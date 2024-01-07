https://sputnikarabic.ae/20240107/مقتل-مجندة-إسرائيلية-جراء-انفجار-عبوة-ناسفة-في-جنين-صورة-1084771748.html
مقتل مجندة إسرائيلية جراء انفجار عبوة ناسفة في جنين... صورة
مقتل مجندة إسرائيلية جراء انفجار عبوة ناسفة في جنين... صورة
أعلن الجيش الإسرائيلي، أن مجندة إسرائيلية قتلت بعد إصابتها بتفجير عبوة ناسفة في جنين بالضفة الغربية، فجر اليوم الأحد. 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T07:33+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "الرقيب ثاني شاي غرماي، من القوات الخاصة، قُتِلَت خلال العمليات التي نفذتها القوات الإسرائيلية الليلة في مخيم جنين".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم، أن 4 جنود أصيبوا بجروح، بينهم 2 في حالة خطر، بعد إصابتهم جراء انفجار عبوة ناسفة.وقال الجيش الإسرائيلي إنه خلال العملية الليلية في جنين "أصيب مقاتلون بعد أن داسوا على عبوة ناسفة قوية".وأضاف أن مروحية قتالية ساعدت في عملية الإنقاذ، التي استمرت عدة ساعات لإنقاذ المركبة وبقية القوات من مكان الحادث.وتقتحم القوات الإسرائيلية مدنا فلسطينية في الضفة الغربية بشكل شبه يومي وتنفذ مداهمات فيها منذ بدء التصعيد مع حركة حماس في تشرين الأول/أكتوبر 2023.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240107/إسرائيل-تعلن-تفكيك-الهيكل-العسكري-لحماس-في-شمال-غزة-1084771247.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
مقتل مجندة إسرائيلية جراء انفجار عبوة ناسفة في جنين... صورة
أعلن الجيش الإسرائيلي، أن مجندة إسرائيلية قتلت بعد إصابتها بتفجير عبوة ناسفة في جنين بالضفة الغربية، فجر اليوم الأحد.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي
أن "الرقيب ثاني شاي غرماي، من القوات الخاصة، قُتِلَت خلال العمليات التي نفذتها القوات الإسرائيلية الليلة في مخيم جنين".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم، أن 4 جنود أصيبوا بجروح، بينهم 2 في حالة خطر
، بعد إصابتهم جراء انفجار عبوة ناسفة.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه خلال العملية الليلية في جنين "أصيب مقاتلون بعد أن داسوا على عبوة ناسفة قوية".
وأضاف أن مروحية قتالية ساعدت في عملية الإنقاذ، التي استمرت عدة ساعات لإنقاذ المركبة وبقية القوات من مكان الحادث.
وتقتحم القوات الإسرائيلية مدنا فلسطينية في الضفة الغربية بشكل شبه يومي وتنفذ مداهمات فيها منذ بدء التصعيد مع حركة حماس في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى
"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.