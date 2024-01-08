https://sputnikarabic.ae/20240108/حزب-الله-يستهدف-3-مواقع-إسرائيلية-بعد-ساعات-من-مقتل-قيادي-له-في-غارة-على-الحدود-اللبنانية-1084802591.html

"حزب الله" يستهدف 3 مواقع إسرائيلية بعد ساعات من مقتل قيادي له في غارة على الحدود اللبنانية

"حزب الله" يستهدف 3 مواقع إسرائيلية بعد ساعات من مقتل قيادي له في غارة على الحدود اللبنانية

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف موقع "رويسات العلم" الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة. 08.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-08T15:05+0000

2024-01-08T15:05+0000

2024-01-08T15:06+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار فلسطين اليوم

أخبار حزب الله

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082390678_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b5c402f6e662dcabb523aa1fa08cba0.jpg

وقال الحزب في بيان له، إن الاستهداف كان بالأسلحة الصاروخية وأوقع فيه إصابات مؤكدة، مشيرا إلى أن قواته "استهدفت تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في شتولا بالأسلحة المناسبة وإيقاعهم بين قتيل وجريح".وأضاف "حزب الله"، في بيان آخر، أن قواته "استهدفت تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط "جل العلم"، وأوقع عدد من القتلى والجرحى".وأعلن "حزب الله"، في بيان بعد ظهر اليوم، مقتل أحد قادته الميدانيين في بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، موضحا أن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف سيارة القائد الميداني وسام طويل، في بلدة خربة سلم، ما أدى إلى مقتله".من جهتها ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "سلاح الطيران الحربي الإسرائيلي، استهدف أحد القادة العسكريين في حزب الله، جواد طويل، والذي يعادل رتبة لواء في الجيش الإسرائيلي، وهو المسؤول عن إطلاق النار على القاعدة الجوية في ميرون"، بحسب معلوماتهم.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 22 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 بالمئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.

https://sputnikarabic.ae/20240108/نتنياهو-بعد-عملية-الاغتيال-في-لبنان-حزب-الله-ظن-أننا-بيت-عنكبوت-كان-مخطئا-جدا-1084798190.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار حزب الله, العالم العربي, أخبار العالم الآن