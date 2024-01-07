https://sputnikarabic.ae/20240107/هجوم-سيبراني-على-مطار-بيروت-يوجه-رسالة-لـحزب-الله-ويعطل-نظام-التفتيش-1084785843.html

هجوم سيبراني على مطار بيروت يوجه رسالة لـ"حزب الله" ويعطل نظام التفتيش

هجوم سيبراني على مطار بيروت يوجه رسالة لـ"حزب الله" ويعطل نظام التفتيش

نجح هجوم سيبراني على مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت، في تعطيل نظام التفتيش، كما نشر رسالة موجهة إلى "حزب الله" عبر شاشات العرض في صالات... 07.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-07T17:16+0000

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وقال موقع "ليبانون ديبيت" إن "شاشات المغادرة والوصول في المطار أظهرت الرسالة التي وجهها منفذو الهجوم السيبراني، طالبوا فيها حزب الله بعدم توريط لبنان في حرب، مؤكدين أن لبنان لن يحارب بالنيابة عن أحد".وأسفر الهجوم السيبراني كذلك عن تعطيل نظام تفتيش الحقائب "bhs"، فيما تعمل فصيلة التفتيش في قوى الأمن الداخلي اللبناني في مطار رفيق الحريري على تطبيق الخطة البديلة، كما تعمل على إبقاء حركة المطار طبيعية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارية كافة.وفي وقت سابق، نشر "حزب الله" اللبناني، مساء أمس السبت، مقطع فيديو لقيامه بدك قاعدة "ميرون" العسكرية الواقعة في جبل الجرمق شمالي إسرائيل.وأقر الجيش الإسرائيلي بقصف منطقة ميرون في الجليل الأعلى بنحو 40 صاروخا، دون أن يتطرق لوقوع خسائر بشرية من عدمها.من جانبه، قال "حزب الله" إن "قاعدة ميرون للمراقبة الجوية، والتي توصف بأنها عيون إسرائيل على لبنان وساحل البحر المتوسط وأهم قاعد مراقبة جوية إسرائيلية تحتوي على قبب للكشف الراداري البعيد المدى، وقبة للتحكم بالطائرات المسيرة، وهوائيات للاستخبارات والتوجيه والربط".وتبعد القاعدة 8 كيلومترات عن الحدود اللبنانية، وهي ترتفع عن سطح البحر 1200 متر، وتبلغ مساحتها 160 ألف متر مربع.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل، توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 22 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 بالمئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي

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