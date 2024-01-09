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إسرائيل تعلن مسؤوليتها عن اغتيال القيادي في "حزب الله" وسام الطويل
إسرائيل تعلن مسؤوليتها عن اغتيال القيادي في "حزب الله" وسام الطويل
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بلاده تتحمل مسؤولية اغتيال القيادي في "حزب الله"، وسام الطويل. 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T00:55+0000
2024-01-09T00:55+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال كاتس في تصريحات نقلتها القناة الـ 14 الإسرائيلية، في معرض تعليقه حول عملية اغتيال وسام الطويل، "لقد وضعنا هدفا لإعادة الأمن إلى السكان في شمال وجنوب دولة إسرائيل. الولايات المتحدة لن تقاتل بدلا منا".وأشار كاتس إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يقوم بإيذاء الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة عمدًا، مضيفا "لكننا سنقضي على السنوار (زعيم حركة حماس) وجميع الإرهابيين بشكل متعمد.. نحن بحاجة إلى هزيمة حماس وتحقيق الأهداف ونعرف كيفية القيام بذلك. الخطة تسير كما هو مخطط لها وفقا للتطورات".وأعلن حزب الله اللبناني، أمس، مقتل أحد قادته الميدانيين في بلدة خربة سلم جنوب لبنان.وقال الحزب في بيان، إن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف سيارة القائد الميداني وسام الطويل في بلدة خربة سلم ما أدى إلى مقتله".من جهتها ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "سلاح الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أحد القادة العسكريين في حزب الله وسام الطويل، الذي يعادل رتبة لواء في الجيش الإسرائيلي، وهو المسؤول عن قصف القاعدة الجوية الإسرائيلية في ميرون".
https://sputnikarabic.ae/20240108/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اغتيال-قيادي-بارز-في-حركة-حماس-داخل-سوريا-1084808299.html
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أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

إسرائيل تعلن مسؤوليتها عن اغتيال القيادي في "حزب الله" وسام الطويل

00:55 GMT 09.01.2024
© AFP 2023 / Ahikam Seriجندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023.
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
© AFP 2023 / Ahikam Seri
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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بلاده تتحمل مسؤولية اغتيال القيادي في "حزب الله"، وسام الطويل.
موسكو - سبوتنيك. وقال كاتس في تصريحات نقلتها القناة الـ 14 الإسرائيلية، في معرض تعليقه حول عملية اغتيال وسام الطويل، "لقد وضعنا هدفا لإعادة الأمن إلى السكان في شمال وجنوب دولة إسرائيل. الولايات المتحدة لن تقاتل بدلا منا".

وأضاف كاتس أن الحرب لم تنته بعد، مشيرا إلى أن إسرائيل وضعت 4 مراحل للحرب، وهي الآن في المرحلة الثالثة.

وأشار كاتس إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يقوم بإيذاء الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة عمدًا، مضيفا "لكننا سنقضي على السنوار (زعيم حركة حماس) وجميع الإرهابيين بشكل متعمد.. نحن بحاجة إلى هزيمة حماس وتحقيق الأهداف ونعرف كيفية القيام بذلك. الخطة تسير كما هو مخطط لها وفقا للتطورات".
وأعلن حزب الله اللبناني، أمس، مقتل أحد قادته الميدانيين في بلدة خربة سلم جنوب لبنان.
قادة في حماس خلال مسيرة لنصرة الأقصى والضفة والأسرى في غزة: نتصدر المواجهة في الضفة والقدس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي بارز في حركة حماس داخل سوريا
أمس, 19:38 GMT
وقال الحزب في بيان، إن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف سيارة القائد الميداني وسام الطويل في بلدة خربة سلم ما أدى إلى مقتله".
من جهتها ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "سلاح الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أحد القادة العسكريين في حزب الله وسام الطويل، الذي يعادل رتبة لواء في الجيش الإسرائيلي، وهو المسؤول عن قصف القاعدة الجوية الإسرائيلية في ميرون".
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