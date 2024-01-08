عربي
https://sputnikarabic.ae/20240108/إسرائيل-عشرات-المتظاهرين-يغلقون-مدخل-الكنيست-مطالبين-بإجراء-انتخابات-مبكرة-فيديو-1084792668.html
إسرائيل.. عشرات المتظاهرين يغلقون مدخل الكنيست مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة.. فيديو
إسرائيل.. عشرات المتظاهرين يغلقون مدخل الكنيست مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة.. فيديو
أغلق عشرات المتظاهرين الإسرائيليين، اليوم الإثنين، مدخل الكنيست (ألبرلمان) الإسرائيلي في القدس الغربية، مطالبين بتغيير الحكومة وإقامة انتخابات مبكرة في البلاد. 08.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-08T07:37+0000
2024-01-08T07:37+0000
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
قطاع غزة
حركة حماس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/16/1073860816_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_37e0c7bf3108cbd4a52b71f2aa05ed5d.jpg
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن عشرات النشطاء والناشطات من حركة "تغيير الاتجاه" وائتلاف "الانتخابات الآن"، أغلقوا مدخل الكنيست مطالبين بتحديد موعد في أسرع وقت لإجراء انتخابات عامة في البلاد.وقال المتظاهرون في بيان إن "أي أمل كان لدينا في أن ترقى الحكومة إلى حجم الطوارئ تحطم أمام سلوكها الفاشل الذي انعكس في الخلل الوظيفي والتخلي عن المختطفين والضرر الفادح لصورة إسرائيل فى العالم، واستمرار التحريض والانقسام وتحويل الميزانيات لمصالح شخصية على حساب الجمهور العام".وختموا بالقول: "لقد جئنا إلى الكنيست للمطالبة بإجراء انتخابات الآن، والاستبدال الفوري للحكومة، مع التخلص من المتطرفين".وتشكلت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في ديسمبر/كانون الأول 2022 وتضم أحزاب من أقصى اليمني الديني والقومي الإسرائيلي.وخلال الأيام الأخيرة، تصاعدت الانتقادات والاتهامات في إسرائيل لحكومة نتنياهو بالفشل في تحقيق أهداف الحرب رغم مرور 3 أشهر كاملة.وكان نتنياهو قد حدد أهداف الحرب بالقضاء على حماس (لاحقا غير المصطلح إلى تفكيك القدرات العسكرية للحركة)، وإعادة المحتجزين الإسرائيليين بالقطاع (136 إسرائيلي محتجز في غزة)، وضمان ألا يشكل القطاع مجددا تهديدا لإسرائيل.وفي الأسبوع الماضي، تزايدت الخلافات بين القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل، بعد مهاجمة 4 وزراء بحكومة نتنياهو لرئيس الأركان هرتسي هاليفي عقب إعلانه المضي نحو تشكيل فريق تحقيق في الإخفاقات التي أدت لهجوم "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وكثيرا ما أعلن نتنياهو، أن أي تحقيق يجب إطلاقه فقط بعد نهاية الحرب، دون أن يعلن تحمله مسؤولية "هجوم حماس"، أسوة بقادة عسكريين وسياسيين آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20240106/تظاهرات-حاشدة-في-تل-أبيب-وحيفا-للمطالبة-برحيل-نتنياهو-وحكومته-1084760183.html
إسرائيل
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/16/1073860816_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_fcc97fe7ba510f054909f9ad094f3f84.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, حركة حماس, العالم
أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, حركة حماس, العالم

إسرائيل.. عشرات المتظاهرين يغلقون مدخل الكنيست مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة.. فيديو

07:37 GMT 08.01.2024
© AFP 2023 / ABIR SULTANرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2024
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
تابعنا عبر
أغلق عشرات المتظاهرين الإسرائيليين، اليوم الإثنين، مدخل الكنيست (ألبرلمان) الإسرائيلي في القدس الغربية، مطالبين بتغيير الحكومة وإقامة انتخابات مبكرة في البلاد.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن عشرات النشطاء والناشطات من حركة "تغيير الاتجاه" وائتلاف "الانتخابات الآن"، أغلقوا مدخل الكنيست مطالبين بتحديد موعد في أسرع وقت لإجراء انتخابات عامة في البلاد.
وقال المتظاهرون في بيان إن "أي أمل كان لدينا في أن ترقى الحكومة إلى حجم الطوارئ تحطم أمام سلوكها الفاشل الذي انعكس في الخلل الوظيفي والتخلي عن المختطفين والضرر الفادح لصورة إسرائيل فى العالم، واستمرار التحريض والانقسام وتحويل الميزانيات لمصالح شخصية على حساب الجمهور العام".
وختموا بالقول: "لقد جئنا إلى الكنيست للمطالبة بإجراء انتخابات الآن، والاستبدال الفوري للحكومة، مع التخلص من المتطرفين".
وتشكلت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في ديسمبر/كانون الأول 2022 وتضم أحزاب من أقصى اليمني الديني والقومي الإسرائيلي.
وخلال الأيام الأخيرة، تصاعدت الانتقادات والاتهامات في إسرائيل لحكومة نتنياهو بالفشل في تحقيق أهداف الحرب رغم مرور 3 أشهر كاملة.
وكان نتنياهو قد حدد أهداف الحرب بالقضاء على حماس (لاحقا غير المصطلح إلى تفكيك القدرات العسكرية للحركة)، وإعادة المحتجزين الإسرائيليين بالقطاع (136 إسرائيلي محتجز في غزة)، وضمان ألا يشكل القطاع مجددا تهديدا لإسرائيل.
مظاهرات في مدينة تل أبيب إثر التصعيد العسكري بين قطاع غزة و إسرائيل، 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
تظاهرات حاشدة في تل أبيب وحيفا للمطالبة برحيل نتنياهو وحكومته
6 يناير, 17:04 GMT
وفي الأسبوع الماضي، تزايدت الخلافات بين القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل، بعد مهاجمة 4 وزراء بحكومة نتنياهو لرئيس الأركان هرتسي هاليفي عقب إعلانه المضي نحو تشكيل فريق تحقيق في الإخفاقات التي أدت لهجوم "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكثيرا ما أعلن نتنياهو، أن أي تحقيق يجب إطلاقه فقط بعد نهاية الحرب، دون أن يعلن تحمله مسؤولية "هجوم حماس"، أسوة بقادة عسكريين وسياسيين آخرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Снаряды для РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:32 GMTДым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إنقاذ الطفولة: نحو 10 أطفال يفقدون سيقانهم يوميا بغزة00:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала