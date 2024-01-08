https://sputnikarabic.ae/20240108/روسيا-تتغلب-على-الغرب-على-جبهة-غير-متوقعة--1084794059.html

روسيا تهزم الغرب في جبهة "غير متوقعة"

روسيا تهزم الغرب في جبهة "غير متوقعة"

ذكرت صحيفة غربية، اليوم الإثنين، أن الاقتصاد الروسي يواصل العمل بفعالية، وذلك على الرغم من العقوبات والقيود المفروضة عليه. 08.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-08T09:00+0000

2024-01-08T09:00+0000

2024-01-08T09:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وكتبت صحيفة "لا نوفيل تريبيون"، أنه " في قطاع التكنولوجيا، تظل روسيا هي المعيارالأفضل ،علاوة على ذلك، حتى في ظل العقوبات الدولية، تستمر المعرفة والتكنولوجية الروسية هي الرائدة حتى هذه اللحظة".وأوضح المؤلف أن هذه المنتجات التكنولوجية الروسية تحظى بتقدير كبير بشكل خاص في أمريكا الجنوبية وأفريقيا.وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، زادت الدول الغربية ضغوط العقوبات على موسكو. وكما أشار الرئيس فلاديمير بوتين، فإن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، لكن القيود وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول الفائت، قارن الرئيس بوتين، نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا وأوروبا، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الروسي في هذا المجال يتفوق على أي اقتصاد أوروبي.وصرّحت روسيا، في أكثر من مناسبة، أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا، منذ سنوات عدة وما زالت تتزايد، وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.وفي الآونة الأخيرة، ظهرت بالفعل العديد من الآراء في الدول الغربية ذاتها، تعترف بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.

https://sputnikarabic.ae/20240108/سياسي-روسي-موسكو-لن-توجه-أنظارها-مجددا-للغرب-حتى-لو-رفع-العقوبات-1084791687.html

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