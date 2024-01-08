https://sputnikarabic.ae/20240108/مطار-بيروت-يواصل-عمله-بشكل-طبيعي-برغم-الهجوم-الإلكتروني-الأخير-1084796430.html

مطار بيروت يواصل عمله بشكل طبيعي برغم الهجوم الإلكتروني الأخير

مطار بيروت يواصل عمله بشكل طبيعي برغم الهجوم الإلكتروني الأخير

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حمية، اليوم الاثنين، أن مطار بيروت الدولي يواصل عمله بشكل طبيعي على الرغم من الهجوم... 08.01.2024, سبوتنيك عربي

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بيروت - سبوتنيك. جاءت تصريحات حمية، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى المديرية العامة للطيران المدني، صباح اليوم الاثنين، حول واقعة اختراق شاشات العمل وتعطل نظام جرارات الحقائب في مطار بيروت التي جرت بالأمس، إنه "على الرغم من الخرق الذي أحدث بعض الأضرار، لم تتعطل الحركة وحافظ المطار على عمله بشكل طبيعي".وأضاف الوزير اللبناني أن "الإجراءات والتدابير الفورية التي اتخذت تتم متابعتها لإعادة أنظمة العمل إلى وضعها الطبيعي في مطار رفيق الحريري الدولي".وأوضح حمية، قائلا إنه "تم التعامل مع كل الأضرار، ولم يتبق إلا أحزمة جرارات الحقائب ويتم العمل لتأمين القطع اللازمة لإعادة عملها".ولفت الوزير إلى أن "التحقيق يتم لدى الجهات المختصة لمعرفة مصدر الخرق الذي حصل على شبكة المطار، وننتظر التقرير الرسمي منهم لنقدمه للحكومة اللبنانية للقيام بالقرارات المناسبة".وشدد حمية على ضرورة الأمن السيبراني، مؤكدا أنه "خلال عدة دقائق فقط، تم التعامل المباشر مع الخرق في المطار وتم حصر الأضرار وفصل شبكة الإنترنت بأقل من ساعة على الرغم من الإمكانيات المحدودة المتوافرة"، وأضاف أن "التحدي الكبير أمامنا هو بتحقيق تغيرات جذرية وتأمين التمويل المناسب لمنع حدوث أي خرق مستقبلاً".ويوم أمس الأحد، نجح هجوم سيبراني على مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت، في تعطيل نظام التفتيش، كما نشر رسالة موجهة إلى "حزب الله" عبر شاشات العرض في صالات المطار.وقال موقع "ليبانون ديبيت" إن "شاشات المغادرة والوصول في المطار أظهرت الرسالة التي وجهها منفذو الهجوم السيبراني، طالبوا فيها حزب الله بعدم توريط لبنان في حرب، مؤكدين أن لبنان لن يحارب بالنيابة عن أحد".وأسفر الهجوم السيبراني عن تعطيل نظام تفتيش الحقائب "bhs"، فيما عملت فصيلة التفتيش في قوى الأمن الداخلي اللبناني في مطار رفيق الحريري على تطبيق الخطة البديلة، وإبقاء حركة المطار طبيعية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارية كافة.

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