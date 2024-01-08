https://sputnikarabic.ae/20240108/اكتشاف-فلكي-غير-مسبوق-لعلامات-الحياة-في-جثة-نجمية--1084792818.html

اكتشاف فلكي غير مسبوق لعلامات الحياة في "جثة نجمية"

اكتشاف فلكي غير مسبوق لعلامات الحياة في "جثة نجمية"

توصلت مجموعة من العلماء في جامعة ليفربول جون موريس البريطانية، إلى اكتشاف نجم بعيد مات، ثم واصل إرسال "علامات الحياة" على شكل توهجات نشطة متكررة. 08.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-08T07:45+0000

2024-01-08T07:45+0000

2024-01-08T07:45+0000

مجتمع

علوم

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وفي تقرير تم نشره في مجلة "ساينس تيك دايلي، ذكر في أنه لم تتم رؤية أي شيء من هذا القبيل من قبل، وما يزال العلماء غير متأكدين من الآليات التي من شأنها أن تسمح لنجم "الزومبي" هذا بمواصلة إرسال ومضات ساطعة ومختصرة من الضوء.ويقول العلماء إن الومضات استمرت على مدار عدة أشهر، واستمرت كل منها لبضع دقائق فقط ولكنها ظلت مشرقة مثل انفجار النجم الأصلي حتى بعد 100 يوم، في ما يُعرف باسم "العابر البصري الأزرق السريع المضيء"، أو "إل إف بي أو تي"، والذي يقع على بعد نحو مليار سنة ضوئية من الأرض.وكتبت البروفيسورة هو البرمجية التي رصدت الحدث لأول مرة في سبتمبر 2022، واستخلصتها من البيانات المأخوذة من منشأة في كاليفورنيا.وفي وقت لاحق، في ديسمبر، كان العلماء، بما في ذلك البروفيسورة هو، يدرسون النجم، ولاحظوا أنه يبدو وكأنه قد انفجر في شكل ارتفاع شديد السطوع والذي سرعان ما تلاشى.وحاول الفريق بعد ذلك فهم النجم الميت بشكل أفضل من خلال التعاون مع علماء آخرين في دراسة جمعت في النهاية بين أكثر من 70 مؤلفا مشاركا و15 تلسكوبا، وبحثوا في البيانات للتأكد من أن السطوع لم يكن خطأ. لكنهم وجدوا أن الضوء كان قادما من النجم، وأنه نبض 14 مرة على الأقل خلال 120 يوما، وربما أكثر من ذلك بكثير.وفي الواقع، يسمح النجم للعلماء بالنظر إليه وهو يتحول إلى "جثة"، وبالتالي يمكن أن يوفر طريقة لمشاهدة تلك العملية التي لا تُرى عادة إلا في أوقات محددة.وما يزال العلماء يحاولون التوصل إلى العمليات التي من شأنها أن تجعل النجم الميت يتصرف بهذه الطريقة. ويأملون أنهم من خلال القيام بذلك لن يفهموا الومضات الغامضة فحسب، بل سيحصلون على صورة أفضل لكيفية موت النجوم وما قد يحدث لها بعد ذلك.

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