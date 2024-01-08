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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240108/قاذفات-الشمس-الحارقة-الروسية-تصب-حممها-على-نقاط-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1084793607.html
قاذفات "الشمس الحارقة" الروسية تصب حممها على نقاط عسكرية أوكرانية... فيديو
قاذفات "الشمس الحارقة" الروسية تصب حممها على نقاط عسكرية أوكرانية... فيديو
تشغل الراجمات الصاروخية الروسية حيزا واسعا خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة بسبب فعاليتها بتدمير تجمعات الأفراد والآليات والمواقع المحصنة للقوات المعادية. 08.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-08T08:09+0000
2024-01-08T08:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وتعتبر راجمات "سولنتسيبيوك" أحد أكثر الأسلحة الروسية التي بثت الرعب في قلوب عناصر قوات نظام كييف، بسبب قدرتها التدميرية الهائلة ودقتها العالية.ونشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين مقطع فيديو يظهر قيام طاقم منظومة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسيبيوك" بشن ضربات مباشرة على معقل أوكراني وتجمعات عسكرية أوكرانية بالقرب من بلدة تورسكويه.وصرح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن أنظمة قاذفات اللهب الروسية الثقيلة "سولنتسيبيوك" (الشمس الحارقة) تجبر الجيش الأوكراني على الفرار.وقال ريتر في مقابلة: "إنهم (في كييف) لا يتحدثون أن الروس يدمرون القوة البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية بمساعدة القنابل الجوية الموجهة وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "توس-1" و "توس-2"، التي تقتل الجنود الأوكرانيين أو تصيبهم أو تجبرهم على التراجع".شاهد أيضا... "سولنتسبيك" تدمر معاقل المسلحين على محور كراسني ليمان.
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

قاذفات "الشمس الحارقة" الروسية تصب حممها على نقاط عسكرية أوكرانية... فيديو

08:09 GMT 08.01.2024
© وزارة الدفاع الروسيةقاذفات اللهب الروسية تدمر موقعا أوكرانيا
قاذفات اللهب الروسية تدمر موقعا أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2024
© وزارة الدفاع الروسية
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تشغل الراجمات الصاروخية الروسية حيزا واسعا خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة بسبب فعاليتها بتدمير تجمعات الأفراد والآليات والمواقع المحصنة للقوات المعادية.
وتعتبر راجمات "سولنتسيبيوك" أحد أكثر الأسلحة الروسية التي بثت الرعب في قلوب عناصر قوات نظام كييف، بسبب قدرتها التدميرية الهائلة ودقتها العالية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين مقطع فيديو يظهر قيام طاقم منظومة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسيبيوك" بشن ضربات مباشرة على معقل أوكراني وتجمعات عسكرية أوكرانية بالقرب من بلدة تورسكويه.
وصرح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن أنظمة قاذفات اللهب الروسية الثقيلة "سولنتسيبيوك" (الشمس الحارقة) تجبر الجيش الأوكراني على الفرار.
وقال ريتر في مقابلة: "إنهم (في كييف) لا يتحدثون أن الروس يدمرون القوة البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية بمساعدة القنابل الجوية الموجهة وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "توس-1" و "توس-2"، التي تقتل الجنود الأوكرانيين أو تصيبهم أو تجبرهم على التراجع".
شاهد أيضا... "سولنتسبيك" تدمر معاقل المسلحين على محور كراسني ليمان.
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