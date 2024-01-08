https://sputnikarabic.ae/20240108/مصطفى-البرغوثي-نتنياهو-وحكومته-يخشون-المحاسبة-ولذلك-يصعدون-بشن-حرب-على-لبنان--1084801851.html

مصطفى البرغوثي: نتنياهو وحكومته يخشون المحاسبة ولذلك يصعدون بشن حرب على لبنان

مصطفى البرغوثي: نتنياهو وحكومته يخشون المحاسبة ولذلك يصعدون بشن حرب على لبنان

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "إذاعة سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 08.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-08T14:59+0000

2024-01-08T14:59+0000

2024-01-08T14:59+0000

راديو

بلا قيود

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مصطفى البرغوثي: نتنياهو وحكومته يخشون المحاسبة ولذلك يصعدون بشن حرب على لبنان مصطفى البرغوثي: نتنياهو وحكومته يخشون المحاسبة ولذلك يصعدون بشن حرب على لبنان

قطر تدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتعتبر وقوع هجوم ضد أحد كبار قادة حركة حماس يعقد الأمور بشكل أكبر، عن هذا الموضوع، قال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، في حديث لبرنامجنا:وعن مواصلة إسرائيل لاستهداف الصحفيين وعائلاتهم وذويهم في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، قال الصحفي الفلسطيني فالح ناصر فالح، في حديث لبرنامجنا:واشنطن تحذر إسرائيل من تداعيات شن عملية واسعة النطاق ضد لبنان، عن هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حطيط، قائلا:مجلس النواب الأمريكي يطالب بايدن بتوضيح ماهية سياسته تجاه أوكرانيا، وهو ما قال عنه المحلل السياسي أحمد العناني:إيطاليا تدعو لتشكيل جيش أوروبي موحد.عن هذا الموضوع، تحدث الخبير في الشأن الأوروبي عبد المسيح الشامي لبرنامجنا، قائلا:السعودية تخفض أسعار النفط. وهو ما قال عنه أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد دليم القحطاني:السفارة الإماراتية تطلق مبادرة "تعرف على الإمارات" للروس. وهو ما قالت عنه رئيسة قسم الشؤون الإعلامية والثقافية في السفارة الإماراتية في موسكو، السيدة نعيمة المشرخ:وعلى هامش المبادرة، جالت كاميرا "سبوتنيك" في أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركّزة على مستوى العالم، حيث قال السيد محمد جامع، نائب المدير العام للطاقة النظيفة والتنوع في هيئة كهرباء ومياه دبي:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2024

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