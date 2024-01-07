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https://sputnikarabic.ae/20240107/مسيرة-جماهيرية-في-بيروت-إحياء-لـيوم-الشهيد-الفلسطيني-1084783041.html
مسيرة جماهيرية في بيروت إحياء لـ"يوم الشهيد الفلسطيني"
مسيرة جماهيرية في بيروت إحياء لـ"يوم الشهيد الفلسطيني"
نفذت الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح في لبنان، اليوم الأحد، مسيرة حاشدة ووقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ذكرى "يوم الشهيد الفلسطيني". 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T14:25+0000
2024-01-07T14:25+0000
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وشارك الآلاف بالمسيرة التي انطلقت من طريق الجديدة بالقرب من المكان الذي اتخذه الرئيس الفلسطيني السابق، ياسر عرفات، مقرا له في الفاكهاني، رافعين الأعلام واللافتات التي "تندد بالجرائم والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".وقال خالد عبادي، عضو قيادة حركة فتح في بيروت، لـ"سبوتنيك"، إنه "بالذكرى الـ59 لانطلاق الثورة الفلسطينية وحركة فتح، واليوم بالذات في 7 يناير/ كانون الثاني، من كل عام هو يوم الشهيد الفلسطيني، التقينا هنا لنوصل رسالة إلى جماهير شعبنا الفسطيني في غزة والضفة والقدس أننا شعب واحد، وسنكمل مسيرة الشهداء الذين نحي اليوم ذكراهم والتي انطلقت عام 1965، لتكتمل بإذن الله بالنصر".وقال أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، فتحي أبو العردات، لـ"سبوتنيك": "نحن في منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وباسم حركة فتح على بعد أيام من ذكرى انطلاقتها الرائدة والمجيدة، دعونا إلى هذه المسيرة الفلسطينية اللبنانية التي يتواجد فيها جميع الفصائل الفلسطينية والأحزاب الوطنية اللبنانية، وتم اختيار هذا المكان لرمزيته لأنه كان على مقربة من مقر ياسر عرفات في الفاكهاني، هذه المنطقة التي احتضنت الثورة الفلسطينية وواجهة الاحتلال الصهيوني ما قبل عام 1982 وبعده".وتابع أبو العردات: "هذه المسيرة تحت عنوان "دعم أهلنا في غزة بصمودهم وثباتهم وصبرهم"، وهؤلاء الشهداء الأطفال والنساء والشيوخ الذين يرتقون بأبشع جريمة حرب يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس وكل فلسطين، طبعا هذه الجموع اليوم تجدد العهد لأبو عمار وجميع شهداء الثورة الفلسطينية المعاصرة وكذلك الأمر شهداء المقاومة الوطنية والإسلامية، الذين يقاتلون في غزة والضفة والقدس وجنوب لبنان، مصيرنا ودمنا واحد وقضيتنا واحدة".وأضاف: "اليوم يحتشد الآلاف من أبناء مخيماتنا وشعبنا اللبناني لنقول إنه يجب أن يتوقف العدوان فورا، ويجب أن تدخل المساعدات دون قيود، ويجب أن يمثل القتلة المجرمين أمام محكمة الجنايات الدولية كما فعلت جنوب أفريقيا، ونحنا هنا لنحيي الشهداء وكل من يتضامن ورفع الصوت مع فلسطين في العالم أجمع ضد الجرائم، وندين أيضا العدوان الصارخ على بيروت الذي أدى الى استشهاد قادة منهم صالح العاروري، ورفاقه".وختم أبو العردات، بالقول: "الحرب يجب أن تنتهي، ونؤكد العزم أن شعبنا الفسطيني وموحد وسيبقى موحدا، وندعو إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفسطينية ميدانيا وسياسيا".
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار فلسطين اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار فلسطين اليوم

مسيرة جماهيرية في بيروت إحياء لـ"يوم الشهيد الفلسطيني"

