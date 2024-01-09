https://sputnikarabic.ae/20240109/الجيش-الإسرائيلي-يطلق-النار-على-شاب-فلسطيني-بزعم-محاولته-تنفيذ-عملية-طعن-1084828527.html
الجيش الإسرائيلي يطلق النار على شاب فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن
الجيش الإسرائيلي يطلق النار على شاب فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن
قتل شاب فلسطيني، اليوم الثلاثاء، إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه قرب مستوطنة عطيرت شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية، بدعوى محاولته تنفيذ اعتداء طعن. 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T15:32+0000
2024-01-09T15:32+0000
2024-01-09T15:32+0000
إسرائيل
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وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "الجنود أطلقوا النار على شاب فلسطيني عقب محاولته تنفيذ عملية طعن، دون أن تقع إصابات في صفوف الجنود".وأغلق الجيش الإسرائيلي المنطقة وشرع بأعمال تمشيط في المكان ومنع الفلسطينيين من التنقل بين القرى الفلسطينية القريبة من موقع الهجوم.من جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، "استشهاد الشاب عميد إبراهيم سميح جيوسي (31 عاما) برصاص القوات الإسرائيلية عند حاجز عين سينيا العسكري شمال غرب رام الله".يأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها حركة حماس على مستوطنات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1400 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 23 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240107/مقتل-إسرائيلي-بعملية-إطلاق-نار-شمال-رام-الله-بالضفة-الغربية-فيديو-1084774260.html
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سبوتنيك عربي
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار
الجيش الإسرائيلي يطلق النار على شاب فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن
قتل شاب فلسطيني، اليوم الثلاثاء، إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه قرب مستوطنة عطيرت شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية، بدعوى محاولته تنفيذ اعتداء طعن.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي
إن "الجنود أطلقوا النار على شاب فلسطيني عقب محاولته تنفيذ عملية طعن، دون أن تقع إصابات في صفوف الجنود".
وأغلق الجيش الإسرائيلي المنطقة وشرع بأعمال تمشيط في المكان ومنع الفلسطينيين من التنقل بين القرى الفلسطينية القريبة من موقع الهجوم.
من جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، "استشهاد الشاب عميد إبراهيم سميح جيوسي (31 عاما) برصاص القوات الإسرائيلية عند حاجز عين سينيا العسكري شمال غرب رام الله".
يأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها حركة حماس
على مستوطنات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1400 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل
قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 23 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.