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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
04:32 GMT 08.01.2024
أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، ضرورة تصحيح الخطأ المتعلق بتبعية مدينتي أوديسا ونيكولايف إلى أوكرانيا، لأنها مدن روسية وبالتالي يجب تحريرها.
04:32 GMT 08.01.2024
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات المشاة التابعة لمجموعة قوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، نجحت في صد هجوم مضاد شنته القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك.