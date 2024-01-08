https://sputnikarabic.ae/20240108/جندي-أوكراني-يستنجد-نظام-كييف-بسبب-وضع-مزر-على-الجبهة-الشرقية-1084795239.html
جندي أوكراني "يستنجد" نظام كييف بسبب "وضع مزر" على الجبهة الشرقية
جندي أوكراني "يستنجد" نظام كييف بسبب "وضع مزر" على الجبهة الشرقية
قال جندي من القوات المسلحة الأوكرانية إن الجيش الأوكراني على الجبهة الشرقية يشكو من الإرهاق ونقص الأسلحة. 08.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-08T10:01+0000
2024-01-08T10:01+0000
2024-01-08T10:01+0000
العالم
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ونقلت صحيفة "لي بوينت" عن الجندي الأوكراني: "لا توجد معدات ولا ذخيرة، والقوات تعاني من نقص العدد، والناس مرهقون، والقيادة غير فعالة، الوضع يتطلب حلا عاجلا".وعلى هذه الخلفية، كثف الجيش الروسي هجومه.وأضاف الجندي: "تستولي القوات الروسية تدريجياً على الأراضي خطوة بخطوة، مستفيدة من تفوقها العددي. الوضع يبدو حرجاً بالنسبة لأوكرانيا كما كان الحال في الأيام الأولى من الصراع".وفي رأيه، فإن ميزة الروس هي أن لديهم مخزونًا لا ينضب تقريبًا من القذائف.وكان الجنرال الفرنسي، جان بول بالوميرو، قد أشار في وقت سابق على قناة "إل سي أي" التلفزيونية، إلى أن الصناعة العسكرية الروسية آخذة الآن في الارتفاع، في حين لم تعد أوكرانيا قادرة على تجديد مواردها الفنية والبشرية، خاصة في ضوء تراجع الدعم الغربي لما وصفه بـ اللحظة الأكثر أهمية.
https://sputnikarabic.ae/20240108/قاذفات-الشمس-الحارقة-الروسية-تصب-حممها-على-نقاط-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1084793607.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
جندي أوكراني "يستنجد" نظام كييف بسبب "وضع مزر" على الجبهة الشرقية
قال جندي من القوات المسلحة الأوكرانية إن الجيش الأوكراني على الجبهة الشرقية يشكو من الإرهاق ونقص الأسلحة.
ونقلت صحيفة "لي بوينت"
عن الجندي الأوكراني: "لا توجد معدات ولا ذخيرة، والقوات تعاني من نقص العدد، والناس مرهقون، والقيادة غير فعالة، الوضع يتطلب حلا عاجلا".
وعلى هذه الخلفية، كثف الجيش الروسي هجومه.
وأضاف الجندي: "تستولي القوات الروسية تدريجياً على الأراضي خطوة بخطوة، مستفيدة من تفوقها العددي. الوضع يبدو حرجاً بالنسبة لأوكرانيا كما كان الحال في الأيام الأولى من الصراع".
وفي رأيه، فإن ميزة الروس هي أن لديهم مخزونًا لا ينضب تقريبًا من القذائف.
وكان الجنرال الفرنسي، جان بول بالوميرو، قد أشار في وقت سابق على قناة "إل سي أي" التلفزيونية، إلى أن الصناعة العسكرية الروسية آخذة الآن في الارتفاع، في حين لم تعد أوكرانيا قادرة على تجديد مواردها الفنية والبشرية، خاصة في ضوء تراجع الدعم الغربي لما وصفه بـ اللحظة الأكثر أهمية.