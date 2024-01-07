https://sputnikarabic.ae/20240107/وزير-داخلية-أوكرانيا-السابق-يكشف-عن-أعداد-هائلة-لضحايا-قوات-كييف-تخفيها-السلطات-1084780137.html

وزير داخلية أوكرانيا السابق يكشف عن "أعداد هائلة" لضحايا قوات كييف تخفيها السلطات

وزير داخلية أوكرانيا السابق يكشف عن "أعداد هائلة" لضحايا قوات كييف تخفيها السلطات

أفاد وزير الداخلية الأوكراني السابق والمدعي العام السابق، يوري لوتسينكو، بأن نشر العدد الحقيقي للخسائر الفعلية للقوات المسلحة الأوكرانية، سيكون بمثابة صدمة... 07.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-07T13:57+0000

2024-01-07T13:57+0000

2024-01-07T13:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال لوتسينكو عبر قناة "دايركت" على "يوتيوب": "أعتقد أنه ينبغي عليهم تحديد عدد القتلى من الأوكرانيين. أعلم أنهم لا يريدون ذلك، وسوف يؤخذ هذا على محمل الجد… نعم، ستكون صدمة".ووفقا له، فأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ملزم بالكشف عن الحقيقة للأوكرانيين بشأن الوضع مع الخسائر في الجبهة.وفي وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي، إن "هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اتصلت به لطلب تعبئة نصف مليون شخص إضافي"، وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قدمت السلطات مشروع قانون التعبئة إلى البرلمان.ويقترح مشروع قانون التعبئة الأوكراني، إلغاء الخدمة الإجبارية وتأجيلها للمعاقين من الفئة الثالثة، وإلزام الخاضعين للتجنيد بالتسجيل في حساب إلكتروني وإجراء الفحص الطبي والحضور عند استدعائهم إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في الزمان والمكان المحددين في الاستدعاء.وبدورها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في وقت سابق، أن أوكرانيا تسعى لجذب المزيد من النساء إلى الجيش، ما يشير إلى خسائر فادحة في القوات المسلحة الأوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20231226/القائد-العام-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-يجب-على-جميع-مواطني-أوكرانيا-المشاركة-في-الصراع-ضد-روسيا-1084476114.html

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