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https://sputnikarabic.ae/20240108/مقتل-3-فلسطينيين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-طولكرم-شمال-الضفة-الغربية-1084809686.html
مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في طولكرم شمال الضفة الغربية
مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في طولكرم شمال الضفة الغربية
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، مقتل 3 شبان فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة طولكرم بالضفة الغربية. 08.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-08T22:31+0000
2024-01-08T22:31+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
طوفان الأقصى
طولكرم
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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، "وصول 3 شهداء برصاص الاحتلال إلى مستشفى طولكرم الحكومي، الشهيد يوسف علي الخولي (22 عاماً)، الشهيد عاهد سلمان موسى (23 عاماً)، الشهيد طارق أمجد شاهين (24 عاماً)".القدس - سبوتنيك. وأظهر مقطع فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن قوات الجيش الإسرائيلية اغتالت الشبان الثلاثة بإطلاق الرصاص عليهم في الرأس مباشرة".وكانت قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى الضاحية بهدف اعتقال مطلوبين، حيث وقعت اشتباكات مسلحة مع مسلحين فلسطينيين في المدينة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، وهو ما أوقع أكثر من 23 ألف قتيل في القطاع وما يزيد عن 50 ألف مصاب و7 آلاف مفقود.
https://sputnikarabic.ae/20240108/المرحلة-الثالثة-من-الحرب-في-غزة-ما-بنود-وتداعيات-الخطوة-الإسرائيلية-الجديدة؟-1084809089.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى, طولكرم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى, طولكرم

مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في طولكرم شمال الضفة الغربية

22:31 GMT 08.01.2024
© AP Photo / Majdi Mohammedالجيش الإسرائيلي بالقرب من نابلس، الضفة الغربية، فلسطين
الجيش الإسرائيلي بالقرب من نابلس، الضفة الغربية، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Majdi Mohammed
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، مقتل 3 شبان فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة طولكرم بالضفة الغربية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، "وصول 3 شهداء برصاص الاحتلال إلى مستشفى طولكرم الحكومي، الشهيد يوسف علي الخولي (22 عاماً)، الشهيد عاهد سلمان موسى (23 عاماً)، الشهيد طارق أمجد شاهين (24 عاماً)".
القدس - سبوتنيك. وأظهر مقطع فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن قوات الجيش الإسرائيلية اغتالت الشبان الثلاثة بإطلاق الرصاص عليهم في الرأس مباشرة".
وكانت قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى الضاحية بهدف اعتقال مطلوبين، حيث وقعت اشتباكات مسلحة مع مسلحين فلسطينيين في المدينة.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
تجدد قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي لحق بالمباني السكنية في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم رفح للاجئين في جنوب قطاع غزة في 1 ديسمبر كانون الأول 2023, - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2024
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21:11 GMT
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، وهو ما أوقع أكثر من 23 ألف قتيل في القطاع وما يزيد عن 50 ألف مصاب و7 آلاف مفقود.
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