https://sputnikarabic.ae/20240108/البيت-الأبيض-وزير-الدفاع-أوستن-يؤدي-مهامه-كاملة-من-المستشفى-وسيبقى-في-منصبه-1084804236.html

البيت الأبيض: وزير الدفاع أوستن يؤدي مهامه كاملة من المستشفى وسيبقى في منصبه

البيت الأبيض: وزير الدفاع أوستن يؤدي مهامه كاملة من المستشفى وسيبقى في منصبه

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي، جون كيربي، اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يؤدي مهامه كاملة أثناء تواجده في... 08.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-08T16:56+0000

2024-01-08T16:56+0000

2024-01-08T16:56+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال كيربي، في تصريح صحفي حول الحالة الصحية لأوستن، عقب نقله إلى المستشفى: "إنه يواصل القيام بواجباته على أكمل وجه، ويفعل كل ما يفعله في الأوقات العادية، ولكن من المستشفى".وكان أوستن، قد أعلن أمس الأحد، في بيان مكتوب نشره البنتاغون (وزارة الدفاع)، أنه يتطلع إلى العودة لممارسة مهامه في البنتاغون قريبا، جاء ذلك مع إفادته بأنه تماثل للشفاء عقب نقله إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية.وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رايدر، أن وزير الدفاع لويد أوستن، لا يزال في المستشفى ولا يوجد موعد محدد لخروجه بعد.وقال رايدر، في بيان، إن "أوستن لا يزال في مرك والتر ريد الطبي العسكري"، مضيفا: "ليس لدينا في الوقت الحالي موعد محدد لخروجه من المستشفى".وأوضح رايدر أن "أوستن يتماثل للشفاء وفي حالة معنوية جيدة"، مؤكدا أن "البنتاغون سيقدم معلومات، في وقت لاحق، حول الوضع الصحي للوزير".

https://sputnikarabic.ae/20240107/البنتاغون-وزير-الدفاع-ما-زال-في-المستشفى-ولا-موعد-محدد-لخروجه-بعد-1084790209.html

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