإنتاج الضخم واستخدام الطائرات دون طيار في روسيا في المنطقة العسكرية الشمالية الشرقية أصبح يمثل... 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T07:42+0000
2024-01-07T07:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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ونقلت صحيفة بريطانية عن العقيد قوله: "في الآونة الأخيرة، أنتج الروس الكثير منها لدرجة أنها أصبحت تشكل تهديدا كبيرا. والاستخدام المكثف للطائرات دون طيار هنا هو شيء جديد."وفي وقت سابق، ذكرت مجلة "فوربس" أن روسيا تنتج عددًا كبيرًا من طائرات دون طيار لمحاربة القوات المسلحة الأوكرانية.وقد لاحظ الخبراء العسكريون الغربيون مرارا وتكرارا فعالية أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية. وهكذا، قال مستشار البنتاغون السابق العقيد دوغلاس ماكغريغور إن الحرب الإلكترونية المحلية لديها قدرات هائلة لقمع الأجهزة الإلكترونية للقوات المسلحة الأوكرانية.وأعلن نائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيديف عن زيادة متعددة في إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية في روسيا، وهو ما لا يمكن للعدو إلا أن يأخذه بعين الاعتبار.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240107/سياسي-فرنسي-يكشف-عن-فشل-جهود-الناتو-في-أوكرانيا-1084771629.html
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روسيا, العالم

عقيد أوكراني يستغيث من فتك الطائرات الروسية المسيرة بقوات كييف

07:42 GMT 07.01.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى "جبل نوفوروسيسك" الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أفاد إيفان بافلينكو العقيد في القوات المسلحة الأوكرانية، بأن الإنتاج الضخم واستخدام الطائرات دون طيار في روسيا في المنطقة العسكرية الشمالية الشرقية أصبح يمثل تهديدًا كبيرًا.
ونقلت صحيفة بريطانية عن العقيد قوله: "في الآونة الأخيرة، أنتج الروس الكثير منها لدرجة أنها أصبحت تشكل تهديدا كبيرا. والاستخدام المكثف للطائرات دون طيار هنا هو شيء جديد."

وأشارت صحيفة " فايننشال تايمز" إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تتخلف بشكل كبير عن الجيش الروسي من حيث قدرات الحرب الإلكترونية، كما أن الضربات الواسعة الأخيرة على أهداف عسكرية تسلط الضوء فقط على عدم قدرة الأوكرانيين على مقاومة الطائرات الروسية دون طيار.

وفي وقت سابق، ذكرت مجلة "فوربس" أن روسيا تنتج عددًا كبيرًا من طائرات دون طيار لمحاربة القوات المسلحة الأوكرانية.
وقد لاحظ الخبراء العسكريون الغربيون مرارا وتكرارا فعالية أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية. وهكذا، قال مستشار البنتاغون السابق العقيد دوغلاس ماكغريغور إن الحرب الإلكترونية المحلية لديها قدرات هائلة لقمع الأجهزة الإلكترونية للقوات المسلحة الأوكرانية.
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وأعلن نائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيديف عن زيادة متعددة في إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية في روسيا، وهو ما لا يمكن للعدو إلا أن يأخذه بعين الاعتبار.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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