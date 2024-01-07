https://sputnikarabic.ae/20240107/وكالة-تعليق-استخدام-طائرات-بوينغ-من-طراز-737-ماكس-9-في-أوروبا-1084770717.html
وكالة: تعليق استخدام طائرات بوينغ من طراز "737 ماكس 9" في أوروبا
وكالة: تعليق استخدام طائرات بوينغ من طراز "737 ماكس 9" في أوروبا
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن وكالة سلامة الطيران الأوروبية أصدرت أمرا بتعليق باستخدام طائرات بوينغ من طراز "737 ماكس 9"، وذلك بهدف القيام بتحقيقات... 07.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-07T06:10+0000
2024-01-07T06:10+0000
2024-01-07T06:10+0000
العالم
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وذكرت الوكالة الغربية أن الأمر الصادر عن إدارة الطيران الفيدرالية هو بسبب حادثة حصلت مع طائرة تابعة لشركة طيران ألاسكا الأمريكية، حيث سقط جزء من جسم الطائرة أثناء الطيران وانخفض الضغط في مقصورة الركاب.وأشارت الوكالة أن وكالة سلامة الطيران الأوروبية قبلت توجيهات إدارة الطيران الفيدرالية بشأن طائرات بوينغ "ماكس 9"، لكنها أشارت إلى أنه لا توجد شركات طيران في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشغل حاليًا هذا النوع من الطائرات.وبدورها أعلنت هيئة تنظيم الطيران البريطانية أنها ستطلب من جميع شركات الطيران التي تشغل طائرات "بوينغ 737 ماكس 9" الالتزام بمتطلبات توجيهات إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لدخول المجال الجوي للبلاد. وبحسب الوكالة، أوقفت شركة الخطوط الجوية التركية، تشغيل خمس من طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 9 لإجراء عمليات التفتيش.وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن طائرة تابعة لشركة طيران "ألاسكا" قامت بهبوط اضطراري في بورتلاند في الولايات المتحدة، بعد تحطم إحدى نوافذها في أثناء الرحلة، التي كان على متنها 174 راكبا وستة من أفراد الطاقم.أوقفت "خطوط آلاسكا الجوية" جميع طائراتها من طراز "بوينغ 737-9" في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، بعد ساعات من تحطم نافذة وقطعة من هيكل طائرة من هذا الطراز في الجو، ما أجبرها على الهبوط الاضطراري في بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية.وقع الحادث بعد وقت قصير من الإقلاع وتسببت الفجوة الكبيرة في هيكل الطائرة الجانبي المحيط بالنافذة المنفجرة في انخفاض الضغط في المقصورة، وأظهرت بيانات الرحلة أن الطائرة ارتفعت إلى 16 ألف قدم (4876 مترا) قبل أن تعود إلى مطار بورتلاند الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20240106/طائرة-تكمل-رحلتها-بسلام-رغم-فجوة-ضخمة-في-هيكلها-فيديو-1084746370.html
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العالم
وكالة: تعليق استخدام طائرات بوينغ من طراز "737 ماكس 9" في أوروبا
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن وكالة سلامة الطيران الأوروبية أصدرت أمرا بتعليق باستخدام طائرات بوينغ من طراز "737 ماكس 9"، وذلك بهدف القيام بتحقيقات على خلفية الحادث الذي وقع مؤخرا مع طائرة تابعة لأحد الخطوط الجوية الأمريكية.
وذكرت الوكالة الغربية أن الأمر الصادر عن إدارة الطيران الفيدرالية هو بسبب حادثة حصلت مع طائرة تابعة لشركة طيران ألاسكا الأمريكية، حيث سقط جزء من جسم الطائرة أثناء الطيران وانخفض الضغط في مقصورة الركاب.
وأشارت الوكالة أن وكالة سلامة الطيران الأوروبية قبلت توجيهات إدارة الطيران الفيدرالية بشأن طائرات بوينغ "ماكس 9"، لكنها أشارت إلى أنه لا توجد شركات طيران في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشغل حاليًا هذا النوع من الطائرات.
وبدورها أعلنت هيئة تنظيم الطيران البريطانية أنها ستطلب من جميع شركات الطيران التي تشغل طائرات "بوينغ 737 ماكس 9" الالتزام بمتطلبات توجيهات إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لدخول المجال الجوي للبلاد.
وبحسب الوكالة، أوقفت شركة الخطوط الجوية التركية، تشغيل خمس من طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 9 لإجراء عمليات التفتيش.
وأفادت
وسائل إعلام أمريكية بأن طائرة تابعة لشركة طيران "ألاسكا" قامت بهبوط اضطراري في بورتلاند في الولايات المتحدة، بعد تحطم إحدى نوافذها في أثناء الرحلة، التي كان على متنها 174 راكبا وستة من أفراد الطاقم.
أوقفت "خطوط آلاسكا الجوية" جميع طائراتها من طراز "بوينغ 737-9" في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، بعد ساعات من تحطم نافذة وقطعة من هيكل طائرة من هذا الطراز في الجو، ما أجبرها على الهبوط الاضطراري في بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية.
وقع الحادث بعد وقت قصير من الإقلاع وتسببت الفجوة الكبيرة في هيكل الطائرة الجانبي المحيط بالنافذة المنفجرة في انخفاض الضغط في المقصورة، وأظهرت بيانات الرحلة أن الطائرة ارتفعت إلى 16 ألف قدم (4876 مترا) قبل أن تعود إلى مطار بورتلاند الدولي.