عربي
مراسل "سبوتنيك": طائرات مسيرة تنهال على قاعدة "خراب الجير" الأمريكية اللاشرعية شرقي سوريا - عاجل
https://sputnikarabic.ae/20240108/الأزهر-يدعو-للاتحاد-لمواجهة-الجرائم-الإسرائيلية-ويعزي-الدحدوح-1084795772.html
الأزهر يدعو للاتحاد لمواجهة "الجرائم الإسرائيلية" ويعزي الدحدوح
الأزهر يدعو للاتحاد لمواجهة "الجرائم الإسرائيلية" ويعزي الدحدوح
أصدرت مشيخة الأزهر الشريف، أمس الأحد، بيانا بمناسبة ذكرى "يوم الشهيد الفلسطيني"، دعت فيه "شرفاء العالم للاتحاد في مواجهة جرائم الكيان الصهيوني ووقف القتل... 08.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-08T10:37+0000
2024-01-08T10:38+0000
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103902/77/1039027706_0:174:4878:2918_1920x0_80_0_0_2448052ee57040d67073f0ec4fe82a2b.jpg
واستنكر البيان، في ذكرى "يوم الشهيد الفلسطـيني"، "استمرار العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة المحاصر لمدة تجاوزت 3 ‏أشهر"، واصفا الموقف العالمي من الحرب بـ"الصمت المخجل والمحير"، كا شجع على قتل ما يزيد على 22 ألف إنسان، من بينهم ‏أكثر من 9 آلاف طفل و6 آلاف امرأة، إلى جانب مئات الأطباء وأفراد الطواقم ‏الطبية ورجال الإسعاف والصحفيين والموظفين الدوليين، وتسجيل عشرات الآلاف ‏من المفقودين تحت الأنقاض.‏وأعرب البيان عن استهجان الأزهر "لوقوع كل تلك الجرائم دون استصراخ الضمير الإنساني ودون المطالبة ‏بوقف فوري لهذه العدوان الإرهابي"، على حد تعبيره، متهما إسرائيل بالتجرد من ‏كل القيم الدينية والأعراف الإنسانية والأخلاقية. ‏وجدد الأزهر دعوته "لكل شرفاء العالم للاتحاد في مواجهة جرائم الكيان الصهيوني، والضغط بكل ما أُوتوا من قوة لوضع حد لفوضى القتل والإرهاب في غزة"، على حد وصف البيان.واختتم الأزهر بيانه ‏بتقديم "خالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب الفلسطيني والصحفي ‏الشجاع وائل الدحدوح والجماعة الصحفية في كل مكان في استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح، والصحفي مصطفى ثريا".يذكر أن الصحفييَن حمزة الدحدوح، ومصطفى ثريا، كانا قد قتلا، أمس الأحد، جراء غارة إسرائيلية على سيارتهما غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.واستهدف القصف الإسرائيلي، حمزة مع مجموعة من الصحفيين غربي خان يونس خلال عمله ضمن طاقم قناة "الجزيرة" في تلك المنطقة التي نزح إليها مدنيون جراء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة بالقطاع.يشار إلى أن الصحفي، حمزة الدحدوح، هو نجل وائل الدحدوح مراسل قناة "الجزيرة" في قطاع غزة، وقد سبق أن فقد الدحدوح زوجته واثنين من أبنائه في قصف إسرائيلي استهدف منزله بمنطقة النصيرات بقطاع غزة، وانتشرت مشاهد تظهر توديعه لابنه بعد مقتله.
https://sputnikarabic.ae/20240108/الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-مسجدا-في-بلدة-العباسية-جنوبي-لبنان-1084794463.html
https://sputnikarabic.ae/20240107/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-يتوقع-استمرار-الحرب-في-غزة-طوال---العام-الحالي-1084788617.html
مصر
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103902/77/1039027706_379:0:4499:3090_1920x0_80_0_0_88455ac2c42673907055b3d9ad169cb7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

الأزهر يدعو للاتحاد لمواجهة "الجرائم الإسرائيلية" ويعزي الدحدوح

10:37 GMT 08.01.2024 (تم التحديث: 10:38 GMT 08.01.2024)
© AP Photo / Khalil Hamraجامع الأزهر الشريف في القاهرة
جامع الأزهر الشريف في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Khalil Hamra
تابعنا عبر
أصدرت مشيخة الأزهر الشريف، أمس الأحد، بيانا بمناسبة ذكرى "يوم الشهيد الفلسطيني"، دعت فيه "شرفاء العالم للاتحاد في مواجهة جرائم الكيان الصهيوني ووقف القتل ‏‏والإرهاب في غـزة"، على حد تعبيره.
واستنكر البيان، في ذكرى "يوم الشهيد الفلسطـيني"، "استمرار العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة المحاصر لمدة تجاوزت 3 ‏أشهر"، واصفا الموقف العالمي من الحرب بـ"الصمت المخجل والمحير"، كا شجع على قتل ما يزيد على 22 ألف إنسان، من بينهم ‏أكثر من 9 آلاف طفل و6 آلاف امرأة، إلى جانب مئات الأطباء وأفراد الطواقم ‏الطبية ورجال الإسعاف والصحفيين والموظفين الدوليين، وتسجيل عشرات الآلاف ‏من المفقودين تحت الأنقاض.‏
بالفيديو آخر التطورات من جنوب لبنان: غارات إسرائيلية عنيفة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2024
الجيش الإسرائيلي يستهدف مسجدا في بلدة العباسية جنوبي لبنان
09:21 GMT
وأعرب البيان عن استهجان الأزهر "لوقوع كل تلك الجرائم دون استصراخ الضمير الإنساني ودون المطالبة ‏بوقف فوري لهذه العدوان الإرهابي"، على حد تعبيره، متهما إسرائيل بالتجرد من ‏كل القيم الدينية والأعراف الإنسانية والأخلاقية. ‏
وجدد الأزهر دعوته "لكل شرفاء العالم للاتحاد في مواجهة جرائم الكيان الصهيوني، والضغط بكل ما أُوتوا من قوة لوضع حد لفوضى القتل والإرهاب في غزة"، على حد وصف البيان.
واختتم الأزهر بيانه ‏بتقديم "خالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب الفلسطيني والصحفي ‏الشجاع وائل الدحدوح والجماعة الصحفية في كل مكان في استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح، والصحفي مصطفى ثريا".
رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتوقع استمرار الحرب في غزة طوال العام الحالي
أمس, 19:46 GMT
يذكر أن الصحفييَن حمزة الدحدوح، ومصطفى ثريا، كانا قد قتلا، أمس الأحد، جراء غارة إسرائيلية على سيارتهما غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.
واستهدف القصف الإسرائيلي، حمزة مع مجموعة من الصحفيين غربي خان يونس خلال عمله ضمن طاقم قناة "الجزيرة" في تلك المنطقة التي نزح إليها مدنيون جراء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة بالقطاع.
يشار إلى أن الصحفي، حمزة الدحدوح، هو نجل وائل الدحدوح مراسل قناة "الجزيرة" في قطاع غزة، وقد سبق أن فقد الدحدوح زوجته واثنين من أبنائه في قصف إسرائيلي استهدف منزله بمنطقة النصيرات بقطاع غزة، وانتشرت مشاهد تظهر توديعه لابنه بعد مقتله.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Снаряды для РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:32 GMTДым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إنقاذ الطفولة: نحو 10 أطفال يفقدون سيقانهم يوميا بغزة00:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала