https://sputnikarabic.ae/20240108/قاذفات-الشمس-الحارقة-الروسية-تصب-حممها-على-نقاط-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1084793607.html
قاذفات "الشمس الحارقة" الروسية تصب حممها على نقاط عسكرية أوكرانية... فيديو
قاذفات "الشمس الحارقة" الروسية تصب حممها على نقاط عسكرية أوكرانية... فيديو
تشغل الراجمات الصاروخية الروسية حيزا واسعا خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة بسبب فعاليتها بتدمير تجمعات الأفراد والآليات والمواقع المحصنة للقوات المعادية. 08.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-08T08:09+0000
2024-01-08T08:09+0000
2024-01-08T08:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وتعتبر راجمات "سولنتسيبيوك" أحد أكثر الأسلحة الروسية التي بثت الرعب في قلوب عناصر قوات نظام كييف، بسبب قدرتها التدميرية الهائلة ودقتها العالية.ونشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين مقطع فيديو يظهر قيام طاقم منظومة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسيبيوك" بشن ضربات مباشرة على معقل أوكراني وتجمعات عسكرية أوكرانية بالقرب من بلدة تورسكويه.وصرح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن أنظمة قاذفات اللهب الروسية الثقيلة "سولنتسيبيوك" (الشمس الحارقة) تجبر الجيش الأوكراني على الفرار.وقال ريتر في مقابلة: "إنهم (في كييف) لا يتحدثون أن الروس يدمرون القوة البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية بمساعدة القنابل الجوية الموجهة وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "توس-1" و "توس-2"، التي تقتل الجنود الأوكرانيين أو تصيبهم أو تجبرهم على التراجع".شاهد أيضا... "سولنتسبيك" تدمر معاقل المسلحين على محور كراسني ليمان.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
قاذفات "الشمس الحارقة" الروسية تصب حممها على نقاط عسكرية أوكرانية... فيديو
تشغل الراجمات الصاروخية الروسية حيزا واسعا خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة بسبب فعاليتها بتدمير تجمعات الأفراد والآليات والمواقع المحصنة للقوات المعادية.
وتعتبر راجمات "سولنتسيبيوك" أحد أكثر الأسلحة الروسية التي بثت الرعب في قلوب عناصر قوات نظام كييف، بسبب قدرتها التدميرية الهائلة ودقتها العالية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين مقطع فيديو يظهر قيام طاقم منظومة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسيبيوك" بشن ضربات مباشرة على معقل أوكراني وتجمعات عسكرية أوكرانية بالقرب من بلدة تورسكويه.
وصرح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن أنظمة قاذفات اللهب الروسية الثقيلة "سولنتسيبيوك" (الشمس الحارقة) تجبر الجيش الأوكراني على الفرار.
وقال ريتر في مقابلة
: "إنهم (في كييف) لا يتحدثون أن الروس يدمرون القوة البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية بمساعدة القنابل الجوية الموجهة وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "توس-1" و "توس-2"، التي تقتل الجنود الأوكرانيين أو تصيبهم أو تجبرهم على التراجع".
شاهد أيضا
... "سولنتسبيك" تدمر معاقل المسلحين على محور كراسني ليمان.