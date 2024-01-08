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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240108/الجيش-الروسي-يدمر-موقع-اجتماع-لقادة-في-الجيش-الأوكراني-ومركزا-للتحكم-بالطائرات-المسيرة-1084795604.html
الجيش الروسي يدمر موقع اجتماع لقادة في الجيش الأوكراني ومركزا للتحكم بالطائرات المسيرة
الجيش الروسي يدمر موقع اجتماع لقادة في الجيش الأوكراني ومركزا للتحكم بالطائرات المسيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت موقع اجتماع لقادة في الجيش الأوكراني ومركزا للتحكم بالطائرات المسيرة. 08.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-08T10:31+0000
2024-01-08T10:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين: "ضربت القوات الصاروخية والمدفعية الهجومية والطائرات المسيرة الروسية، موقع اجتماع لقادة وحدات اللواء 101 للدفاع العسكري، بالإضافة إلى 113 وحدة مدفعية تابعة للقوات الأوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 108 مناطق".وفي اتجاه زابوروجيه، دمرت وحدات من مجموعة القوات الروسية، بدعم من ضربات الطيران التكتيكي ونيران المدفعية، تجمعات القوى العاملة من اللواء الميكانيكي 118 من القوات المسلحة الأوكرانية واللواء الثالث من الحرس الوطني الأوكراني في مناطق رابوتينو ونوفوبروكوبوفكا في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 40 عسكريًا ودبابة ومركبتي قتال مشاة وثلاث سيارات ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20".وفي اتجاه خيرسون، قصفت وحدات من مجموعة "دنيبر" أفراد ومعدات اللواءين 35 و38 من مشاة البحرية ولواء الدفاع الأرضي 121 على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مناطق ميخائيلوفكا وإيفانوفكا وسابلوكوفكا وكاتشاروفكا في مقاطعة خيرسون.وخسر العدو أكثر من 60 جنديا بين قتيل وجريح وثلاث آليات. بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف مركز مراقبة للطائرات المسيرة ومستودع ذخيرة ميداني للقوات المسلحة الأوكرانية.كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي، خلال النهار، خمسة صواريخ من راجمات "هيمارس". بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 14 طائرة أوكرانية مسيرة في مناطق فيرحنيكامينكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيسكي، ونوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكامينكا-دنيبروفسكايا، ونوفو في مقاطعة زابوروجيه، ورادينسك وغولايا بريستان في مقاطعة خيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20240108/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-منشآت-الصناعة-الحربية-الأوكرانية-بهجمات-صاروخية-تتضمن-كينجال--عاجل-1084794701.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الجيش الروسي يدمر موقع اجتماع لقادة في الجيش الأوكراني ومركزا للتحكم بالطائرات المسيرة

10:31 GMT 08.01.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورفريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية
فريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت موقع اجتماع لقادة في الجيش الأوكراني ومركزا للتحكم بالطائرات المسيرة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين: "ضربت القوات الصاروخية والمدفعية الهجومية والطائرات المسيرة الروسية، موقع اجتماع لقادة وحدات اللواء 101 للدفاع العسكري، بالإضافة إلى 113 وحدة مدفعية تابعة للقوات الأوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 108 مناطق".
وفي اتجاه زابوروجيه، دمرت وحدات من مجموعة القوات الروسية، بدعم من ضربات الطيران التكتيكي ونيران المدفعية، تجمعات القوى العاملة من اللواء الميكانيكي 118 من القوات المسلحة الأوكرانية واللواء الثالث من الحرس الوطني الأوكراني في مناطق رابوتينو ونوفوبروكوبوفكا في مقاطعة زابوروجيه.
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10:15 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 40 عسكريًا ودبابة ومركبتي قتال مشاة وثلاث سيارات ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20".
وفي اتجاه خيرسون، قصفت وحدات من مجموعة "دنيبر" أفراد ومعدات اللواءين 35 و38 من مشاة البحرية ولواء الدفاع الأرضي 121 على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مناطق ميخائيلوفكا وإيفانوفكا وسابلوكوفكا وكاتشاروفكا في مقاطعة خيرسون.
وخسر العدو أكثر من 60 جنديا بين قتيل وجريح وثلاث آليات. بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف مركز مراقبة للطائرات المسيرة ومستودع ذخيرة ميداني للقوات المسلحة الأوكرانية.
كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي، خلال النهار، خمسة صواريخ من راجمات "هيمارس". بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 14 طائرة أوكرانية مسيرة في مناطق فيرحنيكامينكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيسكي، ونوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكامينكا-دنيبروفسكايا، ونوفو في مقاطعة زابوروجيه، ورادينسك وغولايا بريستان في مقاطعة خيرسون.
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