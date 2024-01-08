https://sputnikarabic.ae/20240108/ممثل-الأمن-القومي-في-البرلمان-الأوكراني-على-زيلينسكي-أن-يفهم-أنه-مات-سياسيا-1084806583.html

ممثل الأمن القومي في البرلمان الأوكراني: على زيلينسكي أن يفهم أنه مات سياسيا

ممثل الأمن القومي في البرلمان الأوكراني: على زيلينسكي أن يفهم أنه مات سياسيا

صرح سكرتير لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي والدفاع والاستخبارات، العقيد في جهاز الأمن الأوكراني رومان كوستينكو، اليوم الاثنين، معلقا على مشروع القانون... 08.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-08T18:37+0000

2024-01-08T18:37+0000

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وقال كوستينكو في مقابلة إذاعية مع راديو "صوت جديد": "أعتقد أن زيلينسكي، يجب أن يفهم الآن بنفسه أنه لن يصبح رئيسا مرة أخرى، وأن هذه فترة ولاية واحدة فقط لديه الآن، وعليه أن يفهم أنه مات بالفعل من الناحية السياسية". وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2023، إن "هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اتصلت به بطلب لتعبئة 450-500 ألف شخص إضافي"، وفي نهاية ديسمبر الماضي، قدمت حكومة أوكرانيا مشروع قانون بشأن التعبئة إلى البرلمان. على وجه الخصوص، يقترح المشروع إلغاء الخدمة العسكرية، وتأجيل التعبئة للمعوقين من المجموعة الثالثة، وإلزام المكلفين بالخدمة العسكرية بالتسجيل في المكتب الإلكتروني للتجنيد والخضوع لفحص طبي والظهور عند الطلب في مكتب التجنيد العسكري في الوقت والمكان المشار إليهما في جدول الأعمال.كما يلزم مشروع القانون جميع المكلفين بالخدمة العسكرية بالوصول إلى مكتب التجنيد العسكري في غضون 60 يوما من تاريخ إعلان التعبئة أو في غضون 20 يوما من تاريخ استمرارها، بغض النظر عن تلقي الاستدعاء. ويتم تخفيض الحد الأدنى لسن التعبئة، وفقا لمشروع القانون، من 27 إلى 25 عاما.بالإضافة إلى ذلك، يقترح مشروع القانون إدراج المواطنين في "سجل المدانين" لعدم ظهورهم في مكتب التجنيد العسكري، وهذا يعني فرض حظر عليهم في السفر إلى الخارج، وحظر على معاملاتهم مع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وفرض قيود تتعلق بحقهم في قيادة المركبات والتخلص من الأموال وغيرها من الأشياء الثمينة، ما قد يعني حظر الحسابات المصرفية.تم إدخال نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي وقّع زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة، ويحظر على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما مغادرة أوكرانيا خلال فترة الأحكام العرفية. وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ذكرت مجلة "تايم"، نقلا عن مساعد زيلينسكي، أن صفوف القوات الأوكرانية قد ضعفت لدرجة أن مكاتب التجنيد العسكرية أجبرت على تجنيد أشخاص بمتوسط عمر 43 عاما. وبدورها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، سابقا، أن أوكرانيا تسعى لجذب المزيد من النساء إلى الجيش، ما يشير إلى خسائر فادحة في القوات المسلحة.

https://sputnikarabic.ae/20240108/وزيرالخارجية-الأوكراني-روسيا-ستتغلب-علينا-عسكريا-في-حال-توقف-الدعم-الغربي-1084803413.html

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