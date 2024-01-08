https://sputnikarabic.ae/20240108/إسرائيل-عشرات-المتظاهرين-يغلقون-مدخل-الكنيست-مطالبين-بإجراء-انتخابات-مبكرة-فيديو-1084792668.html

إسرائيل.. عشرات المتظاهرين يغلقون مدخل الكنيست مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة.. فيديو

إسرائيل.. عشرات المتظاهرين يغلقون مدخل الكنيست مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة.. فيديو

أغلق عشرات المتظاهرين الإسرائيليين، اليوم الإثنين، مدخل الكنيست (ألبرلمان) الإسرائيلي في القدس الغربية، مطالبين بتغيير الحكومة وإقامة انتخابات مبكرة في البلاد. 08.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-08T07:37+0000

2024-01-08T07:37+0000

2024-01-08T07:37+0000

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن عشرات النشطاء والناشطات من حركة "تغيير الاتجاه" وائتلاف "الانتخابات الآن"، أغلقوا مدخل الكنيست مطالبين بتحديد موعد في أسرع وقت لإجراء انتخابات عامة في البلاد.وقال المتظاهرون في بيان إن "أي أمل كان لدينا في أن ترقى الحكومة إلى حجم الطوارئ تحطم أمام سلوكها الفاشل الذي انعكس في الخلل الوظيفي والتخلي عن المختطفين والضرر الفادح لصورة إسرائيل فى العالم، واستمرار التحريض والانقسام وتحويل الميزانيات لمصالح شخصية على حساب الجمهور العام".وختموا بالقول: "لقد جئنا إلى الكنيست للمطالبة بإجراء انتخابات الآن، والاستبدال الفوري للحكومة، مع التخلص من المتطرفين".وتشكلت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في ديسمبر/كانون الأول 2022 وتضم أحزاب من أقصى اليمني الديني والقومي الإسرائيلي.وخلال الأيام الأخيرة، تصاعدت الانتقادات والاتهامات في إسرائيل لحكومة نتنياهو بالفشل في تحقيق أهداف الحرب رغم مرور 3 أشهر كاملة.وكان نتنياهو قد حدد أهداف الحرب بالقضاء على حماس (لاحقا غير المصطلح إلى تفكيك القدرات العسكرية للحركة)، وإعادة المحتجزين الإسرائيليين بالقطاع (136 إسرائيلي محتجز في غزة)، وضمان ألا يشكل القطاع مجددا تهديدا لإسرائيل.وفي الأسبوع الماضي، تزايدت الخلافات بين القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل، بعد مهاجمة 4 وزراء بحكومة نتنياهو لرئيس الأركان هرتسي هاليفي عقب إعلانه المضي نحو تشكيل فريق تحقيق في الإخفاقات التي أدت لهجوم "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وكثيرا ما أعلن نتنياهو، أن أي تحقيق يجب إطلاقه فقط بعد نهاية الحرب، دون أن يعلن تحمله مسؤولية "هجوم حماس"، أسوة بقادة عسكريين وسياسيين آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20240106/تظاهرات-حاشدة-في-تل-أبيب-وحيفا-للمطالبة-برحيل-نتنياهو-وحكومته-1084760183.html

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أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, حركة حماس, العالم