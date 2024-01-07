https://sputnikarabic.ae/20240107/وزارة-الخارجية-السودانية-تستنكر-محاولات-جهات-إقليمية-لتسويق-قوات-الدعم-السريع-1084789950.html
وزارة الخارجية السودانية تستنكر محاولات جهات إقليمية لتسويق قوات الدعم السريع
وزارة الخارجية السودانية تستنكر محاولات جهات إقليمية لتسويق قوات الدعم السريع
أعربت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، عن استنكارها للحملة الدعائية الكاذبة التي تقوم بها قوات الدعم السريع وداعموها داخل وخارج إفريقيا في الأيام... 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T21:53+0000
2024-01-07T21:53+0000
2024-01-07T22:53+0000
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
وزارة الخارجية السودانية
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وأكدت الوزارة، أن هذه الحملة تهدف إلى محاولة إعادة تسويق قيادة تلك القوات، المسؤولة عن أسوأ انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في القارة، منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.ووفقًا للبيان الذي أصدرته الخارجية السودانية اليوم، فإن هذه الحملة تشمل خداعًا ونفاقًا، وزيارة قائد المليشيا لدول إفريقية وأحاديث منسوبة له حول استعداده لإقرار وقف إطلاق نار وبدء مفاوضات سلام، مما يشكل تهديدًا لوحدة البلاد.وأكدت الوزارة، أن الحكومة تلتزم بتحقيق السلام، وأشارت إلى إطار قانوني وسياسي ملزم لمعالجة القضايا الإنسانية ووقف إطلاق النار وبدء عملية السلام. مشيرة إلى إعلان جدة الذي وقع في مايو 2023.وشددت على أهمية تنفيذ قوات الدعم لإعلان جدة والانسحاب من المدن والأماكن الحيوية كخطوة أساسية لبدء محادثات جديدة نحو تحقيق سلام شامل.
https://sputnikarabic.ae/20240107/السودان-قوات-الجيش-الشعبي-تدخل-مدينة-الدلنج-دون-مقاومة-1084785371.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, وزارة الخارجية السودانية
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, وزارة الخارجية السودانية
وزارة الخارجية السودانية تستنكر محاولات جهات إقليمية لتسويق قوات الدعم السريع
21:53 GMT 07.01.2024 (تم التحديث: 22:53 GMT 07.01.2024)
أعربت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، عن استنكارها للحملة الدعائية الكاذبة التي تقوم بها قوات الدعم السريع وداعموها داخل وخارج إفريقيا في الأيام الأخيرة.
وأكدت الوزارة، أن هذه الحملة تهدف إلى محاولة إعادة تسويق قيادة تلك القوات، المسؤولة عن أسوأ انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في القارة، منذ الإبادة الجماعية
في رواندا عام 1994.
ووفقًا للبيان الذي أصدرته الخارجية السودانية اليوم، فإن هذه الحملة تشمل خداعًا ونفاقًا، وزيارة قائد المليشيا لدول إفريقية وأحاديث منسوبة له حول استعداده لإقرار وقف إطلاق نار وبدء مفاوضات سلام، مما يشكل تهديدًا لوحدة البلاد.
وأكدت الوزارة، أن الحكومة تلتزم بتحقيق السلام، وأشارت إلى إطار قانوني وسياسي ملزم لمعالجة القضايا الإنسانية ووقف إطلاق النار وبدء عملية السلام. مشيرة إلى إعلان جدة الذي وقع في مايو 2023.
وشددت على أهمية تنفيذ قوات الدعم لإعلان جدة والانسحاب من المدن والأماكن الحيوية كخطوة أساسية لبدء محادثات جديدة نحو تحقيق سلام شامل.