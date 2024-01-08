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https://sputnikarabic.ae/20240108/مراسلة-سبوتنيك-في-درعا-مقتل-أحد-أبرز-قياديي-داعش-برصاص-الجيش-السوري-1084798617.html
مراسلة "سبوتنيك": مقتل أحد أبرز قياديي "داعش" في محافظة درعا برصاص الجيش السوري
مراسلة "سبوتنيك": مقتل أحد أبرز قياديي "داعش" في محافظة درعا برصاص الجيش السوري
قُتل أحد أبرز قيادات تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) جنوبي سوريا، خلال اشتباكات بين الجيش السوري ومجموعات محلية من جهة، وبين مجموعات تابعة لتنظيم... 08.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-08T13:03+0000
2024-01-08T13:12+0000
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وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في محافظة درعا، بمقتل المدعو محمد خير جاد الله الزعبي، أحد أبرز قادة تنظيم "داعش" الإرهابي في الريف الغربي لمحافظة درعا، وذلك خلال اشبتاكات بين الجيش السوري ومجموعة إرهابية تتحصن في منطقة اليادودة المتاخمة للحدود السورية الأردنية، باتجاه الجولان السوري المحتل.وأضافت مراسلة "سبوتنيك"، أن العملية تمت بمساندة مجموعات محلية مسلحة بينها، اللواء الثامن، والتي كانت قد أجرت مصالحات مع الدولة السورية، خلال السنوات الماضية، برعاية روسيا الاتحادية.وأوضحت المراسلة أن قوات الجيش السوري وعدد من المجموعات المحلية المسلحة، شنت صباح اليوم الاثنين، هجوما بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على مواقع تتحصن فيها مجموعات لتنظيم "داعش" الإرهابي التابعة للإرهابي محمد خير جاد الله الزعبي، ما أسفر عن مقتله بعد انسحابه وتحصنه في منزله.ويعد الزعبي أحد أبرز متزعمي تنظيم "داعش" في المثلث الحدودي السوري الأردني مع الجولان السوري المحتل، بريف درعا الغربي.وهزت سلسلة انفجارات قوية قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي، جراء رشقة صاروخية صباح اليوم الاثنين.وقال مراسل سبوتنيك في دير الزور، أن سلسلة انفجارات عنيفة سمعت من داخل القاعدة اللاشرعية التي تتخذها القوات الأمريكية وحلفائها الغربيين في حقل نفط "العمر" بريف المحافظة الشرقي، تبين أنها ناجمة عن استهدافها برشقة صاروخية.
https://sputnikarabic.ae/20240108/مراسل-سبوتنيك-طائرات-مسيرة-تنهال-على-قاعدة-الجيش-الأمريكي-خراب-الجير-شرقي-سوريا---عاجل-1084796334.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك

مراسلة "سبوتنيك": مقتل أحد أبرز قياديي "داعش" في محافظة درعا برصاص الجيش السوري

13:03 GMT 08.01.2024 (تم التحديث: 13:12 GMT 08.01.2024)
© Sputnik . Fias Al-Ahmadالجيش السوري ينتشر في طفس في بريف درعا، سوريا 20 سبتمبر 2021
الجيش السوري ينتشر في طفس في بريف درعا، سوريا 20 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2024
© Sputnik . Fias Al-Ahmad
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قُتل أحد أبرز قيادات تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) جنوبي سوريا، خلال اشتباكات بين الجيش السوري ومجموعات محلية من جهة، وبين مجموعات تابعة لتنظيم "داعش" المتمركزة قرب الحدود الأردنية، بريف محافظة درعا الغربي، من جهة أخرى.
وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في محافظة درعا، بمقتل المدعو محمد خير جاد الله الزعبي، أحد أبرز قادة تنظيم "داعش" الإرهابي في الريف الغربي لمحافظة درعا، وذلك خلال اشبتاكات بين الجيش السوري ومجموعة إرهابية تتحصن في منطقة اليادودة المتاخمة للحدود السورية الأردنية، باتجاه الجولان السوري المحتل.
وأضافت مراسلة "سبوتنيك"، أن العملية تمت بمساندة مجموعات محلية مسلحة بينها، اللواء الثامن، والتي كانت قد أجرت مصالحات مع الدولة السورية، خلال السنوات الماضية، برعاية روسيا الاتحادية.
قافلة أمريكية تقوم بدوريات في المنطقة القريبة من بلدة تل حميس جنوب شرق مدينة القامشلي - سوريا - 26 يناير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2024
مراسل "سبوتنيك": طائرات مسيرة تنهال على قاعدة "خراب الجير" الأمريكية اللاشرعية شرقي سوريا
11:10 GMT
وأوضحت المراسلة أن قوات الجيش السوري وعدد من المجموعات المحلية المسلحة، شنت صباح اليوم الاثنين، هجوما بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على مواقع تتحصن فيها مجموعات لتنظيم "داعش" الإرهابي التابعة للإرهابي محمد خير جاد الله الزعبي، ما أسفر عن مقتله بعد انسحابه وتحصنه في منزله.
ويعد الزعبي أحد أبرز متزعمي تنظيم "داعش" في المثلث الحدودي السوري الأردني مع الجولان السوري المحتل، بريف درعا الغربي.
وهزت سلسلة انفجارات قوية قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي، جراء رشقة صاروخية صباح اليوم الاثنين.
وقال مراسل سبوتنيك في دير الزور، أن سلسلة انفجارات عنيفة سمعت من داخل القاعدة اللاشرعية التي تتخذها القوات الأمريكية وحلفائها الغربيين في حقل نفط "العمر" بريف المحافظة الشرقي، تبين أنها ناجمة عن استهدافها برشقة صاروخية.
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