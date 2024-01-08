https://sputnikarabic.ae/20240108/مقتل-قائد-بارز-لـحزب-الله-جراء-غارة-إسرائيلية-جنوبي-لبنان-1084796820.html
مقتل قائد بارز لـ"حزب الله" جراء غارة إسرائيلية جنوبي لبنان
مقتل قائد بارز لـ"حزب الله" جراء غارة إسرائيلية جنوبي لبنان
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الإثنين، عن استهداف غارة إسرائيلية بلدة خربة سلام جنوبي لبنان أدت إلى مقتل قائد ميداني بارز في "حزب الله" اللبناني. 08.01.2024, سبوتنيك عربي
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ونشر "حزب الله" بيانا رسميا أكد من خلاله عملية الاستهداف، وذكر فيه: " أن "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد وسام حسن طويل "الحاج جواد" من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.وفي وقت سابق من اليوم السبت 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، أقر الجيش الإسرائيلي بقصف منطقة ميرون في الجليل الأعلى بنحو 40 صاروخا، دون أن يتطرق لوقوع خسائر بشرية من عدمها.وتبعد القاعدة 8 كيلومترات عن الحدود اللبنانية، وهي ترتفع عن سطح البحر 1200 متر، وتبلغ مساحتها 160 ألف متر مربع.وبحسب "حزب الله"، فإن مهمة القاعدة تنظيم وتنسيق وإدارة العمليات الجوية باتجاه سوريا ولبنان وتركيا وشمال الحوض الشرقي للبحر المتوسط.ويظهر الفيديو، دك القاعدة الجوية الإسرائيلية بعدد من الصواريخ وتحقيق إصابات مباشرة بما في ذلك قباب الكشف الراداري.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 22 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 بالمئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي
https://sputnikarabic.ae/20240106/حزب-الله-يستهدف-3-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-1084742002.html
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العالم العربي, العالم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, أخبار حزب الله
العالم العربي, العالم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, أخبار حزب الله
مقتل قائد بارز لـ"حزب الله" جراء غارة إسرائيلية جنوبي لبنان
11:41 GMT 08.01.2024 (تم التحديث: 11:59 GMT 08.01.2024)
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الإثنين، عن استهداف غارة إسرائيلية بلدة خربة سلام جنوبي لبنان أدت إلى مقتل قائد ميداني بارز في "حزب الله" اللبناني.
ونشر "حزب الله" بيانا رسميا أكد من خلاله عملية الاستهداف، وذكر فيه: " أن "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد وسام حسن طويل "الحاج جواد" من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
وفي وقت سابق من اليوم السبت 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، أقر الجيش الإسرائيلي بقصف منطقة ميرون في الجليل الأعلى بنحو 40 صاروخا، دون أن يتطرق لوقوع خسائر بشرية من عدمها.
وقال "حزب الله" إن "قاعدة ميرون للمراقبة الجوية، والتي توصف بأنها عيون إسرائيل على لبنان وساحل البحر المتوسط وأهم قاعد مراقبة جوية إسرائيلية تحتوي على قبب للكشف الراداري البعيد المدى، وقبة للتحكم بالطائرات المسيرة، وهوائيات للاستخبارات والتوجيه والربط".
وتبعد القاعدة 8 كيلومترات عن الحدود اللبنانية، وهي ترتفع عن سطح البحر 1200 متر، وتبلغ مساحتها 160 ألف متر مربع.
وبحسب "حزب الله"، فإن مهمة القاعدة تنظيم وتنسيق وإدارة العمليات الجوية باتجاه سوريا ولبنان وتركيا وشمال الحوض الشرقي للبحر المتوسط.
ويظهر الفيديو، دك القاعدة الجوية الإسرائيلية بعدد من الصواريخ وتحقيق إصابات مباشرة بما في ذلك قباب الكشف الراداري.
وقال "حزب الله" إنه استهدف قاعدة "ميرون" شمال إسرائيل بـ 62 صاروخا، في "رد أولي" على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، قبل أيام، في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 22 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 بالمئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي