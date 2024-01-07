عربي
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240107/قلق-في-ألمانيا-بسبب-نقطة-ضعف-لوجستية-لدى-أوكرانيا-1084780627.html
قلق في ألمانيا بسبب "نقطة ضعف" لوجستية لدى أوكرانيا
قلق في ألمانيا بسبب "نقطة ضعف" لوجستية لدى أوكرانيا
كشفت مجلة ألمانية أن أوكرانيا تواجه مشكلة خطيرة وكبيرة بالصواريخ المتعلقة بأنظمة الدفاع الجوي، مشيرة إلى أنها تمثل نقطة ضعف يمكن أن يكون تأثيرها كبيرا على... 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T13:57+0000
2024-01-07T13:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104402/43/1044024334_0:125:2048:1277_1920x0_80_0_0_eab6f3799a314bcf9e430a2e933256e5.jpg
وذكرت مجلة "فوكوس" الألمانية أن صواريخ أنظمة الدفاع تمثل نقطة ضعف خطيرة، حيث أن جميع الأنظمة الدفاعية لها سمة مشتركة، وهي قلة وندرة الصواريخ اللازمة لها.ولفتت المجلة إلى أن "الذخيرة السوفيتية يتم شراؤها في الغرب، على سبيل المثال، في بلغاريا وسلوفاكيا"، مضيفة أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في حقيقة أن الصواريخ الغربية الحديثة، على سبيل المثال، لنظام الدفاع الجوي باتريوت، باهظة الثمن للغاية ويتم إنتاجها ببطء ولا توجد أي مساعدات من الولايات المتحدة".وشددت الصحيفة على أن كل هذا يضع أوكرانيا في موقف صعب في مواجهة التهديد بهجمات روسية جديدة واسعة النطاق.وخلصت الصحيفة إلى أنه "لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الهجمات على الأهداف في أوكرانيا ستصبح أقل تواترا".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20240106/صحيفة-يدرك-الساسة-الأمريكيون-أنه-من-أجل-السلام-لا-بد-من-تقسيم-أوكرانيا-1084758978.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104402/43/1044024334_90:0:1959:1402_1920x0_80_0_0_6881450f313ac05876595b57de794edd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

قلق في ألمانيا بسبب "نقطة ضعف" لوجستية لدى أوكرانيا

13:57 GMT 07.01.2024
© Photo / Facebook account of Office of the President of Ukraineمكتب الرئاسة الأوكرانية في كييف
مكتب الرئاسة الأوكرانية في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
© Photo / Facebook account of Office of the President of Ukraine
تابعنا عبر
كشفت مجلة ألمانية أن أوكرانيا تواجه مشكلة خطيرة وكبيرة بالصواريخ المتعلقة بأنظمة الدفاع الجوي، مشيرة إلى أنها تمثل نقطة ضعف يمكن أن يكون تأثيرها كبيرا على كييف.
وذكرت مجلة "فوكوس" الألمانية أن صواريخ أنظمة الدفاع تمثل نقطة ضعف خطيرة، حيث أن جميع الأنظمة الدفاعية لها سمة مشتركة، وهي قلة وندرة الصواريخ اللازمة لها.
ولفتت المجلة إلى أن "الذخيرة السوفيتية يتم شراؤها في الغرب، على سبيل المثال، في بلغاريا وسلوفاكيا"، مضيفة أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في حقيقة أن الصواريخ الغربية الحديثة، على سبيل المثال، لنظام الدفاع الجوي باتريوت، باهظة الثمن للغاية ويتم إنتاجها ببطء ولا توجد أي مساعدات من الولايات المتحدة".
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة: الساسة الأمريكيون يدركون أنه من أجل السلام لا بد من تقسيم أوكرانيا
أمس, 16:29 GMT
وشددت الصحيفة على أن كل هذا يضع أوكرانيا في موقف صعب في مواجهة التهديد بهجمات روسية جديدة واسعة النطاق.
وخلصت الصحيفة إلى أنه "لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الهجمات على الأهداف في أوكرانيا ستصبح أقل تواترا".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. إسرائيل تزعم "تفكيك" الهيكل العسكري لحماس بشمال غزة.. صور وفيديو12:57 GMTВид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:27 GMTВоеннослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 يناير, 15:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала