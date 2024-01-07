https://sputnikarabic.ae/20240107/مقتل-إسرائيلي-بعملية-إطلاق-نار-شمال-رام-الله-بالضفة-الغربية-فيديو-1084774260.html
مقتل إسرائيلي بعملية إطلاق نار شمال رام الله بالضفة الغربية... فيديو
مقتل إسرائيلي بعملية إطلاق نار شمال رام الله بالضفة الغربية... فيديو
قُتل إسرائيلي في عملية إطلاق نار بمنطقة وادي عيون الحرامية شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية. 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T09:07+0000
2024-01-07T09:07+0000
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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بمقتل "مواطن إسرائيلي عربي" من سكان القدس، بالقرب من مفترق الشرطة البريطانية [وادي عيون الحرامية]".وأوضحت الإذاعة أن القتيل، كان يقود سيارته عندما تعرض لإطلاق النار.وأضافت أن قوة من الجيش الإسرائيلي عثرت على سيارة فلسطينية متروكة بالقرب من موقع الحادث، يُشتبه أنها لمنفذ الهجوم.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم، مقتل مجندة، بالإضافة إلى 4 جنود أصيبوا بجروح، بينهم 2 في حالة خطر، بعد إصابتهم جراء انفجار عبوة ناسفة.وقال الجيش الإسرائيلي إنه خلال العملية الليلية في جنين "أصيب مقاتلون بعد أن داسوا على عبوة ناسفة قوية".وأضاف أن مروحية قتالية ساعدت في عملية الإنقاذ، التي استمرت عدة ساعات لإنقاذ المركبة وبقية القوات من مكان الحادث.وتقتحم القوات الإسرائيلية مدنا فلسطينية في الضفة الغربية بشكل شبه يومي وتنفذ مداهمات فيها منذ بدء التصعيد مع حركة حماس في تشرين الأول/أكتوبر 2023. ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240107/مقتل-مجندة-إسرائيلية-جراء-انفجار-عبوة-ناسفة-في-جنين-صورة-1084771748.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مقتل إسرائيلي بعملية إطلاق نار شمال رام الله بالضفة الغربية... فيديو
قُتل إسرائيلي في عملية إطلاق نار بمنطقة وادي عيون الحرامية شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي
، بمقتل "مواطن إسرائيلي عربي" من سكان القدس، بالقرب من مفترق الشرطة البريطانية [وادي عيون الحرامية]".
وأوضحت الإذاعة أن القتيل، كان يقود سيارته عندما تعرض لإطلاق النار.
وأضافت أن قوة من الجيش الإسرائيلي عثرت على سيارة فلسطينية متروكة بالقرب من موقع الحادث، يُشتبه أنها لمنفذ الهجوم.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم، مقتل مجندة
، بالإضافة إلى 4 جنود أصيبوا بجروح، بينهم 2 في حالة خطر، بعد إصابتهم جراء انفجار عبوة ناسفة.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه خلال العملية الليلية في جنين "أصيب مقاتلون بعد أن داسوا على عبوة ناسفة قوية".
وأضاف أن مروحية قتالية ساعدت في عملية الإنقاذ، التي استمرت عدة ساعات لإنقاذ المركبة وبقية القوات من مكان الحادث.
وتقتحم القوات الإسرائيلية مدنا فلسطينية في الضفة الغربية بشكل شبه يومي وتنفذ مداهمات فيها منذ بدء التصعيد مع حركة حماس في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى
"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.