14:25 GMT 07.01.2024
© Sputnik . Abed.K Bayمسيرة جماهرية في بيروت إحياء ليوم الشهيد الفلسطيني
مسيرة جماهرية في بيروت إحياء ليوم الشهيد الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
حصري
نفذت الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح في لبنان، اليوم الأحد، مسيرة حاشدة ووقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ذكرى "يوم الشهيد الفلسطيني".
وشارك الآلاف بالمسيرة التي انطلقت من طريق الجديدة بالقرب من المكان الذي اتخذه الرئيس الفلسطيني السابق، ياسر عرفات، مقرا له في الفاكهاني، رافعين الأعلام واللافتات التي "تندد بالجرائم والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
وقال خالد عبادي، عضو قيادة حركة فتح في بيروت، لـ"سبوتنيك"، إنه "بالذكرى الـ59 لانطلاق الثورة الفلسطينية وحركة فتح، واليوم بالذات في 7 يناير/ كانون الثاني، من كل عام هو يوم الشهيد الفلسطيني، التقينا هنا لنوصل رسالة إلى جماهير شعبنا الفسطيني في غزة والضفة والقدس أننا شعب واحد، وسنكمل مسيرة الشهداء الذين نحي اليوم ذكراهم والتي انطلقت عام 1965، لتكتمل بإذن الله بالنصر".
© Sputnik . Abed.K Bayمسيرة جماهرية في بيروت إحياء ليوم الشهيد الفلسطيني
مسيرة جماهرية في بيروت إحياء ليوم الشهيد الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
مسيرة جماهرية في بيروت إحياء ليوم الشهيد الفلسطيني
© Sputnik . Abed.K Bay
وقال أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، فتحي أبو العردات، لـ"سبوتنيك": "نحن في منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وباسم حركة فتح على بعد أيام من ذكرى انطلاقتها الرائدة والمجيدة، دعونا إلى هذه المسيرة الفلسطينية اللبنانية التي يتواجد فيها جميع الفصائل الفلسطينية والأحزاب الوطنية اللبنانية، وتم اختيار هذا المكان لرمزيته لأنه كان على مقربة من مقر ياسر عرفات في الفاكهاني، هذه المنطقة التي احتضنت الثورة الفلسطينية وواجهة الاحتلال الصهيوني ما قبل عام 1982 وبعده".
© Sputnik . Abed.K Bayمسيرة جماهرية في بيروت إحياء ليوم الشهيد الفلسطيني
مسيرة جماهرية في بيروت إحياء ليوم الشهيد الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
مسيرة جماهرية في بيروت إحياء ليوم الشهيد الفلسطيني
© Sputnik . Abed.K Bay
وتابع أبو العردات: "هذه المسيرة تحت عنوان "دعم أهلنا في غزة بصمودهم وثباتهم وصبرهم"، وهؤلاء الشهداء الأطفال والنساء والشيوخ الذين يرتقون بأبشع جريمة حرب يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس وكل فلسطين، طبعا هذه الجموع اليوم تجدد العهد لأبو عمار وجميع شهداء الثورة الفلسطينية المعاصرة وكذلك الأمر شهداء المقاومة الوطنية والإسلامية، الذين يقاتلون في غزة والضفة والقدس وجنوب لبنان، مصيرنا ودمنا واحد وقضيتنا واحدة".
© Sputnik . Abed.K Bayمسيرة جماهرية في بيروت إحياء ليوم الشهيد الفلسطيني
مسيرة جماهرية في بيروت إحياء ليوم الشهيد الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
مسيرة جماهرية في بيروت إحياء ليوم الشهيد الفلسطيني
© Sputnik . Abed.K Bay
وأضاف: "اليوم يحتشد الآلاف من أبناء مخيماتنا وشعبنا اللبناني لنقول إنه يجب أن يتوقف العدوان فورا، ويجب أن تدخل المساعدات دون قيود، ويجب أن يمثل القتلة المجرمين أمام محكمة الجنايات الدولية كما فعلت جنوب أفريقيا، ونحنا هنا لنحيي الشهداء وكل من يتضامن ورفع الصوت مع فلسطين في العالم أجمع ضد الجرائم، وندين أيضا العدوان الصارخ على بيروت الذي أدى الى استشهاد قادة منهم صالح العاروري، ورفاقه".
© Sputnik . Abed.K Bayمسيرة جماهرية في بيروت إحياء ليوم الشهيد الفلسطيني
مسيرة جماهرية في بيروت إحياء ليوم الشهيد الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
مسيرة جماهرية في بيروت إحياء ليوم الشهيد الفلسطيني
© Sputnik . Abed.K Bay

