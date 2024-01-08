https://sputnikarabic.ae/20240108/خبير-وفقا-للقانون-الدولي-لا-أحد-يمتلك-منطقة-القطب-المتجمد-الشمالي-1084800385.html

خبير: وفقا للقانون الدولي لا أحد يمتلك منطقة القطب المتجمد الشمالي

خبير: وفقا للقانون الدولي لا أحد يمتلك منطقة القطب المتجمد الشمالي

ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 08.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-08T13:58+0000

2024-01-08T13:58+0000

2024-01-08T13:58+0000

راديو

شؤون عسكرية

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خبير: وفقا للقانون الدولي لا أحد يمتلك في منطقة القطب المتجمد الشمالي خبير: وفقا للقانون الدولي لا أحد يمتلك في منطقة القطب المتجمد الشمالي

اعتبر ليام دينينغ، في وكالة "بلومبرغ"، أن "سعي واشنطن أحادي الجانب لتوسيع الجرف القاري الأمريكي في القطب الشمالي، نذير مقلق للعالم"،عن هذا الموضوع تحدث لبرنامجنا المحامي المتخصص بالقانون الدولي الدكتور أشرف صفي الدين، قائلا:خبير: القوة هي التي تحمي نفاذ قواعد القانون الدولي وليس العكسوتحدث عن هذا الموضوع أيضا أستاذ القانون الدولي وعضو مجلس الشعب السوري، الدكتور محمد خير عكام، قائلا:خبير: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا واضحة وأتمت كل مهامهاكشفت وسائل إعلام ألمانية، أن الضغوط وخاصة من داخل الائتلاف الحاكم في البلاد، تتزايد على المستشار أولاف شولتس، لنقل صواريخ "توروس" المجنحة إلى كييف. حول هذا الموضوع وعن آخر تطورات العملية العسكرية، تحدث لبرنامجنا الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية، الأستاذ صدقي زاهر عثمان، قائلا:خبير: إخراج القوات الأجنبية من العراق هو تعزيز لاستقلالهصعَّد العراق من مواقفه الرسمية والسياسية ضد التحالف الدولي والقوات الأمريكية في البلاد، بعد الهجوم الذي استهدف مقرا لحركة "النجباء" في بغداد، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، وقال أنه "ليس من حق أي جهة التجاوز على سيادة العراق". عن هذا الموصوع، تحدث لبرنامجنا الخبير العسكري الاستراتيجي ومدير مركز "الاعتماد للدراسات السياسية الاستراتيجية" الدكتور عماد علو:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2024

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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شؤون عسكرية, аудио