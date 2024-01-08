https://sputnikarabic.ae/20240108/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-منشآت-الصناعة-الحربية-الأوكرانية-بهجمات-صاروخية-تتضمن-كينجال--عاجل-1084794701.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير منشآت الصناعة الحربية الأوكرانية بهجمات صاروخية تتضمن "كينجال"- عاجل
الدفاع الروسية تعلن تدمير منشآت الصناعة الحربية الأوكرانية بهجمات صاروخية تتضمن "كينجال"- عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن تنفيذ ضربة جماعية بأسلحة بحرية وجوية عالية الدقة وبعيدة المدى، بما في ذلك نظام "كينجال" الصاروخي الذي تفوق سرعته... 08.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-08T10:15+0000
2024-01-08T10:15+0000
2024-01-08T10:27+0000
روسيا
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
الجيش الروسي
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وأضافت الدفاع الروسية، أنه " في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من مجموعة "الغرب" بمساعدة الضربات الجوية ونيران المدفعية لتابعة للقوات الروسية تسع هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الهجومية الآلية "32" و"43" و"115" و"25" المحمولة جواً و"95" المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوفـ وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو أكثر من 110 عسكريا ودبابتين ومركبتي مشاة قتالية وناقلتي جند مدرعتين وثلاث سيارات بالإضافة إلى مدفعين "هاوتزر" من طراز "دي- 20" وقاعدتين مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".وفي اتجاه كراسنوليمانسك، هزمت وحدات من مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، مجموعات من القوى البشرية والمعدات في مناطق تورسكوي ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.وخسر العدو ما يصل إلى 230 قتيلاً وجريحًا من العسكريين الأوكرانيين، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثماني مركبات، بالإضافة إلى منصتي مدفعية ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا".وفي اتجاه دونيتسك، هزمت وحدات من مجموعة "الجنوب"، من خلال إجراءات منسقة بالتعاون مع المدفعية والطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري الروسي، تجمعات القوى العاملة والمعدات من الهجوم الميكانيكي "24" و"28" و"42" و"93" والهجوم "92" لواء القوات المسلحة لأوكرانيا، وكذلك لواء الدفاع الفني 112 في مناطق توريتسك وأندريفكا وكليششيفكا وكراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغ إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 250 عسكريًا بين قتيل وجريح، ودبابتين، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفعي "هاوتزر" من طراز "دي- 30".
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روسيا, العالم, رصد عسكري, الجيش الروسي
روسيا, العالم, رصد عسكري, الجيش الروسي
الدفاع الروسية تعلن تدمير منشآت الصناعة الحربية الأوكرانية بهجمات صاروخية تتضمن "كينجال"- عاجل
10:15 GMT 08.01.2024 (تم التحديث: 10:27 GMT 08.01.2024)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن تنفيذ ضربة جماعية بأسلحة بحرية وجوية عالية الدقة وبعيدة المدى، بما في ذلك نظام "كينجال" الصاروخي الذي تفوق سرعته سرعة الصوت من قبل القوات الروسية، على منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والتي أدت إلى تدميرها.
وأضافت الدفاع الروسية، أنه " في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من مجموعة "الغرب" بمساعدة الضربات الجوية ونيران المدفعية لتابعة للقوات الروسية تسع هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الهجومية الآلية "32" و"43" و"115" و"25" المحمولة جواً و"95" المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوفـ وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 110 عسكريا ودبابتين ومركبتي مشاة قتالية وناقلتي جند مدرعتين وثلاث سيارات بالإضافة إلى مدفعين "هاوتزر" من طراز "دي- 20" وقاعدتين مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".
وفي اتجاه كراسنوليمانسك، هزمت وحدات من مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، مجموعات من القوى البشرية والمعدات في مناطق تورسكوي ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وخسر العدو ما يصل إلى 230 قتيلاً وجريحًا من العسكريين الأوكرانيين، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثماني مركبات، بالإضافة إلى منصتي مدفعية ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا".
وفي اتجاه دونيتسك، هزمت وحدات من مجموعة "الجنوب"، من خلال إجراءات منسقة بالتعاون مع المدفعية والطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري الروسي، تجمعات القوى العاملة والمعدات من الهجوم الميكانيكي "24" و"28" و"42" و"93" والهجوم "92" لواء القوات المسلحة لأوكرانيا، وكذلك لواء الدفاع الفني 112 في مناطق توريتسك وأندريفكا وكليششيفكا وكراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغ إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 250 عسكريًا بين قتيل وجريح، ودبابتين، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفعي "هاوتزر" من طراز "دي- 30".