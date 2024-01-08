https://sputnikarabic.ae/20240108/إسرائيل-ستبلغ-بلينكن-بأن-عودة-الفلسطينيين-إلى-شمال-غزة-مشروطة-بإفراج-حماس-عن-أسراها-1084809839.html

إسرائيل تعتزم إبلاغ بلينكن بأن عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة مشروطة بإفراج حماس عن أسراها

إسرائيل تعتزم إبلاغ بلينكن بأن عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة مشروطة بإفراج حماس عن أسراها

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن إسرائيل تعتزم إبلاغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأنها لن تسمح بعودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، ما لم توافق حركة... 08.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-08T23:24+0000

2024-01-08T23:24+0000

2024-01-08T23:25+0000

إسرائيل

وزير الخارجية الأمريكي

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

تحرير رهائن

العالم

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القاهرة - سبوتنيك. وذكر التقارير الأمريكية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن "المسؤولين الإسرائيليين سيبلغون وزير الخارجية أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء، بأن إسرائيل لن تسمح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة إذا لم توافق حماس على إطلاق سراح المزيد من الرهائن".ونقلت التقارير عن مصادر إسرائيلية قولها، أنه بينما أن إسرائيل لا تعارض من حيث المبدأ عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، فإن المسؤولين الإسرائيليين سيبلغون بلينكن بأن هذه الخطوة يجب أن تكون جزءا من صفقة جديدة للإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة.وقال مسؤول إسرائيلي ثان، إن المفاوضين الإسرائيليين الذين يعملون على هذه المسألة يعتقدون أن عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة تمثل وسيلة ضغط كبيرة لا تريد إسرائيل التخلي عنها في الوقت الذي تحاول فيه تأمين صفقة رهائن جديدة.ومن المقرر أن يلتقي بلينكن بعدد من المسؤولين الإسرائيليين في وقت لاحق اليوم، في إطار الجولة التي يجريها في الشرق الأوسط.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، وهو ما أوقع أكثر من 23 ألف قتيل في القطاع معظمهم من النساء والأطفال وما يزيد عن 50 ألف مصاب و7 آلاف مفقود.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل لـ7 أيام.

https://sputnikarabic.ae/20240108/مقتل-3-فلسطينيين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-طولكرم-شمال-الضفة-الغربية-1084809686.html

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إسرائيل, وزير الخارجية الأمريكي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, تحرير رهائن, العالم