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الدفاع الروسية تعلن تدمير منشآت الصناعة الحربية الأوكرانية بهجمات صاروخية تتضمن "كينجال"- عاجل
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240108/مسؤول-روسي-يبين-سبب-عدم-اكتراث-موسكو-بهوية-خليفة-زيليسكي--1084795072.html
مسؤول روسي يبين سبب "عدم اكتراث" موسكو بهوية خليفة زيليسكي
مسؤول روسي يبين سبب "عدم اكتراث" موسكو بهوية خليفة زيليسكي
صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، أن أسماء الخلفاء المحتملين لفلاديمير زيلينسكي غير مهمة، وأن أيّا منهم سيفعل ما... 08.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-08T09:55+0000
2024-01-08T09:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال بوشيلين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نسمع أسماء يمكن نظريا أن تتبع هذا المسار، لكن هذا ليس مهما".وفقًا لجهاز المخابرات الخارجية الروسية، من بين الخلفاء المحتملين لزيلينسكي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، ورئيس مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف، ورئيس مكتب زيلينسكي أندريه إرماك، والمستشار السابق لمكتب زيلينسكي أليكسي أريستوفيتش، ورئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240108/مساعدات-كييف-تغيب-عن-ميزانية-الحكومة-الأمريكية-1084793465.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

مسؤول روسي يبين سبب "عدم اكتراث" موسكو بهوية خليفة زيليسكي

09:55 GMT 08.01.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع زوجته أولينا زيلينسكا في واشنطن - 21 سبتمبر 2023
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع زوجته أولينا زيلينسكا في واشنطن - 21 سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، أن أسماء الخلفاء المحتملين لفلاديمير زيلينسكي غير مهمة، وأن أيّا منهم سيفعل ما يريده الغرب.
وقال بوشيلين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نسمع أسماء يمكن نظريا أن تتبع هذا المسار، لكن هذا ليس مهما".
وفقًا لجهاز المخابرات الخارجية الروسية، من بين الخلفاء المحتملين لزيلينسكي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، ورئيس مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف، ورئيس مكتب زيلينسكي أندريه إرماك، والمستشار السابق لمكتب زيلينسكي أليكسي أريستوفيتش، ورئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو.
وأشار بوشيلين لـ"سبوتنيك" إلى أن "أوكرانيا فقدت سيادتها، وأن تغيير الاسم سواء كان زيلينسكي أو زالوجني أو كليتشكو أو أريستوفيتش أو أي مجرم حرب آخر ليس مهما على الإطلاق، وسيفعلون بالضبط ما يمليه الغرب".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مساعدات كييف تغيب عن ميزانية الحكومة الأمريكية
07:54 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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