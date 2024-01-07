https://sputnikarabic.ae/20240107/وكالة-مقتل-نحو-16-فلسطينيا-وإصابة-آخرين-جراء-قصف-إسرائيلي-في-خان-يونس-ومخيم-المغازي-1084769455.html

وكالة: مقتل نحو 16 فلسطينيا وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي في خان يونس ومخيم المغازي

وكالة: مقتل نحو 16 فلسطينيا وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي في خان يونس ومخيم المغازي

قُتل نحو 16 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة خان يونس، ومدرسة تابعة للأونروا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. 07.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-07T00:25+0000

2024-01-07T00:25+0000

2024-01-07T00:25+0000

العالم العربي

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

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موسكو - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر محلية اليوم الأحد، أن "طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مدينة خان يونس يضم عددا كبيرا من النازحين، ما أدى لاستشهاد 12 مواطنا على الأقل، وإصابة 50 آخرين بجروح متفاوتة".وبحسب الوكالة، فإن طائرة مسيرة من فئة "كواد كابتر" أطلقت النار بكثافة على منازل المواطنين والشوارع في مخيم المغازي، تزامنا مع تنفيذ الطائرات الحربية حزاما ناريا قرب شارع السكة غرب المخيم، وإطلاق نار مكثف من مدفعية الجيش الإسرائيلي المتمركزة قرب مدخل المخيم على شارع صلاح الدين.وأشارت مصادر محلية، إلى أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات عنيفة على منطقة تل الزعتر ومدينة دير البلح، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من المواطنين، تزامنا مع إطلاق الزوارق الحربية الإسرائيلية النار بشكل مكثف غرب دير البلح.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال من كلا الجانبين، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول/ 2023، بعد انتهاء الهدنة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 22 ألف قتيل وما يزيد عن 58 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

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العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى