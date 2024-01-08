https://sputnikarabic.ae/20240108/مصطفى-البرغوثي-نتنياهو-وحكومته-يخشون-المحاسبة-ولذلك-يصعدون-بشن-حرب-على-لبنان--1084801851.html
مصطفى البرغوثي: نتنياهو وحكومته يخشون المحاسبة ولذلك يصعدون بشن حرب على لبنان
مصطفى البرغوثي: نتنياهو وحكومته يخشون المحاسبة ولذلك يصعدون بشن حرب على لبنان
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "إذاعة سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 08.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-08T14:59+0000
2024-01-08T14:59+0000
2024-01-08T14:59+0000
راديو
بلا قيود
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مصطفى البرغوثي: نتنياهو وحكومته يخشون المحاسبة ولذلك يصعدون بشن حرب على لبنان
مصطفى البرغوثي: نتنياهو وحكومته يخشون المحاسبة ولذلك يصعدون بشن حرب على لبنان
قطر تدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتعتبر وقوع هجوم ضد أحد كبار قادة حركة حماس يعقد الأمور بشكل أكبر، عن هذا الموضوع، قال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، في حديث لبرنامجنا:وعن مواصلة إسرائيل لاستهداف الصحفيين وعائلاتهم وذويهم في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، قال الصحفي الفلسطيني فالح ناصر فالح، في حديث لبرنامجنا:واشنطن تحذر إسرائيل من تداعيات شن عملية واسعة النطاق ضد لبنان، عن هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حطيط، قائلا:مجلس النواب الأمريكي يطالب بايدن بتوضيح ماهية سياسته تجاه أوكرانيا، وهو ما قال عنه المحلل السياسي أحمد العناني:إيطاليا تدعو لتشكيل جيش أوروبي موحد.عن هذا الموضوع، تحدث الخبير في الشأن الأوروبي عبد المسيح الشامي لبرنامجنا، قائلا:السعودية تخفض أسعار النفط. وهو ما قال عنه أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد دليم القحطاني:السفارة الإماراتية تطلق مبادرة "تعرف على الإمارات" للروس. وهو ما قالت عنه رئيسة قسم الشؤون الإعلامية والثقافية في السفارة الإماراتية في موسكو، السيدة نعيمة المشرخ:وعلى هامش المبادرة، جالت كاميرا "سبوتنيك" في أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركّزة على مستوى العالم، حيث قال السيد محمد جامع، نائب المدير العام للطاقة النظيفة والتنوع في هيئة كهرباء ومياه دبي:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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نغم كباس
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نغم كباس
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
مصطفى البرغوثي: نتنياهو وحكومته يخشون المحاسبة ولذلك يصعدون بشن حرب على لبنان
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "إذاعة سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
قطر تدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتعتبر وقوع هجوم ضد أحد كبار قادة حركة حماس يعقد الأمور بشكل أكبر، عن هذا الموضوع، قال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، في حديث لبرنامجنا:
نتنياهو وكل حكومته ومعهم كل المسؤولين الإسرائيليين يعرفون جيدا أنهم سيحاسبون على الفشل الكبير في 7 أوكتوبر(تشرين الأول الماضي)، لذلك هم يريدون إطالة أمد الحرب بأي وسيلة ولا يعبأون بحياة الأسرى الإسرائيليين، وهم يعرفون أن قصفهم سيؤدي إلى مقتلهم، ولذلك من مصلحة نتنياهو أن يصعد عبر تنفيذ الاغتيالات، كما يسعى إلى حرب جديدة مع لبنان".
وعن مواصلة إسرائيل لاستهداف الصحفيين وعائلاتهم وذويهم في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، قال الصحفي الفلسطيني فالح ناصر فالح، في حديث لبرنامجنا:
تحاول إسرائيل تنفيذ مخطط لكبت الحقيقة، وطمس الدلائل والشهود على الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين.
واشنطن تحذر إسرائيل من تداعيات شن عملية واسعة النطاق ضد لبنان، عن هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حطيط، قائلا:
أولا، ينبغي أن نؤكد أن إسرائيل فشلت بشكل استراتيجي أمام المقاومة في غزة، فكيف سيكون حالها مع المقاومة في لبنان، التي تمتلك قدرات أضعاف مضاعفة مما في غزة، بالإضافة إلى أن الحصار الموجود في غزة غير موجود في لبنان.
مجلس النواب الأمريكي يطالب بايدن بتوضيح ماهية سياسته تجاه أوكرانيا، وهو ما قال عنه المحلل السياسي أحمد العناني:
التوجه العام في الولايات المتحدة نحو حفظ الأمن واتهام واضح لبايدن بتحويل تمويل من الميزانية لكييف ما أثار حفيظة معارضي هذه الخطوة، خاصة في ظل ما يحققه الجيش الروسي من تقدم ما أوصل الغرب إلى حالة يأس والدفع نحو التفاوض مع احتفاظ روسيا بالأراضي التي سيطرت عليها خوفا من ضمها لأراض جديدة تهدد الأمن القومي الأوكراني والأوروبي.
إيطاليا تدعو لتشكيل جيش أوروبي موحد.عن هذا الموضوع، تحدث الخبير في الشأن الأوروبي عبد المسيح الشامي لبرنامجنا، قائلا:
هذا توجه غير جديد، وكان موجودا قبل الحرب الأوكرانية، والهدف منه الاستقلال عن الناتو، لأن الأخير لديه أجندات لا تتطابق دائما مع أهداف الاتحاد الأوروبي.
السعودية تخفض أسعار النفط. وهو ما قال عنه أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد دليم القحطاني:
على الدول أن تعمل على تنشيط اقتصاداتها في ظل الركود، والمملكة لديها الكثير من الأدوات لتنشيط الاقتصاد العالمي ومن خلال النفط كمادة أساسية وهذا قرار حكيم أعتقد اتخذته (المملكة العربية السعودية) بالتنسيق مع دول "أوبك+" وسيعزز من ثقة المشترين إضافة إلى كسب العملاء على المدى المتوسط والطويل.
السفارة الإماراتية تطلق مبادرة "تعرف على الإمارات" للروس. وهو ما قالت عنه رئيسة قسم الشؤون الإعلامية والثقافية في السفارة الإماراتية في موسكو، السيدة نعيمة المشرخ:
الهدف أن نظهر للشعب الروسي أن دولة الإمارات تتميز بعدة جوانب ثقافية وترفيهية، والعلاقة مع روسيا تطورت كثيرا في السنوات الأخيرة، وزادت الرحلات بشكل ملحوظ، كما تكثفت الزيارات من قبل الإماراتيين والشعب الإماراتي. أحب الثقافة الروسية والأدب الروسي، ولدينا الكثير من الطلبة الذي يدرسون اللغة الروسية ونطمح لزيادة أعدادهم أيضا.
وعلى هامش المبادرة، جالت كاميرا "سبوتنيك" في أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركّزة على مستوى العالم، حيث قال السيد محمد جامع، نائب المدير العام للطاقة النظيفة والتنوع في هيئة كهرباء ومياه دبي:
نوفر 16.3% من كهرباء إمارة دبي، وحاليا وقّعنا مع سمو الشيخ محمد بن راشد، وإمارة أبوظبي المرحلة السادسة من المشروع باستطاعة 1800 ميغاواط ولدينا استراتيجية لتأمين 25% من كهرباء دبي من الطاقة النظيفة بحلول 2030.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...