https://sputnikarabic.ae/20240108/سياسي-روسي-موسكو-لن-توجه-أنظارها-مجددا-للغرب-حتى-لو-رفع-العقوبات-1084791687.html
سياسي روسي: موسكو لن توجه أنظارها مجددا للغرب حتى لو رفع العقوبات
سياسي روسي: موسكو لن توجه أنظارها مجددا للغرب حتى لو رفع العقوبات
أعلن المفوض بالدفاع عن حقوق رجال الأعمال، السياسي الروسي بوريس تيتوف أن روسيا لن تلجأ إلى الغرب مرة أخرى أبدًا، حتى لو رفعت واشنطن وبروكسل جميع عقوباتهما غدًا. 08.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-08T06:11+0000
2024-01-08T06:11+0000
2024-01-08T06:11+0000
روسيا
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وأوضح تيتوف أن روسيا قد تجاوزت هذه المرحلة وأن مستقبل الإنسانية يكمن في الشرق، حيث لا يريدون أن يكونوا أصدقاء لموسكو فحسب، بل يريدون أيضًا تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية معها.وقال لوكالة "سبوتنيك": "كما تعلمون، حتى لو رفعت واشنطن وبروكسل جميع العقوبات المفروضة على روسيا غدًا وتواصلا معنا مرة أخرى، فلن نلجأ أبدًا إلى الغرب مرة أخرى. صدقوني، لن تكون هناك عودة. وليس فقط بسبب الطريقة غير المقبولة لتواصل الغرب مع روسيا، بل لأن الغرب هو مرحلة قد تم تجاوزها، فالغرب ماضي البشرية، أما مستقبلها يكمن في الشرق، أو ما يسمى بالجنوب العالمي، كما يقولون".وأضاف أن المسألة، "ليست مسألة استياء أو حقد".وأشار المفوض أن هذه المناطق هي التي تتطور بشكل ديناميكي اليوم، حيث تتركز الاحتياطيات البشرية القوية، وهي المكان الذي تولد فيه أحدث التقنيات.وخلص تيتوف إلى القول: "وهذا هو المكان الذي يوجد فيه أصدقاؤنا، الذين لا يريدون أن يكونوا أصدقاء فحسب، بل يريدون تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية معنا".
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روسيا
سياسي روسي: موسكو لن توجه أنظارها مجددا للغرب حتى لو رفع العقوبات
أعلن المفوض بالدفاع عن حقوق رجال الأعمال، السياسي الروسي بوريس تيتوف أن روسيا لن تلجأ إلى الغرب مرة أخرى أبدًا، حتى لو رفعت واشنطن وبروكسل جميع عقوباتهما غدًا.
وأوضح تيتوف أن روسيا قد تجاوزت هذه المرحلة وأن مستقبل الإنسانية يكمن في الشرق، حيث لا يريدون أن يكونوا أصدقاء لموسكو فحسب، بل يريدون أيضًا تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية معها.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "كما تعلمون، حتى لو رفعت واشنطن وبروكسل جميع العقوبات المفروضة على روسيا غدًا وتواصلا معنا مرة أخرى، فلن نلجأ أبدًا إلى الغرب مرة أخرى. صدقوني، لن تكون هناك عودة. وليس فقط بسبب الطريقة غير المقبولة لتواصل الغرب مع روسيا، بل لأن الغرب هو مرحلة قد تم تجاوزها، فالغرب ماضي البشرية، أما مستقبلها يكمن في الشرق، أو ما يسمى بالجنوب العالمي، كما يقولون".
وأضاف أن المسألة، "ليست مسألة استياء أو حقد".
وأشار المفوض أن هذه المناطق هي التي تتطور بشكل ديناميكي اليوم، حيث تتركز الاحتياطيات البشرية القوية، وهي المكان الذي تولد فيه أحدث التقنيات.
وخلص تيتوف إلى القول: "وهذا هو المكان الذي يوجد فيه أصدقاؤنا، الذين لا يريدون أن يكونوا أصدقاء فحسب، بل يريدون تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية معنا".