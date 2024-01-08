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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240108/روسيا-تتغلب-على-الغرب-على-جبهة-غير-متوقعة--1084794059.html
روسيا تهزم الغرب في جبهة "غير متوقعة"
روسيا تهزم الغرب في جبهة "غير متوقعة"
ذكرت صحيفة غربية، اليوم الإثنين، أن الاقتصاد الروسي يواصل العمل بفعالية، وذلك على الرغم من العقوبات والقيود المفروضة عليه. 08.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-08T09:00+0000
2024-01-08T09:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وكتبت صحيفة "لا نوفيل تريبيون"، أنه " في قطاع التكنولوجيا، تظل روسيا هي المعيارالأفضل ،علاوة على ذلك، حتى في ظل العقوبات الدولية، تستمر المعرفة والتكنولوجية الروسية هي الرائدة حتى هذه اللحظة".وأوضح المؤلف أن هذه المنتجات التكنولوجية الروسية تحظى بتقدير كبير بشكل خاص في أمريكا الجنوبية وأفريقيا.وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، زادت الدول الغربية ضغوط العقوبات على موسكو. وكما أشار الرئيس فلاديمير بوتين، فإن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، لكن القيود وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول الفائت، قارن الرئيس بوتين، نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا وأوروبا، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الروسي في هذا المجال يتفوق على أي اقتصاد أوروبي.وصرّحت روسيا، في أكثر من مناسبة، أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا، منذ سنوات عدة وما زالت تتزايد، وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.وفي الآونة الأخيرة، ظهرت بالفعل العديد من الآراء في الدول الغربية ذاتها، تعترف بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
https://sputnikarabic.ae/20240108/سياسي-روسي-موسكو-لن-توجه-أنظارها-مجددا-للغرب-حتى-لو-رفع-العقوبات-1084791687.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

روسيا تهزم الغرب في جبهة "غير متوقعة"

09:00 GMT 08.01.2024 (تم التحديث: 09:12 GMT 08.01.2024)
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiyجناح مؤسسة "تكنولوجيا الراديو والإلكترونيات"
جناح مؤسسة تكنولوجيا الراديو والإلكترونيات - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2024
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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ذكرت صحيفة غربية، اليوم الإثنين، أن الاقتصاد الروسي يواصل العمل بفعالية، وذلك على الرغم من العقوبات والقيود المفروضة عليه.
وكتبت صحيفة "لا نوفيل تريبيون"، أنه " في قطاع التكنولوجيا، تظل روسيا هي المعيارالأفضل ،علاوة على ذلك، حتى في ظل العقوبات الدولية، تستمر المعرفة والتكنولوجية الروسية هي الرائدة حتى هذه اللحظة".
وأوضح المؤلف أن هذه المنتجات التكنولوجية الروسية تحظى بتقدير كبير بشكل خاص في أمريكا الجنوبية وأفريقيا.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2024
سياسي روسي: موسكو لن توجه أنظارها مجددا للغرب حتى لو رفع العقوبات
06:11 GMT
وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، زادت الدول الغربية ضغوط العقوبات على موسكو. وكما أشار الرئيس فلاديمير بوتين، فإن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، لكن القيود وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول الفائت، قارن الرئيس بوتين، نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا وأوروبا، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الروسي في هذا المجال يتفوق على أي اقتصاد أوروبي.
وصرّحت روسيا، في أكثر من مناسبة، أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا، منذ سنوات عدة وما زالت تتزايد، وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.
وفي الآونة الأخيرة، ظهرت بالفعل العديد من الآراء في الدول الغربية ذاتها، تعترف بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
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Снаряды для РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:32 GMTДым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إنقاذ الطفولة: نحو 10 أطفال يفقدون سيقانهم يوميا بغزة00:15 GMT
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