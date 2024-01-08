عربي
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240108/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1084791311.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 08.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-08T04:32+0000
2024-01-08T04:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083312211_0:283:3138:2048_1920x0_80_0_0_d3f20c9b3d054e46dc65b15aaa6db46a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083312211_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_e492b08efbd3b08222463c5c58e8f96c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
رصد عسكري, روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

04:32 GMT 08.01.2024
تابعنا عبر
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
04:32 GMT 08.01.2024
سلطات دونيتسك: أوديسا ونيكولايف مدينتان روسيتان ويجب تحريرهما
أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، ضرورة تصحيح الخطأ المتعلق بتبعية مدينتي أوديسا ونيكولايف إلى أوكرانيا، لأنها مدن روسية وبالتالي يجب تحريرها.
04:32 GMT 08.01.2024
الدفاع: الجيش الروسي يصد هجوما أوكرانيا مضادا على محور كوبيانسك ويحيد عدة مجموعات مسلحة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات المشاة التابعة لمجموعة قوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، نجحت في صد هجوم مضاد شنته القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إنقاذ الطفولة: نحو 10 أطفال يفقدون سيقانهم يوميا بغزة00:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала