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https://sputnikarabic.ae/20240107/مقتل-ضابط-وإصابة-أربعة-أفراد-جراء-إطلاق-نار-من-مجهولين-في-محافظة-درعا-جنوبي-سوريا-1084774625.html
مقتل ضابط وإصابة أربعة أفراد جراء إطلاق نار من مجهولين في محافظة درعا جنوبي سوريا
مقتل ضابط وإصابة أربعة أفراد جراء إطلاق نار من مجهولين في محافظة درعا جنوبي سوريا
قُتل ضابط وأصيب أربعة أفراد آخرين جراء إطلاق نار من مجهولين في محافظة درعا جنوبي سوريا. 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T09:11+0000
2024-01-07T09:11+0000
العالم العربي
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وأعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد أنه "استشهد الرائد شرف البطل منتجب محسن بريبداني وأُصيب أربع عناصر آخرين من مرتب شرطة منطقة ازرع في درعا جراء إطـلاق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين على اوتستراد درعا أثناء تأدية واجبهم الوطني".وأضاف البيان أنه "تم نقل جثمان الشهـيد وإسعاف المصابين إلى المشفى الوطني بدرعا".وتشهد محافظة درعا حوادث أمنية شبه يومية على الرغم من عمليات التسوية التي شهدتها المحافظة منذ عام 2018 بين الحكومة السورية والفصائل المسلحة برعاية روسية، كان آخرها في 3 حزيران/يونيو 2023.
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العالم العربي
العالم العربي

مقتل ضابط وإصابة أربعة أفراد جراء إطلاق نار من مجهولين في محافظة درعا جنوبي سوريا

09:11 GMT 07.01.2024
© Sputnik . FERRAS ALAHMEDالسيطرة على كامل حي (طريق السد) جنوب مدينة درعا، بعد القضاء على عشرات المسلحين من قياديي تنظيم "داعش"
السيطرة على كامل حي (طريق السد) جنوب مدينة درعا، بعد القضاء على عشرات المسلحين من قياديي تنظيم داعش - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
© Sputnik . FERRAS ALAHMED
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قُتل ضابط وأصيب أربعة أفراد آخرين جراء إطلاق نار من مجهولين في محافظة درعا جنوبي سوريا.
وأعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد أنه "استشهد الرائد شرف البطل منتجب محسن بريبداني وأُصيب أربع عناصر آخرين من مرتب شرطة منطقة ازرع في درعا جراء إطـلاق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين على اوتستراد درعا أثناء تأدية واجبهم الوطني".
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وأضاف البيان أنه "تم نقل جثمان الشهـيد وإسعاف المصابين إلى المشفى الوطني بدرعا".
وتشهد محافظة درعا حوادث أمنية شبه يومية على الرغم من عمليات التسوية التي شهدتها المحافظة منذ عام 2018 بين الحكومة السورية والفصائل المسلحة برعاية روسية، كان آخرها في 3 حزيران/يونيو 2023.
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