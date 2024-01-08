https://sputnikarabic.ae/20240108/العاهل-الأردني-حرب-إسرائيل-الوحشية-على-الفلسطينيين-خلقت-جيلا-كاملا-من-الأيتام-1084801377.html

العاهل الأردني: حرب إسرائيل الوحشية على الفلسطينيين خلقت "جيلا كاملا من الأيتام"

العاهل الأردني: حرب إسرائيل الوحشية على الفلسطينيين خلقت "جيلا كاملا من الأيتام"

أكد ملك الأردن، عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، أن "عدد الشهداء من الأطفال في ‫غزة، تجاوز عدد الضحايا من الأطفال في كل الصراعات والحروب التي شهدها العالم خلال... 08.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-08T14:36+0000

2024-01-08T14:36+0000

2024-01-08T14:36+0000

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار الأردن

العالم العربي

أخبار العالم الآن

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/11/1082088596_0:0:1353:761_1920x0_80_0_0_b107d72c845eaa2d740d5265ba9b0ac7.jpg

وخلال زيارته إلى صرح كيغالي التذكاري للإبادة الجماعية في العاصمة الرواندية، قال الملك: "لقد أصبح نحو 30 ألفا في قطاع غزة في عداد الشهداء والمفقودين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والغالبية العظمى منهم، أي نحو 70 في المئة، من النساء والأطفال. لقد فقد العديد من الأطفال الناجين أحد والديهم أو كلاهما"، حسب وكالة الأنباء الأردنية -بترا.وأضاف: "أمامنا جيل كامل من الأيتام. كيف يمكن للعدوان والقصف العشوائيين أن يحققا السلام؟ كيف يمكن أن يضمنا الأمن وهما يؤججان الكراهية؟ دون التوصل للسلام العادل على أساس حل الدولتين، سيستمر العالم بدفع ثمن باهظ لفشله في حل هذا الصراع، ولن نتمكن أبدا من أن ننعم بالسلام والاستقرار الحقيقيين في الشرق الأوسط".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين والجنود، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 23 ألف قتيل وأكثر من 59 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240108/بن-غفير-منتقدا-غالانت-عمليات-محدود-في-غزة-تعني-الانتقال-إلى-حرب-استنزاف-هكذا-لا-ننتصر-1084796063.html

قطاع غزة

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم