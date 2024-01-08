https://sputnikarabic.ae/20240108/بلينكن-يصل-إسرائيل-في-مهمة-عاجلة-لمنع-نشوب-حرب-شاملة-مع-حزب-الله-1084794914.html

بلينكن يصل إسرائيل في مهمة عاجلة لمنع نشوب حرب شاملة مع "حزب الله"

بلينكن يصل إسرائيل في مهمة عاجلة لمنع نشوب حرب شاملة مع "حزب الله"

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يصل إلى إسرائيل اليوم (الإثنين) في إطار جولته في الشرق الأوسط. 08.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-08T09:58+0000

2024-01-08T09:58+0000

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وأضافت أنه "إلى جانب الاتصالات مع الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية بشأن استمرار الحرب مع حماس في قطاع غزة، لدى بلينكن مهمة عاجلة أخرى – محاولة تهدئة الأجواء الساخنة على الحدود اللبنانية".وبحسب الصحيفة، أدى وابل الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات التي أطلقها "حزب الله" أمس الأول (السبت) على قاعدة المراقبة الجوية في جبل ميرون، ردا على اغتيال المسؤول الكبير في حماس صلاح العاروري في بيروت، إلى تفاقم أجواء الحرب.وقد هدد مسؤولون إسرائيليون كبار مؤخراً بصراع أوسع نطاقاً مع "حزب الله"، إذا لم يتم التوصل إلى تسوية من شأنها أن تبقي مسلحي الحزب بعيداً عن السياج الحدودي.وأمس الأحد، قالت صحيفة أمريكية، إن مسؤولي البيت الأبيض يشعرون بالقلق من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يبدأ حربًا شاملة ضد "حزب الله" في لبنان من أجل إنقاذ حياته السياسية، على ما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل".وقال مسؤولون أمريكيون للصحيفة: "إذا انتهت حرب غزة غدًا، فإن مسيرة نتنياهو السياسية ستنتهي معها، مما سيحفزه على توسيع الصراع".وتراجعت شعبية نتنياهو بشكل حاد في استطلاعات الرأي منذ بدء الحرب مع "حماس"، ومن الواضح أن الجمهور ينسب إليه جزءا كبيرا من اللوم عن الإخفاقات التي مكنت الحركة من تنفيذ الهجوم في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.وقال العديد من كبار القادة الإسرائيليين مرارا إنه يجب إبعاد "حزب الله" عن الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر في عام 2006، وتعهدوا بأنه إذا لم يتم تحقيق ذلك عبر الدبلوماسية، فسيتم تحقيقه عسكريًا.ويخوض "حزب الله" صراعا محدودا، لكن متصاعدا مع الجيش الإسرائيلي على الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 7 أكتوبر، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة. وأطلق "حزب الله" عشرات الصواريخ على قاعدة جوية إسرائيلية على جبل ميرون في شمال إسرائيل يوم السبت، وقال إن ذلك كان "ردا أوليا" على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" صالح العاروري في غارة جوية منسوبة لإسرائيل في لبنان الأسبوع الماضي.

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