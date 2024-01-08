https://sputnikarabic.ae/20240108/خبير-وفقا-للقانون-الدولي-لا-أحد-يمتلك-منطقة-القطب-المتجمد-الشمالي-1084800385.html
خبير: وفقا للقانون الدولي لا أحد يمتلك منطقة القطب المتجمد الشمالي
خبير: وفقا للقانون الدولي لا أحد يمتلك منطقة القطب المتجمد الشمالي
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 08.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-08T13:58+0000
2024-01-08T13:58+0000
2024-01-08T13:58+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: وفقا للقانون الدولي لا أحد يمتلك في منطقة القطب المتجمد الشمالي
خبير: وفقا للقانون الدولي لا أحد يمتلك في منطقة القطب المتجمد الشمالي
اعتبر ليام دينينغ، في وكالة "بلومبرغ"، أن "سعي واشنطن أحادي الجانب لتوسيع الجرف القاري الأمريكي في القطب الشمالي، نذير مقلق للعالم"،عن هذا الموضوع تحدث لبرنامجنا المحامي المتخصص بالقانون الدولي الدكتور أشرف صفي الدين، قائلا:خبير: القوة هي التي تحمي نفاذ قواعد القانون الدولي وليس العكسوتحدث عن هذا الموضوع أيضا أستاذ القانون الدولي وعضو مجلس الشعب السوري، الدكتور محمد خير عكام، قائلا:خبير: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا واضحة وأتمت كل مهامهاكشفت وسائل إعلام ألمانية، أن الضغوط وخاصة من داخل الائتلاف الحاكم في البلاد، تتزايد على المستشار أولاف شولتس، لنقل صواريخ "توروس" المجنحة إلى كييف. حول هذا الموضوع وعن آخر تطورات العملية العسكرية، تحدث لبرنامجنا الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية، الأستاذ صدقي زاهر عثمان، قائلا:خبير: إخراج القوات الأجنبية من العراق هو تعزيز لاستقلالهصعَّد العراق من مواقفه الرسمية والسياسية ضد التحالف الدولي والقوات الأمريكية في البلاد، بعد الهجوم الذي استهدف مقرا لحركة "النجباء" في بغداد، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، وقال أنه "ليس من حق أي جهة التجاوز على سيادة العراق". عن هذا الموصوع، تحدث لبرنامجنا الخبير العسكري الاستراتيجي ومدير مركز "الاعتماد للدراسات السياسية الاستراتيجية" الدكتور عماد علو:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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محمد جمعة
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: وفقا للقانون الدولي لا أحد يمتلك منطقة القطب المتجمد الشمالي
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
اعتبر ليام دينينغ، في وكالة "بلومبرغ"، أن "سعي واشنطن أحادي الجانب لتوسيع الجرف القاري الأمريكي في القطب الشمالي، نذير مقلق للعالم"،عن هذا الموضوع تحدث لبرنامجنا المحامي المتخصص بالقانون الدولي الدكتور أشرف صفي الدين، قائلا:
وفقا للقانون الدولي، لا أحد يمتلك منطقة القطب المتجمد الشمالي، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية قد تعدت على مساحة زائدة عن الحقوق التي يحفظها القانون الدولي، لأنها لغاية اليوم لم توقع على اتفاقية البحار الدولية التي تتضمن القطب الشمالي، بحجة أنها تمس بسيادتها، وأتوقع أن هذا الاعتداء سيخلق إشكالا بين الولايات المتحدة وبين الدول المحيطة بمنطقة القطب الشمالي وهذه الدول بما فيها روسيا الاتحادية، يجب أن تحل المشكلة ولا أرى أي إمكانية لتدخل القانون الدولي بهذا الخصوص.
خبير: القوة هي التي تحمي نفاذ قواعد القانون الدولي وليس العكس
وتحدث عن هذا الموضوع أيضا أستاذ القانون الدولي وعضو مجلس الشعب السوري، الدكتور محمد خير عكام، قائلا:
وفقا للقانون الدولي، لا توجد اتفاقية دولية تؤدي إلى تقاسم الموارد الاقتصادية الموجودة في أعالي البحار وهذه ثغرة في القانون الدولي والدول الكبيرة لا تريد على مايبدو أن تنظم هذه الثغرة، فالقوة هي التي تقرر المواقف هنا مع العلم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي فرضت هذه القاعدة. أمريكا توحي لأوروبا بأنها قادرة على حمايتها من الخطر الروسي كي تستمر سياسة الهيمنة والتبعية لدول أوروبا. إن تعاظم القوة العسكرية في الاتحاد الروسي تحسب له الولايات المتحدة حسابا كبيرا، صحيح أنه توجد قواعد للقانون الدولي ولكن القوة هي التي تحمي نفاذ هذه القواعد وليس العكس.
خبير: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا واضحة وأتمت كل مهامها
كشفت وسائل إعلام ألمانية، أن الضغوط وخاصة من داخل الائتلاف الحاكم في البلاد، تتزايد على المستشار أولاف شولتس، لنقل صواريخ "توروس" المجنحة إلى كييف. حول هذا الموضوع وعن آخر تطورات العملية العسكرية، تحدث لبرنامجنا الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية، الأستاذ صدقي زاهر عثمان، قائلا:
حسب استطلاعات الرأي الأخيرة في ألمانيا، 74% غير راضين على أداء الحكومة، 20 % فقط راضون عن أدائه و60% من داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني وهو حزب شولتس، غير راضين عن الأداء الذي يقوم به المستشار وهناك دعوات كثيرة لاستبداله حتى قبل الانتخابات الجديدة. فيما يتعلق بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فالسياسة التي تم رسمها، منذ العام الماضي، هي واضحة جدا وأتمت كل مهامها.
خبير: إخراج القوات الأجنبية من العراق هو تعزيز لاستقلاله
صعَّد العراق من مواقفه الرسمية والسياسية ضد التحالف الدولي والقوات الأمريكية في البلاد، بعد الهجوم الذي استهدف مقرا لحركة "النجباء" في بغداد، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، وقال أنه "ليس من حق أي جهة التجاوز على سيادة العراق". عن هذا الموصوع، تحدث لبرنامجنا الخبير العسكري الاستراتيجي ومدير مركز "الاعتماد للدراسات السياسية الاستراتيجية" الدكتور عماد علو:
اللجنة هي مشكلة أصلا وتسمى بلجنة الحوار الاستراتيجي بين بغداد و واشنطن، وقد بحثت في اجتماعاتها السابقة جدولة انسحاب القوات الأجنبية ولكن بعد الضربات التي وجهتها القوات الأمريكية ضد مقرات الحشد الشعبي، تم طرح هذه الفكرة لتعجيل جدولة إخراج القوات الأجنبية من العراق وهذا التصريح لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، هو تصريح ملزم ولا يوجد شعب في العالم يقبل بوجود قوات أجنبية في بلاده، لا يوجد له مبرر حقيقي لوجوده، لذلك إخراج هذه القوات هو تعزيز للاستقلال.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...