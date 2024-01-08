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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240108/طائرة-مسيرة-روسية-تغير-على-خنادق-أوكرانية-فيديو-1084796909.html
طائرة مسيرة روسية تغير على خنادق أوكرانية... فيديو
طائرة مسيرة روسية تغير على خنادق أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مشاهد لاستهداف جنود أوكرانيين في أوكارهم بواسطة الطيران المسير. 08.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-08T11:44+0000
2024-01-08T11:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
العالم
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وتظهر المشاهد كيف تتم متابعة الجنود حتى وصولهم إلى خنادقهم ورمي القنابل من بعد بشكل دقيق.وأكدت الدفاع أنه تتم مراقبة جنود العدو ومتابعة تحركاتهم حتى ضمن خنادقهم بشكل مستمر، وأنه يتم استهداف الجنود الأوكرانيين يوميا.ويظهر في الفيديو كيف تمت إصابة كل الجنود المستهدفين بدقة عالية وتحييدهم جميعا وعدم تمكنهم من الهروب. ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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رصد عسكري, روسيا, العالم
رصد عسكري, روسيا, العالم

طائرة مسيرة روسية تغير على خنادق أوكرانية... فيديو

11:44 GMT 08.01.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationمشاهد توثق لحظة قيام مسيرة روسية بالانقضاض على جندي أوكراني
مشاهد توثق لحظة قيام مسيرة روسية بالانقضاض على جندي أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مشاهد لاستهداف جنود أوكرانيين في أوكارهم بواسطة الطيران المسير.
وتظهر المشاهد كيف تتم متابعة الجنود حتى وصولهم إلى خنادقهم ورمي القنابل من بعد بشكل دقيق.
وأكدت الدفاع أنه تتم مراقبة جنود العدو ومتابعة تحركاتهم حتى ضمن خنادقهم بشكل مستمر، وأنه يتم استهداف الجنود الأوكرانيين يوميا.
ويظهر في الفيديو كيف تمت إصابة كل الجنود المستهدفين بدقة عالية وتحييدهم جميعا وعدم تمكنهم من الهروب.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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