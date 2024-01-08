https://sputnikarabic.ae/20240108/أنصار-الله-عدم-توسيع-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-يتطلب-وقف-الحرب-ضد-غزة-1084808640.html

"أنصار الله": عدم توسيع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتطلب وقف الحرب على غزة

"أنصار الله": عدم توسيع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتطلب وقف الحرب على غزة

اعتبرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، أن "الطريق لعدم توسيع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في المنطقة، يتمثل في وقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع... 08.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-08T20:34+0000

2024-01-08T20:34+0000

2024-01-08T21:00+0000

أنصار الله

العالم العربي

العد التنازلي

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وقال عضو الوفد المفاوض من جماعة "أنصار الله"، عبد الملك العجري، عبر منصة "إكس"، في تعليقه على التحركات الأمريكية في المنطقة: "لا يحتاج وزير الخارجية الأميركي لجولة إقليمية لإقناع دول المنطقة بعدم توسيع الصراع، فلا نحن ولا أي من دول المنطقة يرغب في ذلك".وأضاف العجري: "لكن الطريق إلى ذلك (يقصد عدم توسيع الصراع) هو بوقف الحرب العدوانية على غزة، لأنها الفتيل والمحرك للصراع".يأتي ذلك غداة إعلان جماعة "أنصار الله"، مواصلة عملياتها في منع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحر الأحمر تضامنًا مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، معتبرة أن "عسكرة أمريكا للبحر الأحمر لن يمنعها من ذلك".وجددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الأحد، التأكيد على استمرارها في منع السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور في البحر الأحمر، محذرة من تسبب الدعم الأمريكي لتل أبيب في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في توسع رقعة الصراع بالمنطقة.وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، محمد عبد السلام، عبر منصة "إكس" معلقًا على تصريحات لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بشأن عمليات الجماعة في البحر الأحمر، إن "تصريحات المسؤولين الأميركيين عن التطورات بالبحر الأحمر وكأنها تهديد لمصالح العالم، محاولة أميركية لصرف الأنظار عن المذابح الإسرائيلية بحق أهل غزة وهذا ما يجب أن يتوقف عنده كل العالم".وأضاف: "إصرار النخبة الحاكمة في واشنطن على الذهاب بعيدًا في دعم إسرائيل ضد غزة من شأنه تفجير المنطقة".

https://sputnikarabic.ae/20240108/بعد-تخطي-قواعد-الاشتباك-هل-تغامر-أمريكا-بالدخول-في-حرب-ضد-الفصائل-المسلحة-في-العراق؟-1084807904.html

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