وختم أبو العردات، بالقول: "الحرب يجب أن تنتهي، ونؤكد العزم أن شعبنا الفسطيني وموحد وسيبقى موحدا، وندعو إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفسطينية ميدانيا وسياسيا".
© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ"يوم الشهيد الفلسطيني"

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ&quot;يوم الشهيد الفلسطيني&quot; - سبوتنيك عربي
1/11
© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ"يوم الشهيد الفلسطيني"

© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ"يوم الشهيد الفلسطيني"

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ&quot;يوم الشهيد الفلسطيني&quot; - سبوتنيك عربي
2/11
© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ"يوم الشهيد الفلسطيني"

© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ"يوم الشهيد الفلسطيني"

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ&quot;يوم الشهيد الفلسطيني&quot; - سبوتنيك عربي
3/11
© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ"يوم الشهيد الفلسطيني"

© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ"يوم الشهيد الفلسطيني"

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ&quot;يوم الشهيد الفلسطيني&quot; - سبوتنيك عربي
4/11
© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ"يوم الشهيد الفلسطيني"

© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ"يوم الشهيد الفلسطيني"

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ&quot;يوم الشهيد الفلسطيني&quot; - سبوتنيك عربي
5/11
© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ"يوم الشهيد الفلسطيني"

© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ"يوم الشهيد الفلسطيني"

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ&quot;يوم الشهيد الفلسطيني&quot; - سبوتنيك عربي
6/11
© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ"يوم الشهيد الفلسطيني"

© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ"يوم الشهيد الفلسطيني"

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ&quot;يوم الشهيد الفلسطيني&quot; - سبوتنيك عربي
7/11
© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ"يوم الشهيد الفلسطيني"

© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ"يوم الشهيد الفلسطيني"

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ&quot;يوم الشهيد الفلسطيني&quot; - سبوتنيك عربي
8/11
© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ"يوم الشهيد الفلسطيني"

© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ"يوم الشهيد الفلسطيني"

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ&quot;يوم الشهيد الفلسطيني&quot; - سبوتنيك عربي
9/11
© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ"يوم الشهيد الفلسطيني"

© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ"يوم الشهيد الفلسطيني"

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ&quot;يوم الشهيد الفلسطيني&quot; - سبوتنيك عربي
10/11
© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ"يوم الشهيد الفلسطيني"

© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ"يوم الشهيد الفلسطيني"

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ&quot;يوم الشهيد الفلسطيني&quot; - سبوتنيك عربي
11/11
© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ"يوم الشهيد الفلسطيني"

1/11
© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ"يوم الشهيد الفلسطيني"

2/11
© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ"يوم الشهيد الفلسطيني"

3/11
© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ"يوم الشهيد الفلسطيني"

4/11
© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ"يوم الشهيد الفلسطيني"

5/11
© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ"يوم الشهيد الفلسطيني"

6/11
© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ"يوم الشهيد الفلسطيني"

7/11
© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ"يوم الشهيد الفلسطيني"

8/11
© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ"يوم الشهيد الفلسطيني"

9/11
© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ"يوم الشهيد الفلسطيني"

10/11
© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ"يوم الشهيد الفلسطيني"

11/11
© Sputnik . Abed.K Bay

مسيرة جماهرية في بيروت إحياء لـ"يوم الشهيد الفلسطيني"

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