https://sputnikarabic.ae/20240109/إيران-انتهاك-إسرائيل-لسيادة-لبنان-وسوريا-يشكل-خطرا-على-السلم-والأمن-الإقليمي-والدولي-1084812471.html
إيران: انتهاك إسرائيل لسيادة لبنان وسوريا يشكل خطرا على السلم والأمن الإقليمي والدولي
إيران: انتهاك إسرائيل لسيادة لبنان وسوريا يشكل خطرا على السلم والأمن الإقليمي والدولي
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة "العمل المتهور الذي أقدمت عليه إسرائيل، عبر اغتيالها أحد قياديي "حزب الله" اللبناني، وسام حسن طويل". 09.01.2024, سبوتنيك عربي
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واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، "لجوء الكيان الصهيوني إلى عمليات إرهابية جبانة، مؤشرًا على ضعف وإفلاس عسكري واضح لهذا الكيان، والذي ينجم عن الضربات الموجعة التي وجّهت إلى شوكته المزيفة في ساحات المعركة، بما في ذلك قطاع غزة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وحذر كنعاني المجتمع الدولي من "المحاولات السافرة والمتهورة للكيان الصهيوني في توسيع دائرة الحرب والصراع داخل المنطقة"، مؤكدا أن "تمادي هذا الكيان في اقتراف جرائم الحرب على حساب الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وتزامن تلك المجازر مع انتهاك سيادة ووحدة الأراضي اللبنانية والسورية، ولجوءه السافر إلى الإرهاب الممنهج، يهدّد بشكل فوري السلام والأمن الإقليمي والدولي".وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في وقت سابق اليوم، أن بلاده تتحمل مسؤولية اغتيال القيادي في "حزب الله"، وسام الطويل.وقال كاتس، في تصريحات نقلتها القناة الـ 14 الإسرائيلية: "لقد وضعنا هدفا لإعادة الأمن إلى السكان في شمال وجنوب دولة إسرائيل. الولايات المتحدة لن تقاتل بدلاً منا"، مضيفا أن إسرائيل وضعت 4 مراحل للحرب، وهي الآن في المرحلة الثالثة.وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الاثنين، مقتل أحد قادته الميدانيين في بلدة خربة سلم جنوب لبنان. وقال الحزب في بيان، إن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف سيارة القائد الميداني وسام الطويل في بلدة خربة سلم ما أدى إلى مقتله".من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "سلاح الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أحد القادة العسكريين في حزب الله، وسام الطويل، الذي يعادل رتبة لواء في الجيش الإسرائيلي، وهو المسؤول عن قصف القاعدة الجوية الإسرائيلية في ميرون".
https://sputnikarabic.ae/20240108/حزب-الله-يستهدف-3-مواقع-إسرائيلية-بعد-ساعات-من-مقتل-قيادي-له-في-غارة-على-الحدود-اللبنانية-1084802591.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران
إيران: انتهاك إسرائيل لسيادة لبنان وسوريا يشكل خطرا على السلم والأمن الإقليمي والدولي
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة "العمل المتهور الذي أقدمت عليه إسرائيل، عبر اغتيالها أحد قياديي "حزب الله" اللبناني، وسام حسن طويل".
واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، "لجوء الكيان الصهيوني إلى عمليات إرهابية جبانة، مؤشرًا على ضعف وإفلاس عسكري واضح لهذا الكيان، والذي ينجم عن الضربات الموجعة التي وجّهت إلى شوكته المزيفة في ساحات المعركة، بما في ذلك قطاع غزة"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وحذر كنعاني المجتمع الدولي من "المحاولات السافرة والمتهورة للكيان الصهيوني في توسيع دائرة الحرب والصراع داخل المنطقة"، مؤكدا أن "تمادي هذا الكيان في اقتراف جرائم الحرب على حساب الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وتزامن تلك المجازر مع انتهاك سيادة ووحدة الأراضي اللبنانية والسورية، ولجوءه السافر إلى الإرهاب الممنهج، يهدّد بشكل فوري السلام والأمن الإقليمي والدولي".
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في وقت سابق اليوم، أن بلاده تتحمل مسؤولية اغتيال القيادي في "حزب الله"
، وسام الطويل.
وقال كاتس، في تصريحات نقلتها القناة الـ 14 الإسرائيلية: "لقد وضعنا هدفا لإعادة الأمن إلى السكان في شمال وجنوب دولة إسرائيل. الولايات المتحدة لن تقاتل بدلاً منا"، مضيفا أن إسرائيل وضعت 4 مراحل للحرب،
وهي الآن في المرحلة الثالثة.
وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الاثنين، مقتل أحد قادته الميدانيين
في بلدة خربة سلم جنوب لبنان. وقال الحزب في بيان، إن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف سيارة القائد الميداني وسام الطويل في بلدة خربة سلم ما أدى إلى مقتله".
من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "سلاح الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أحد القادة العسكريين في حزب الله، وسام الطويل، الذي يعادل رتبة لواء في الجيش الإسرائيلي، وهو المسؤول عن قصف القاعدة الجوية الإسرائيلية في ميرون".