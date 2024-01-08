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https://sputnikarabic.ae/20240108/سلطات-القرم-انهيار-أوكرانيا-أمر-لا-مفر-منه-1084791824.html
سلطات القرم: انهيار أوكرانيا "أمر لا مفر منه"
سلطات القرم: انهيار أوكرانيا "أمر لا مفر منه"
أعلن رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، أن انهيار أوكرانيا أمر لا مفر منه، فضلا عن عودة أراضيها الروسية تاريخيا إلى روسيا. 08.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-08T06:43+0000
2024-01-08T06:43+0000
روسيا
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "ربما يتم نقل الصراع من مرحلة ساخنة إلى مرحلة أكثر برودة. وبعد ذلك سيقدم الغرب نوعًا من التسوية المقبولة لدينا بشأن توزيع أراضي أوكرانيا السابقة. إن انهيار أوكرانيا أمر لا مفر منه، وأنا على قناعة بأن خطة حل الصراع ينبغي أن تنص على عودة الأراضي الروسية تاريخياً إلى روسيا. وهذا يعني أكثر بكثير من الأراضي التي تمت السيطرة عليها، بعبارة أخرى، هذا الجزء من أوكرانيا السابقة الذي حررته قواتنا".وهو يرى أن الخيارات المتاحة لحل الصراع الأوكراني بين الغرب وروسيا سوف تعتمد على من الذي يتمتع بقدر أكبر من الصبر الاستراتيجي ومن الذي يُظهِر قوة دولة متفوقة.وأضاف: "قبل اندلاع هذا الصراع، بدت الميزة الكاملة والساحقة للغرب الجماعي واضحة. ولكن بعد ما يقرب من عامين من المواجهة المسلحة النشطة، اتضح أن الاقتصاد الغربي المتبجح بأكمله غير قادر على توفير ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، وهو يزحف نحو الركود. الأوكرانيون مرتزقة للغرب، ومدافعهم آخذة في النفاد".وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "ديلي إكسبريس" أن السياسيين في الولايات المتحدة يفهمون أنه من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا، يجب تقسيم البلاد، وترك "جزء من الأراضي الخاضعة لسيطرتها" لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240108/سياسي-روسي-موسكو-لن-توجه-أنظارها-مجددا-للغرب-حتى-لو-رفع-العقوبات-1084791687.html
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روسيا

سلطات القرم: انهيار أوكرانيا "أمر لا مفر منه"

06:43 GMT 08.01.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovichسيفاستوبل، القرم
سيفاستوبل، القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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أعلن رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، أن انهيار أوكرانيا أمر لا مفر منه، فضلا عن عودة أراضيها الروسية تاريخيا إلى روسيا.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "ربما يتم نقل الصراع من مرحلة ساخنة إلى مرحلة أكثر برودة. وبعد ذلك سيقدم الغرب نوعًا من التسوية المقبولة لدينا بشأن توزيع أراضي أوكرانيا السابقة. إن انهيار أوكرانيا أمر لا مفر منه، وأنا على قناعة بأن خطة حل الصراع ينبغي أن تنص على عودة الأراضي الروسية تاريخياً إلى روسيا. وهذا يعني أكثر بكثير من الأراضي التي تمت السيطرة عليها، بعبارة أخرى، هذا الجزء من أوكرانيا السابقة الذي حررته قواتنا".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2024
سياسي روسي: موسكو لن توجه أنظارها مجددا للغرب حتى لو رفع العقوبات
06:11 GMT
وهو يرى أن الخيارات المتاحة لحل الصراع الأوكراني بين الغرب وروسيا سوف تعتمد على من الذي يتمتع بقدر أكبر من الصبر الاستراتيجي ومن الذي يُظهِر قوة دولة متفوقة.
وأضاف: "قبل اندلاع هذا الصراع، بدت الميزة الكاملة والساحقة للغرب الجماعي واضحة. ولكن بعد ما يقرب من عامين من المواجهة المسلحة النشطة، اتضح أن الاقتصاد الغربي المتبجح بأكمله غير قادر على توفير ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، وهو يزحف نحو الركود. الأوكرانيون مرتزقة للغرب، ومدافعهم آخذة في النفاد".
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "ديلي إكسبريس" أن السياسيين في الولايات المتحدة يفهمون أنه من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا، يجب تقسيم البلاد، وترك "جزء من الأراضي الخاضعة لسيطرتها" لروسيا.
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