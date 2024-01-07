https://sputnikarabic.ae/20240107/مقتل-ضابط-وإصابة-أربعة-أفراد-جراء-إطلاق-نار-من-مجهولين-في-محافظة-درعا-جنوبي-سوريا-1084774625.html
مقتل ضابط وإصابة أربعة أفراد جراء إطلاق نار من مجهولين في محافظة درعا جنوبي سوريا
مقتل ضابط وإصابة أربعة أفراد جراء إطلاق نار من مجهولين في محافظة درعا جنوبي سوريا
قُتل ضابط وأصيب أربعة أفراد آخرين جراء إطلاق نار من مجهولين في محافظة درعا جنوبي سوريا. 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T09:11+0000
2024-01-07T09:11+0000
2024-01-07T09:11+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0f/1070210536_0:328:540:632_1920x0_80_0_0_657d2a78a5dbb3af1a75d6ca5b1bcade.jpg
وأعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد أنه "استشهد الرائد شرف البطل منتجب محسن بريبداني وأُصيب أربع عناصر آخرين من مرتب شرطة منطقة ازرع في درعا جراء إطـلاق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين على اوتستراد درعا أثناء تأدية واجبهم الوطني".وأضاف البيان أنه "تم نقل جثمان الشهـيد وإسعاف المصابين إلى المشفى الوطني بدرعا".وتشهد محافظة درعا حوادث أمنية شبه يومية على الرغم من عمليات التسوية التي شهدتها المحافظة منذ عام 2018 بين الحكومة السورية والفصائل المسلحة برعاية روسية، كان آخرها في 3 حزيران/يونيو 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240105/إعلام-الأردن-يقصف-مخابئ-ومستودعات-تجار-مخدرات-في-جنوب-سوريا-1084715622.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0f/1070210536_0:278:540:683_1920x0_80_0_0_c11ae6c148fbfe13b5cdf2f94342da1c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
مقتل ضابط وإصابة أربعة أفراد جراء إطلاق نار من مجهولين في محافظة درعا جنوبي سوريا
قُتل ضابط وأصيب أربعة أفراد آخرين جراء إطلاق نار من مجهولين في محافظة درعا جنوبي سوريا.
وأعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد أنه "استشهد الرائد شرف البطل منتجب محسن بريبداني وأُصيب أربع عناصر آخرين من مرتب شرطة منطقة ازرع في درعا جراء إطـلاق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين على اوتستراد درعا أثناء تأدية واجبهم الوطني".
وأضاف البيان أنه "تم نقل جثمان الشهـيد وإسعاف المصابين إلى المشفى الوطني بدرعا".
وتشهد محافظة درعا حوادث أمنية شبه يومية على الرغم من عمليات التسوية التي شهدتها المحافظة منذ عام 2018 بين الحكومة السورية والفصائل المسلحة برعاية روسية، كان آخرها في 3 حزيران/يونيو 2023.