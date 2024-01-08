https://sputnikarabic.ae/20240108/حزب-الله-يستهدف-3-مواقع-إسرائيلية-بعد-ساعات-من-مقتل-قيادي-له-في-غارة-على-الحدود-اللبنانية-1084802591.html
"حزب الله" يستهدف 3 مواقع إسرائيلية بعد ساعات من مقتل قيادي له في غارة على الحدود اللبنانية
"حزب الله" يستهدف 3 مواقع إسرائيلية بعد ساعات من مقتل قيادي له في غارة على الحدود اللبنانية
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف موقع "رويسات العلم" الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة. 08.01.2024, سبوتنيك عربي
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وقال الحزب في بيان له، إن الاستهداف كان بالأسلحة الصاروخية وأوقع فيه إصابات مؤكدة، مشيرا إلى أن قواته "استهدفت تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في شتولا بالأسلحة المناسبة وإيقاعهم بين قتيل وجريح".وأضاف "حزب الله"، في بيان آخر، أن قواته "استهدفت تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط "جل العلم"، وأوقع عدد من القتلى والجرحى".وأعلن "حزب الله"، في بيان بعد ظهر اليوم، مقتل أحد قادته الميدانيين في بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، موضحا أن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف سيارة القائد الميداني وسام طويل، في بلدة خربة سلم، ما أدى إلى مقتله".من جهتها ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "سلاح الطيران الحربي الإسرائيلي، استهدف أحد القادة العسكريين في حزب الله، جواد طويل، والذي يعادل رتبة لواء في الجيش الإسرائيلي، وهو المسؤول عن إطلاق النار على القاعدة الجوية في ميرون"، بحسب معلوماتهم.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 22 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 بالمئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.
https://sputnikarabic.ae/20240108/نتنياهو-بعد-عملية-الاغتيال-في-لبنان-حزب-الله-ظن-أننا-بيت-عنكبوت-كان-مخطئا-جدا-1084798190.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار حزب الله, العالم العربي, أخبار العالم الآن
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار حزب الله, العالم العربي, أخبار العالم الآن
"حزب الله" يستهدف 3 مواقع إسرائيلية بعد ساعات من مقتل قيادي له في غارة على الحدود اللبنانية
15:05 GMT 08.01.2024 (تم التحديث: 15:06 GMT 08.01.2024)
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف موقع "رويسات العلم" الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.
وقال الحزب في بيان له، إن الاستهداف كان بالأسلحة الصاروخية وأوقع فيه إصابات مؤكدة، مشيرا إلى أن قواته "استهدفت تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في شتولا بالأسلحة المناسبة وإيقاعهم بين قتيل وجريح".
وأضاف "حزب الله"، في بيان آخر، أن قواته "استهدفت تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط "جل العلم"، وأوقع عدد من القتلى والجرحى".
وأعلن "حزب الله"، في بيان بعد ظهر اليوم، مقتل أحد قادته الميدانيين
في بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، موضحا أن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف سيارة القائد الميداني وسام طويل، في بلدة خربة سلم، ما أدى إلى مقتله".
من جهتها ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "سلاح الطيران الحربي الإسرائيلي، استهدف أحد القادة العسكريين في حزب الل
ه، جواد طويل، والذي يعادل رتبة لواء في الجيش الإسرائيلي، وهو المسؤول عن إطلاق النار على القاعدة الجوية في ميرون"، بحسب معلوماتهم.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 22 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 بالمئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.