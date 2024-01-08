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https://sputnikarabic.ae/20240108/البيت-الأبيض-وزير-الدفاع-أوستن-يؤدي-مهامه-كاملة-من-المستشفى-وسيبقى-في-منصبه-1084804236.html
البيت الأبيض: وزير الدفاع أوستن يؤدي مهامه كاملة من المستشفى وسيبقى في منصبه
البيت الأبيض: وزير الدفاع أوستن يؤدي مهامه كاملة من المستشفى وسيبقى في منصبه
أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي، جون كيربي، اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يؤدي مهامه كاملة أثناء تواجده في... 08.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-08T16:56+0000
2024-01-08T16:56+0000
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وقال كيربي، في تصريح صحفي حول الحالة الصحية لأوستن، عقب نقله إلى المستشفى: "إنه يواصل القيام بواجباته على أكمل وجه، ويفعل كل ما يفعله في الأوقات العادية، ولكن من المستشفى".وكان أوستن، قد أعلن أمس الأحد، في بيان مكتوب نشره البنتاغون (وزارة الدفاع)، أنه يتطلع إلى العودة لممارسة مهامه في البنتاغون قريبا، جاء ذلك مع إفادته بأنه تماثل للشفاء عقب نقله إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية.وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رايدر، أن وزير الدفاع لويد أوستن، لا يزال في المستشفى ولا يوجد موعد محدد لخروجه بعد.وقال رايدر، في بيان، إن "أوستن لا يزال في مرك والتر ريد الطبي العسكري"، مضيفا: "ليس لدينا في الوقت الحالي موعد محدد لخروجه من المستشفى".وأوضح رايدر أن "أوستن يتماثل للشفاء وفي حالة معنوية جيدة"، مؤكدا أن "البنتاغون سيقدم معلومات، في وقت لاحق، حول الوضع الصحي للوزير".
https://sputnikarabic.ae/20240107/البنتاغون-وزير-الدفاع-ما-زال-في-المستشفى-ولا-موعد-محدد-لخروجه-بعد-1084790209.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

البيت الأبيض: وزير الدفاع أوستن يؤدي مهامه كاملة من المستشفى وسيبقى في منصبه

16:56 GMT 08.01.2024
© AP Photo / Cliff Owenوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Cliff Owen
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أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي، جون كيربي، اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يؤدي مهامه كاملة أثناء تواجده في المستشفى، ولا يوجد أية خطة لإقالته.
وقال كيربي، في تصريح صحفي حول الحالة الصحية لأوستن، عقب نقله إلى المستشفى: "إنه يواصل القيام بواجباته على أكمل وجه، ويفعل كل ما يفعله في الأوقات العادية، ولكن من المستشفى".

وأضاف كيربي: "الرئيس الأميركي جو بايدن، يتطلع إلى عودة أوستن إلى البنتاغون"، موضحا، بالقول: "لا توجد خطط أخرى سوى بقاء أوستن في منصبه".

وكان أوستن، قد أعلن أمس الأحد، في بيان مكتوب نشره البنتاغون (وزارة الدفاع)، أنه يتطلع إلى العودة لممارسة مهامه في البنتاغون قريبا، جاء ذلك مع إفادته بأنه تماثل للشفاء عقب نقله إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية.
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
البنتاغون: وزير الدفاع ما زال في المستشفى ولا موعد محدد لخروجه بعد
أمس, 23:52 GMT
وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رايدر، أن وزير الدفاع لويد أوستن، لا يزال في المستشفى ولا يوجد موعد محدد لخروجه بعد.
وقال رايدر، في بيان، إن "أوستن لا يزال في مرك والتر ريد الطبي العسكري"، مضيفا: "ليس لدينا في الوقت الحالي موعد محدد لخروجه من المستشفى".
وأوضح رايدر أن "أوستن يتماثل للشفاء وفي حالة معنوية جيدة"، مؤكدا أن "البنتاغون سيقدم معلومات، في وقت لاحق، حول الوضع الصحي للوزير".
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