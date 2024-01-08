https://sputnikarabic.ae/20240108/سياسي-روسي-موسكو-لن-توجه-أنظارها-مجددا-للغرب-حتى-لو-رفع-العقوبات-1084791687.html

سياسي روسي: موسكو لن توجه أنظارها مجددا للغرب حتى لو رفع العقوبات

سياسي روسي: موسكو لن توجه أنظارها مجددا للغرب حتى لو رفع العقوبات

أعلن المفوض بالدفاع عن حقوق رجال الأعمال، السياسي الروسي بوريس تيتوف أن روسيا لن تلجأ إلى الغرب مرة أخرى أبدًا، حتى لو رفعت واشنطن وبروكسل جميع عقوباتهما غدًا. 08.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-08T06:11+0000

2024-01-08T06:11+0000

2024-01-08T06:11+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg

وأوضح تيتوف أن روسيا قد تجاوزت هذه المرحلة وأن مستقبل الإنسانية يكمن في الشرق، حيث لا يريدون أن يكونوا أصدقاء لموسكو فحسب، بل يريدون أيضًا تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية معها.وقال لوكالة "سبوتنيك": "كما تعلمون، حتى لو رفعت واشنطن وبروكسل جميع العقوبات المفروضة على روسيا غدًا وتواصلا معنا مرة أخرى، فلن نلجأ أبدًا إلى الغرب مرة أخرى. صدقوني، لن تكون هناك عودة. وليس فقط بسبب الطريقة غير المقبولة لتواصل الغرب مع روسيا، بل لأن الغرب هو مرحلة قد تم تجاوزها، فالغرب ماضي البشرية، أما مستقبلها يكمن في الشرق، أو ما يسمى بالجنوب العالمي، كما يقولون".وأضاف أن المسألة، "ليست مسألة استياء أو حقد".وأشار المفوض أن هذه المناطق هي التي تتطور بشكل ديناميكي اليوم، حيث تتركز الاحتياطيات البشرية القوية، وهي المكان الذي تولد فيه أحدث التقنيات.وخلص تيتوف إلى القول: "وهذا هو المكان الذي يوجد فيه أصدقاؤنا، الذين لا يريدون أن يكونوا أصدقاء فحسب، بل يريدون تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية معنا".

https://sputnikarabic.ae/20240107/خبير-روسيا-تفوز-بـالسباق-العالمي-في-القطب-الشمالي-1084784566.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا