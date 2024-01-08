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https://sputnikarabic.ae/20240108/لابيد-يدعو-غانتس-وحزبه-إلى-الانسحاب-من-الحكومة-نتنياهو-غير-مؤهل-لقيادة-الحرب-1084799163.html
لابيد يدعو غانتس وحزبه إلى الانسحاب من الحكومة: نتنياهو غير مؤهل لقيادة الحرب
لابيد يدعو غانتس وحزبه إلى الانسحاب من الحكومة: نتنياهو غير مؤهل لقيادة الحرب
انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ودعا "المعسكر الرسمي" بقيادة بيني غانتس، إلى مغادرة حكومته. 08.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-08T13:28+0000
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وأضاف لابيد في تصريح متلفز على قناة "الكنيست": "على بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، وجدعون ساعر، أن يغادروا هذه الحكومة التي لا تصلح لقيادة الحرب".وكان الوزراء الثلاثة قد انضموا للحكومة ومجلس الحرب بعد اندلاع الحرب مع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسط انتقادات متزايدة منهم لنتنياهو وحلفائه في الائتلاف الحكومي.وقال لابيد: "نتنياهو غير مؤهل لقيادة البلاد"، مضيفا: "في هذه الحكومة، أصبح مجلس الحرب مسرحا لهجمات سامة على الجيش الإسرائيلي".وكان لابيد يشير إلى هجوم 4 وزراء بحكومة نتنياهو على رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، بعدما أعرب عن رغبته في تشكيل فريق للتحقيق في الإخفاقات التي قادت لهجوم حركة حماس على مستوطنات جنوب إسرائيل.وتابع رئيس المعارضة الإسرائيلية: "في الحكومة يواصلون تحويل مليارات الشواكل إلى أموال الائتلاف المشينة في خضم الحرب".وختم لابيد تصريحه، بالقول: "من أجل مقاتلينا، ومن أجل المختطفين (في غزة) والمهجرين (عشرات آلاف الإسرائيليين الذين غادروا منازلهم في جنوب وشمال إسرائيل بعد اندلاع الحرب)، من الخطأ إبقاء (وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار) بن غفير و(وزير المالية بتسلئيل) سموترتش و(وزيرة الاستيطان أوريت) ستورك في السلطة، وليس من الصواب السماح لهم بتمرير ميزانية إجرامية وفاسدة أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20240105/لابيد-التسريبات-الصادرة-عن-كابينيت-الحرب-وصمة-عار-ودليل-على-خطورة-حكومة-نتنياهو-1084717599.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة

لابيد يدعو غانتس وحزبه إلى الانسحاب من الحكومة: نتنياهو غير مؤهل لقيادة الحرب

13:28 GMT 08.01.2024
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDTرئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد
رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2024
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDT
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انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ودعا "المعسكر الرسمي" بقيادة بيني غانتس، إلى مغادرة حكومته.
وأضاف لابيد في تصريح متلفز على قناة "الكنيست": "على بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، وجدعون ساعر، أن يغادروا هذه الحكومة التي لا تصلح لقيادة الحرب".
وكان الوزراء الثلاثة قد انضموا للحكومة ومجلس الحرب بعد اندلاع الحرب مع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسط انتقادات متزايدة منهم لنتنياهو وحلفائه في الائتلاف الحكومي.
رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
لابيد: التسريبات الصادرة عن "كابينيت الحرب" وصمة عار ودليل على خطورة حكومة نتنياهو
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وقال لابيد: "نتنياهو غير مؤهل لقيادة البلاد"، مضيفا: "في هذه الحكومة، أصبح مجلس الحرب مسرحا لهجمات سامة على الجيش الإسرائيلي".
وكان لابيد يشير إلى هجوم 4 وزراء بحكومة نتنياهو على رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، بعدما أعرب عن رغبته في تشكيل فريق للتحقيق في الإخفاقات التي قادت لهجوم حركة حماس على مستوطنات جنوب إسرائيل.
وتابع رئيس المعارضة الإسرائيلية: "في الحكومة يواصلون تحويل مليارات الشواكل إلى أموال الائتلاف المشينة في خضم الحرب".
وختم لابيد تصريحه، بالقول: "من أجل مقاتلينا، ومن أجل المختطفين (في غزة) والمهجرين (عشرات آلاف الإسرائيليين الذين غادروا منازلهم في جنوب وشمال إسرائيل بعد اندلاع الحرب)، من الخطأ إبقاء (وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار) بن غفير و(وزير المالية بتسلئيل) سموترتش و(وزيرة الاستيطان أوريت) ستورك في السلطة، وليس من الصواب السماح لهم بتمرير ميزانية إجرامية وفاسدة أخرى".
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