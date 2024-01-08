https://sputnikarabic.ae/20240108/مدافع-أكاتسيا-الروسية-تنفذ-رشقات-مدفعية-دقيقة-على-مواقع-قوات-كييف-فيديو-1084802149.html
"أكاتسيا" الروسية تنفذ رشقات مدفعية دقيقة على مواقع قوات كييف... فيديو
"أكاتسيا" الروسية تنفذ رشقات مدفعية دقيقة على مواقع قوات كييف... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تسجيلا مصورا يظهر قيام وحدات من مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية باستخدام تكتيكات غارات نارية بوساطة مدفع... 08.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-08T14:59+0000
2024-01-08T14:59+0000
2024-01-08T15:03+0000
رصد عسكري
الجيش الروسي
روسيا
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/08/1084802322_300:0:1777:831_1920x0_80_0_0_1bb01afd67b00904e9dc7a3608d89df9.png
وتبين المشاهد لحظة قصف المدفعية الروسية "أكاتسيا" الأهداف التابعة للجيش الأوكراني على حدود جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه.وأضافت الدفاع الروسية، أنه "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من مجموعة "الغرب" بمساعدة الضربات الجوية ونيران المدفعية لتابعة للقوات الروسية تسع هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الهجومية الآلية "32" و"43" و"115" و"25" و"95" المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240108/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-منشآت-الصناعة-الحربية-الأوكرانية-بهجمات-صاروخية-تتضمن-كينجال--عاجل-1084794701.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/08/1084802322_485:0:1593:831_1920x0_80_0_0_546982b60ce040930ef31efa2b794970.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الجيش الروسي, روسيا, العالم
رصد عسكري, الجيش الروسي, روسيا, العالم
"أكاتسيا" الروسية تنفذ رشقات مدفعية دقيقة على مواقع قوات كييف... فيديو
14:59 GMT 08.01.2024 (تم التحديث: 15:03 GMT 08.01.2024)
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تسجيلا مصورا يظهر قيام وحدات من مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية باستخدام تكتيكات غارات نارية بوساطة مدفع "أكاتسيا" على حدود جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه.
وتبين المشاهد لحظة قصف المدفعية الروسية "أكاتسيا" الأهداف التابعة للجيش الأوكراني على حدود جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن تنفيذ ضربة جماعية بأسلحة بحرية وجوية عالية الدقة وبعيدة المدى، بما في ذلك نظام "كينجال" الصاروخي الذي تفوق سرعته سرعة الصوت من قبل القوات الروسية، على منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، التي أدت إلى تدميرها.
وأضافت الدفاع الروسية، أنه "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من مجموعة "الغرب" بمساعدة الضربات الجوية ونيران المدفعية لتابعة للقوات الروسية تسع هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الهجومية الآلية "32" و"43" و"115" و"25" و"95" المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر العدو أكثر من 110 من العسكريين ودبابتين ومركبتي مشاة قتالية وناقلتي جند مدرعتين وثلاث سيارات، بالإضافة إلى مدفعي "هاوتزر" من طراز "دي- 20" وقاعدتي مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.