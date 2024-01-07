https://sputnikarabic.ae/20240107/قلق-في-ألمانيا-بسبب-نقطة-ضعف-لوجستية-لدى-أوكرانيا-1084780627.html

قلق في ألمانيا بسبب "نقطة ضعف" لوجستية لدى أوكرانيا

قلق في ألمانيا بسبب "نقطة ضعف" لوجستية لدى أوكرانيا

كشفت مجلة ألمانية أن أوكرانيا تواجه مشكلة خطيرة وكبيرة بالصواريخ المتعلقة بأنظمة الدفاع الجوي، مشيرة إلى أنها تمثل نقطة ضعف يمكن أن يكون تأثيرها كبيرا على... 07.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-07T13:57+0000

2024-01-07T13:57+0000

2024-01-07T13:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وذكرت مجلة "فوكوس" الألمانية أن صواريخ أنظمة الدفاع تمثل نقطة ضعف خطيرة، حيث أن جميع الأنظمة الدفاعية لها سمة مشتركة، وهي قلة وندرة الصواريخ اللازمة لها.ولفتت المجلة إلى أن "الذخيرة السوفيتية يتم شراؤها في الغرب، على سبيل المثال، في بلغاريا وسلوفاكيا"، مضيفة أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في حقيقة أن الصواريخ الغربية الحديثة، على سبيل المثال، لنظام الدفاع الجوي باتريوت، باهظة الثمن للغاية ويتم إنتاجها ببطء ولا توجد أي مساعدات من الولايات المتحدة".وشددت الصحيفة على أن كل هذا يضع أوكرانيا في موقف صعب في مواجهة التهديد بهجمات روسية جديدة واسعة النطاق.وخلصت الصحيفة إلى أنه "لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الهجمات على الأهداف في أوكرانيا ستصبح أقل تواترا".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20240106/صحيفة-يدرك-الساسة-الأمريكيون-أنه-من-أجل-السلام-لا-بد-من-تقسيم-أوكرانيا-1084758978.html

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