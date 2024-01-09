https://sputnikarabic.ae/20240109/أينشتاين-الصيني-يبدأ-بمراقبة-الظواهر-الفضائية-المجهولة-1084826038.html

"أينشتاين" الصيني يبدأ بمراقبة الظواهر الفضائية المجهولة

"أينشتاين" الصيني يبدأ بمراقبة الظواهر الفضائية المجهولة

ذكرت الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء "سي آه أس سي"، اليوم الثلاثاء، في بيان لها إنها أطلقت بنجاح مسبار "أينشتاين" إلى المدار لمراقبة ظواهر فضائية غير... 09.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-09T14:03+0000

2024-01-09T14:03+0000

2024-01-09T14:03+0000

الصين

العالم

الفضاء

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وجاء في بيان الشركة الصينية، أنه "في الساعة 15.03 (10.03 بتوقيت موسكو - المحرر) في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، انطلقت مركبة الإطلاق "لونغ مارس- 2 سي" من قاعدة شيتشانغ الفضائية، وبعد ذلك تم إطلاق مسبار أينشتاين بنجاح في المدار المحدد".وأفاد البيان أن القمر الصناعي أُرسل لمراقبة ظواهر عابرة غامضة في الكون، تشبه وميض الألعاب النارية، بهدف الكشف عن جوانب غير معروفة من الكون.أفادت وسائل إعلام صينية، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، أن الصين تجهّز لإطلاق أول صاروخ فضائي طورته ليكون قابلا للاستخدام عدة مرات.وأضافت صحيفة صينية أن الإطلاق الأول لصاروخ "خينغون" الصيني القابل لإعادة الاستخدام، من المفترض أن يتم عام 2024 من مقاطعة هاينان جنوبي الصين.وأكدت الصحيفة أنه تم التخطيط لإطلاق "خينغون" من موقع إطلاق تجاري، والذي لا يزال قيد الإنشاء وسيجهز قريبا في مدينة ونتشانغ، ومن المقرر تركيب المعدات هناك بحلول نهاية العام الجاري، وسيتم تشغيل الموقع عام 2024.وتقدمت الصين بخطى حثيثة في السنوات الأخيرة في تطوير برنامجها الفضائي الخاص، وتطوير المركبات والصواريخ الفضائية والأقمار الصناعية، كما يعمل علماء الفلك هناك على مشروع يهدف لدراسة المريخ والكويكبات والأجرام السماوية.

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